अमेरिका में भीषण विमान हादसा, कार्गो प्लेन हुआ क्रैश, 3 लोगों की मौत
अमेरिका के केंटकी के लुइसविले मुहम्मद अली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद कार्गो प्लेन अचानक हुआ क्रैश हो गया.
Published : November 5, 2025 at 7:18 AM IST
लुइसविले: अमेरिका के केंटकी के लुइसविले मुहम्मद अली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार, 4 नवंबर को स्थानीय समयानुसार शाम लगभग 5:15 बजे बड़ा हादसा हुआ. एक मालवाहक विमान हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो गया. विमान में भीषण आग लग गई. आग पर काबू में पाने के लिए प्रयास किया गया. इस दौरान 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. इस पूरे मामले की जांच की जा रही है.
विमान होनोलूलू के लिए उड़ान भर रहा था. ताजा जानकारी के मुताबिक लुइसविले हवाई अड्डे से सटे इमारतों से टकराते ही विमान में आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया.
UPS Flight 2976 crashed around 5:15 p.m. local time on Tuesday, Nov. 4, after departing from Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky. The McDonnell Douglas MD-11 was headed to Daniel K. Inouye International Airport in Honolulu. The FAA and NTSB will investigate.…— The FAA ✈️ (@FAANews) November 4, 2025
अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन ने ट्वीट किया, 'यूपीएस फ्लाइट 2976 केंटकी के लुइसविले मुहम्मद अली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद मंगलवार, 4 नवंबर को स्थानीय समयानुसार शाम लगभग 5:15 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई. विमान उड़ान भरते ही गिर गया और आग के गोले में बदल गया.
मैकडॉनेल डगलस एमडी-11 विमान होनोलूलू के डैनियल के. इनौये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जा रहा था. एफएए और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (एनटीएसबी) इसकी जाँच करेंगे. एनटीएसबी जाँच का नेतृत्व करेगा और सभी नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा. एफएए और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (एनटीएसबी) के अधिकारियों को जाँच का नेतृत्व करने के लिए दुर्घटनास्थल पर भेजा गया.
Heartbreaking images coming out of Kentucky tonight.— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 4, 2025
Here’s an update from @FAANews
- UPS cargo flight 2976
- Crashed around 5:15 ET after takeoff from Louisville Muhammad Ali International Airport en route to Honolulu
- The aircraft was a McDonnell Douglas MD-11.
Please… pic.twitter.com/yE1Brhv8cQ
अमेरिकी परिवहन सचिव सीन डफी ने इस त्रासदी पर दुख व्यक्त करते हुए विमान हादसे की हृदयविदारक तस्वीरें साझा की. उन्होंने आगे कहा कि एफएए और एनटीएसबी की टीमें जाँच के लिए जुट गई है. डफी ने प्रभावित लुइसविले समुदाय और विमान चालक दल के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध किया. संभावित हताहतों या दुर्घटना के कारण के बारे में तत्काल कोई विवरण जारी नहीं किया गया है. जाँच जारी रहने तक आपातकालीन दल मौके पर मौजूद हैं.
At least 3 dead after UPS cargo plane crashes near Louisville airport.— AFP News Agency (@AFP) November 5, 2025
The plane exploded into flames as it crashed into businesses adjacent to the airport, sending a massive plume of black smoke over the areahttps://t.co/Y1pvW7s6J2 pic.twitter.com/sLR3cOWm8H
लुइसविले मेट्रो पुलिस विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हताहतों की सूचना मिली है. सोशल मीडिया पर तस्वीरों में आसमान में काले धुएं का एक बड़ा गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है. पुलिस ने बताया कि हवाई अड्डे के 5 मील (8 किलोमीटर) के दायरे में सुरक्षित स्थानों पर रहने का आदेश जारी किया गया है. टेलीविजन स्टेशन के वीडियो में एक पार्किंग स्थल से आग की बड़ी लपटें और धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दमकल गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं.