अमेरिका ने हमास को फिलिस्तीनियों पर उसके हमले की चेतावनी दी, कहा कि ये युद्धविराम का गंभीर उल्लंघन होगा

हमास समूह के सदस्य शनिवार को दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस में बंधकों के शवों की तलाश करते हुए ( AP )

वाशिंगटन: अमेरिका ने शनिवार को हमास को गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों पर सुनियोजित हमले के लिए कड़ी चेतावनी दी. कहा गया कि ऐसे हमले मौजूदा युद्धविराम समझौते का प्रत्यक्ष और गंभीर उल्लंघन होगा. कहा जा रहा है कि कुछ फिलिस्तीनियों नागरिकों को इजराइली समर्थक मानकर हमास उनकी हत्या कर रहा है.

अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि उसे विश्वसनीय खुफिया रिपोर्टे मिली हैं जिनसे पता चलता है कि हमास युद्धविराम का गंभीर उल्लंघन करने की तैयारी कर रहा है. इस बार अपने ही लोगों को निशाना बना रहा है. बयान में कहा गया, 'अमेरिका ने गाजा शांति समझौते के गारंटर देशों को विश्वसनीय रिपोर्टों से अवगत कराया है. इनमें हमास द्वारा गाजा के लोगों के खिलाफ युद्धविराम का उल्लंघन करने की आशंका जताई गई है.'

बयान में आगे कहा गया, 'फिलिस्तीनी नागरिकों पर यह सुनियोजित हमला युद्धविराम समझौते का सीधा और गंभीर उल्लंघन होगा और मध्यस्थता प्रयासों के माध्यम से हासिल की गई महत्वपूर्ण प्रगति को कमजोर करेगा.' अमेरिका ने युद्धविराम के अन्य अंतरराष्ट्रीय गारंटरों के साथ, हमास से ऐसी किसी भी कार्रवाई को तुरंत रोकने का आह्वान किया है जिससे नागरिकों को खतरा हो या क्षेत्र में नाजुक शांति को अस्थिर किया जा सके.

बयान में कहा गया, 'हमास के गारंटर से युद्धविराम की शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन करने की माँग करते हैं. अगर हमास इस हमले को जारी रखता है तो गाजा के लोगों की सुरक्षा और युद्धविराम की अखंडता को बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाएँगे.' नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए विदेश विभाग ने जोर देकर कहा कि हमास की ओर से कोई भी आक्रमण न केवल युद्धविराम का उल्लंघन करेगा, बल्कि दीर्घकालिक शांति के लिए चल रहे राजनयिक प्रयासों के लिए भी खतरा होगा.'

बयान में आगे कहा गया, 'अमेरिका और अन्य गारंटर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने और गाजा तथा पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति दृढ़ हैं.'