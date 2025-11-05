ETV Bharat / international

अमेरिका में भीषण विमान हादसा, कार्गो प्लेन हुआ क्रैश, 3 लोगों की मौत

अमेरिका के केंटकी के लुइसविले मुहम्मद अली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद कार्गो प्लेन अचानक हुआ क्रैश हो गया.

USA CARGO PLANE CRASH
अमेरिका केंटकी में लुइसविले मुहम्मद अली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कार्गो विमान दुर्घटनास्थल से उठता धुआँ और आग की लपटें (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2025 at 7:18 AM IST

लुइसविले: अमेरिका के केंटकी के लुइसविले मुहम्मद अली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार, 4 नवंबर को स्थानीय समयानुसार शाम लगभग 5:15 बजे बड़ा हादसा हुआ. एक मालवाहक विमान हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो गया. विमान में भीषण आग लग गई. आग पर काबू में पाने के लिए प्रयास किया गया. इस दौरान 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. इस पूरे मामले की जांच की जा रही है.

विमान होनोलूलू के लिए उड़ान भर रहा था. ताजा जानकारी के मुताबिक लुइसविले हवाई अड्डे से सटे इमारतों से टकराते ही विमान में आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया.

अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन ने ट्वीट किया, 'यूपीएस फ्लाइट 2976 केंटकी के लुइसविले मुहम्मद अली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद मंगलवार, 4 नवंबर को स्थानीय समयानुसार शाम लगभग 5:15 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई. विमान उड़ान भरते ही गिर गया और आग के गोले में बदल गया.

मैकडॉनेल डगलस एमडी-11 विमान होनोलूलू के डैनियल के. इनौये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जा रहा था. एफएए और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (एनटीएसबी) इसकी जाँच करेंगे. एनटीएसबी जाँच का नेतृत्व करेगा और सभी नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा. एफएए और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (एनटीएसबी) के अधिकारियों को जाँच का नेतृत्व करने के लिए दुर्घटनास्थल पर भेजा गया.

अमेरिकी परिवहन सचिव सीन डफी ने इस त्रासदी पर दुख व्यक्त करते हुए विमान हादसे की हृदयविदारक तस्वीरें साझा की. उन्होंने आगे कहा कि एफएए और एनटीएसबी की टीमें जाँच के लिए जुट गई है. डफी ने प्रभावित लुइसविले समुदाय और विमान चालक दल के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध किया. संभावित हताहतों या दुर्घटना के कारण के बारे में तत्काल कोई विवरण जारी नहीं किया गया है. जाँच जारी रहने तक आपातकालीन दल मौके पर मौजूद हैं.

लुइसविले मेट्रो पुलिस विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हताहतों की सूचना मिली है. सोशल मीडिया पर तस्वीरों में आसमान में काले धुएं का एक बड़ा गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है. पुलिस ने बताया कि हवाई अड्डे के 5 मील (8 किलोमीटर) के दायरे में सुरक्षित स्थानों पर रहने का आदेश जारी किया गया है. टेलीविजन स्टेशन के वीडियो में एक पार्किंग स्थल से आग की बड़ी लपटें और धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दमकल गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं.

