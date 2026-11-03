ETV Bharat / international

अमेरिका में मिड-टर्म चुनाव के लिए वोटिंग आज, ट्रंप पर जनमत की परीक्षा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

By PTI 6 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिकी मंगलवार को हाल के समय के सबसे अहम चुनावों में से एक में वोट करेंगे. इसे डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर एक जनमत संग्रह के तौर पर देखा जा रहा है, जो ईरान में लंबे युद्ध, बढ़ती महंगाई, ट्रेड वॉर और समाज में गहरे बंटवारे से प्रभावित रहा है.

चुनाव से यह तय होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी अमेरिकी संसद के दो सदनों, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट पर कंट्रोल बनाए रखती है, या, जैसा कि ओपिनियन पोल्स का अनुमान है, डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के आखिरी दो सालों में, अगर सीनेट नहीं तो कम से कम हाउस पर कंट्रोल हासिल कर लेती है.

चुनावों में हाउस की सभी 435 सीटें और 100 सदस्यों वाली सीनेट की 37 सीटें दांव पर हैं. ओहायो समेत 36 राज्यों में गवर्नर के पद के लिए भी चुनाव हो रहे हैं, जहाँ इंडियन अमेरिकन विवेक रामास्वामी अपने विरोधी और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एमी एक्टन के साथ कड़े मुकाबले में हैं. गवर्नर से लेकर सिटी काउंसिल सदस्यों तक के पदों के लिए कई इंडियन अमेरिकन उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. केरल में जन्मी डेमोक्रेट नित्या रमन, अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजिल्स के मेयर पद के लिए अपनी पूर्व बॉस कैरेन बास के साथ कड़े मुकाबले में हैं. भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्ना, अमी बेरा, प्रमिला जयपाल और सुहास सुब्रमण्यम अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि साथी डेमोक्रेट पिया डांडिया और अमीश शाह कांग्रेस के सदस्य के तौर पर पहली बार चुनाव लड़ने के लिए कड़ी टक्कर दे रहे हैं. सोमवार को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट ने वोटरों से अपनी आखिरी अपील की, जिसमें ट्रंप ने टैक्स कटौती, टैरिफ और बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में बात करने के बजाय, जो उनकी चुनावी रैलियों के हाई पॉइंट रहे हैं, नेशनल कैपिटल में हो रहे रेनोवेशन पर फोकस करने के लिए एक अनोखी जगह- लिंकन मेमोरियल रिफ्लेक्टिंग पूल को चुना. व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने पिछले 32 दिनों में 30 रैलियों को संबोधित करने के लिए 20 राज्यों का तूफानी दौरा किया, जिनमें ज़्यादातर रिपब्लिकन के गढ़ थे. एनालिस्ट का कहना है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग अब तक के सबसे निचले स्तर पर है, और वह रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए एक बोझ बन गए हैं. अगर प्री-पोल अनुमान सच होते हैं और डेमोक्रेट्स अमेरिकी कांग्रेस पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो इससे कांग्रेस ट्रंप के कामों की गहरी जांच और चेकिंग कर सकेगी, जिससे उनके अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने की काबिलियत बहुत कम हो जाएगी. हालांकि, उनके पास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए शासन करने की पावर बनी रहेगी, जो दो साल के लिए वैलिड होगा. ट्रंप ने माना कि उनके पंख कतरे जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि वह कांग्रेस को खुद को धीमा नहीं करने देंगे. ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट के पॉड फोर्स वन पॉडकास्ट में कहा, 'मुझे लगता है कि मैं मिस्टर वीटो बन जाऊंगा,' यह बात उन्होंने कांग्रेस के एक्शन को वीटो करने की प्रेसिडेंशियल पावर के बारे में कही, जो रिपब्लिकन के अमेरिकी कांग्रेस के दोनों हाउस पर कंट्रोल खोने के बारे में एक सवाल के जवाब में कही गई थी.