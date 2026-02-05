ETV Bharat / international

अमेरिका ने भारत स्थित गिरोह से जुड़े 200 से अधिक वेबसाइट डोमेन जब्त किए

न्यूयार्क : अमेरिकी संघीय अधिकारियों ने भारत स्थित एक अंतरराष्ट्रीय अपराध संगठन से जुड़े 200 से अधिक वेबसाइट डोमेन जब्त किए हैं। ये अवैध ऑनलाइन फ़ार्मेसियां कम से कम छह लोगों की मौत और चार लोगों के गंभीर दवा सेवन (ओवरडोज़) की वजह बनी हैं.

अमेरिका की मादक पदार्थ रोधी एजेंसी डीईए ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि देशभर में उसके कार्यालयों द्वारा की गई कई कार्रवाइयों में चार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है.

डीईए ने न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के सहयोग से बताया कि ‘ऑपरेशन मेल्टडाउन’ के तहत अमेरिका में सक्रिय भारत स्थित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों (टीसीओ) से जुड़े 200 से अधिक वेबसाइट डोमेन जब्त किए गए हैं. इन अवैध गतिविधियों के कारण कथित तौर पर कम से कम छह मौतें और चार गंभीर दवा सेवन (ओवरडोज़) की घटनाएं हुई हैं.

डीईए के अनुसार, इन अवैध ऑनलाइन फार्मेसियों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों की जांच वर्ष 2022 से डीईए के रॉकी माउंटेन फील्ड डिवीजन द्वारा की जा रही थी.