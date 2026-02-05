ETV Bharat / international

अमेरिका ने भारत स्थित गिरोह से जुड़े 200 से अधिक वेबसाइट डोमेन जब्त किए

भारत स्थित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों,टीसीओ, से जुड़े 200 बेबसाइट पर कार्रवाई.

concept photo
कॉन्सेप्ट फोटो (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 5, 2026 at 8:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

न्यूयार्क : अमेरिकी संघीय अधिकारियों ने भारत स्थित एक अंतरराष्ट्रीय अपराध संगठन से जुड़े 200 से अधिक वेबसाइट डोमेन जब्त किए हैं। ये अवैध ऑनलाइन फ़ार्मेसियां कम से कम छह लोगों की मौत और चार लोगों के गंभीर दवा सेवन (ओवरडोज़) की वजह बनी हैं.

अमेरिका की मादक पदार्थ रोधी एजेंसी डीईए ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि देशभर में उसके कार्यालयों द्वारा की गई कई कार्रवाइयों में चार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है.

डीईए ने न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के सहयोग से बताया कि ‘ऑपरेशन मेल्टडाउन’ के तहत अमेरिका में सक्रिय भारत स्थित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों (टीसीओ) से जुड़े 200 से अधिक वेबसाइट डोमेन जब्त किए गए हैं. इन अवैध गतिविधियों के कारण कथित तौर पर कम से कम छह मौतें और चार गंभीर दवा सेवन (ओवरडोज़) की घटनाएं हुई हैं.

डीईए के अनुसार, इन अवैध ऑनलाइन फार्मेसियों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों की जांच वर्ष 2022 से डीईए के रॉकी माउंटेन फील्ड डिवीजन द्वारा की जा रही थी.

जांचकर्ताओं ने पाया कि इन ऑनलाइन फ़ार्मेसियों के संचालक और उनके सह-साज़िशकर्ता बिना वैध 'प्रिस्क्रिप्शन' के अमेरिका भर में ग्राहकों को अवैध रूप से दवाइयां पहुंचा रहे थे.

जांच के दौरान, डीईए ने हजारों ऐसे ग्राहकों की पहचान की जिन्होंने इन ऑनलाइन फ़ार्मेसियों से दवाएं खरीदी थीं. इसके बाद, डीईए ने इस जांच के पक्ष में जानकारी प्राप्त करने के लिए जनता को 20,000 से अधिक पत्र भेजे हैं.

ये भी पढ़ें : रान, अमेरिका शुक्रवार को ओमान में परमाणु वार्ता करने पर सहमत, ट्रंप ने खामेनेई को दी कड़ी चेतावनी

TAGGED:

INDIA BASED GROUP
वेबसाइट डोमेन जब्त
INDIA USA WEBSITE DOMAIN
USA ACTION ON WEBSITE DOMAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.