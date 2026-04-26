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वाशिंगटन के हिल्टन होटल में अंधाधुंध फायरिंग, सुरक्षा बलों ने राष्ट्रपति ट्रंप और वेंस को सुरक्षित निकाला

बंदूकें ताने हुए टैक्टिकल टीमों ने उस मंच पर मोर्चा संभाल लिया, जहां ट्रंप डिनर के दौरान बैठे थे. इसके बाद उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया. पुलिस ने वॉशिंगटन हिल्टन होटल को चारों ओर से घेर लिया, जहां यह कार्यक्रम हो रहा था और हेलीकॉप्टर ऊपर मंडराते रहे.

वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस डिनर में शामिल हो रहे थे अंधाधुंध गोलियां चली. एएनआई के रिपोर्टरों ने कहा कि होटल में जोरदार धमाकों जैसी आवाजें सुनाई दी. 'ब्लैक-टाई' वाले व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में आए मेहमान घबराकर मेजों के नीचे छिपने लगे.

वाशिंगटन: अमेरिका के वाशिंगटन के हिल्टन होटल में रविवार सुबह (भारतीय समयानुसार) फायरिंग की बड़ी घटना सामने आई. ये फायरिंग की घटना कॉरेसपॉडेंट डिनर के दौरान हुई. घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे. सुरक्षा बलों ने आनन-फानन में उन्हें कार्यक्रम स्थल से सुरक्षित निकाला. कहा जा रहा है कि सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया. ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और कई अन्य मंत्री वहां मौजूद थे.

अमेरिकी मीडिया ने बताया कि ट्रंप को कोई चोट नहीं आई है. ट्रंथ सोशल पोस्ट के अनुसार सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया. अपुष्ट रिपोर्टों के अनुसार, एक व्यक्ति घायल हुआ है, हालाँकि चोट के कारणों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. यह घटना स्वागत भाषण के बाद और डिनर के दौरान हुई, ठीक उस समय जब ट्रंप को भाषण देना था.

ऐसा लगा कि ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को सबसे पहले सुरक्षित निकाला गया और इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी रही कि आखिर हुआ क्या था. व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान गोलीबारी होने के बाद सीक्रेट सर्विस ने डिनर रद्द कर दिया लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप इसे रद्द नहीं करवाना चाहते.

उल्लेखनीय है कि 2024 में पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली के दौरान ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था. एक बंदूकधारी ने कई गोलियां चलाई, जिसमें रैली में आया एक व्यक्ति मारा गया और राष्ट्रपति के कान में हल्की चोट लगी. कुछ महीने बाद एक और व्यक्ति को तब गिरफ्तार किया गया जब एक सीक्रेट सर्विस एजेंट ने वेस्ट पाम बीच गोल्फ कोर्स की बाहरी सीमा पर झाड़ियों में से राइफल की नली बाहर निकली हुई देखी. उस समय ट्रंप वहाँ गोल्फ खेल रहे थे.

वॉशिंगटन हिल्टन होटल, जहां शनिवार का यह भव्य कार्यक्रम हो रहा था, वही जगह है जहां 1981 में रिपब्लिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर एक हमलावर ने गोली चलाई थी. आयोजकों ने मेहमानों को बताया कि इस घटना के बावजूद व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर जारी रहेगा.

राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ट्रंप पहली बार इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे. व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन (WHCA) ने मीडिया पर ट्रंप के बार-बार के हमलों के बावजूद इस साल उन्हें आमंत्रित किया था. पिछले 100 सालों के अन्य सभी राष्ट्रपतियों के विपरीत ट्रंप ने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कभी भी व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में हिस्सा नहीं लिया था.

बटलर गोलीबारी की घटना में, ट्रंप के दाहिने कान पर गोली छूकर निकल गई थी. यह घटना तब हुई जब 13 जुलाई को रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बटलर में एक चुनावी रैली कर रहे थे और तभी पास की एक छत से 20 साल के एक बंदूकधारी ने गोलीबारी शुरू कर दी. इस घटना में दर्शकों में से एक व्यक्ति की मौत हो गई और बंदूकधारी थॉमस क्रूक्स को सीक्रेट सर्विस के एक स्नाइपर ने गोली मारकर ढेर कर दिया था.