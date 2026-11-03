अमेरिका में मिड-टर्म चुनाव के लिए वोटिंग आज, ट्रंप पर जनमत की परीक्षा
चुनावों में हाउस की सभी 435 सीटें और 100 सदस्यों वाली सीनेट की 37 सीटें दांव पर हैं.
By PTI
Published : November 3, 2026 at 10:00 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी मंगलवार को हाल के समय के सबसे अहम चुनावों में से एक में वोट करेंगे. इसे डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर एक जनमत संग्रह के तौर पर देखा जा रहा है, जो ईरान में लंबे युद्ध, बढ़ती महंगाई, ट्रेड वॉर और समाज में गहरे बंटवारे से प्रभावित रहा है.
चुनाव से यह तय होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी अमेरिकी संसद के दो सदनों, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट पर कंट्रोल बनाए रखती है, या, जैसा कि ओपिनियन पोल्स का अनुमान है, डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के आखिरी दो सालों में, अगर सीनेट नहीं तो कम से कम हाउस पर कंट्रोल हासिल कर लेती है.
STORY | US votes for mid-term elections, seen as referendum on Trump Americans will vote on Tuesday in one of the most consequential elections in recent times, widely seen as a referendum on Donald Trump’s presidency that has been marked by a prolonged war in Iran, rising inflation, trade wars and deep divisions in society. (Story by Sagar Kulkarni/PTI) READ: https://t.co/x3hsAaRh8F— Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2026
चुनावों में हाउस की सभी 435 सीटें और 100 सदस्यों वाली सीनेट की 37 सीटें दांव पर हैं. ओहायो समेत 36 राज्यों में गवर्नर के पद के लिए भी चुनाव हो रहे हैं, जहाँ इंडियन अमेरिकन विवेक रामास्वामी अपने विरोधी और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एमी एक्टन के साथ कड़े मुकाबले में हैं.
गवर्नर से लेकर सिटी काउंसिल सदस्यों तक के पदों के लिए कई इंडियन अमेरिकन उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. केरल में जन्मी डेमोक्रेट नित्या रमन, अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजिल्स के मेयर पद के लिए अपनी पूर्व बॉस कैरेन बास के साथ कड़े मुकाबले में हैं.
भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्ना, अमी बेरा, प्रमिला जयपाल और सुहास सुब्रमण्यम अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि साथी डेमोक्रेट पिया डांडिया और अमीश शाह कांग्रेस के सदस्य के तौर पर पहली बार चुनाव लड़ने के लिए कड़ी टक्कर दे रहे हैं.
सोमवार को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट ने वोटरों से अपनी आखिरी अपील की, जिसमें ट्रंप ने टैक्स कटौती, टैरिफ और बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में बात करने के बजाय, जो उनकी चुनावी रैलियों के हाई पॉइंट रहे हैं, नेशनल कैपिटल में हो रहे रेनोवेशन पर फोकस करने के लिए एक अनोखी जगह- लिंकन मेमोरियल रिफ्लेक्टिंग पूल को चुना.
व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने पिछले 32 दिनों में 30 रैलियों को संबोधित करने के लिए 20 राज्यों का तूफानी दौरा किया, जिनमें ज़्यादातर रिपब्लिकन के गढ़ थे. एनालिस्ट का कहना है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग अब तक के सबसे निचले स्तर पर है, और वह रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए एक बोझ बन गए हैं.
अगर प्री-पोल अनुमान सच होते हैं और डेमोक्रेट्स अमेरिकी कांग्रेस पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो इससे कांग्रेस ट्रंप के कामों की गहरी जांच और चेकिंग कर सकेगी, जिससे उनके अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने की काबिलियत बहुत कम हो जाएगी. हालांकि, उनके पास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए शासन करने की पावर बनी रहेगी, जो दो साल के लिए वैलिड होगा.
ट्रंप ने माना कि उनके पंख कतरे जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि वह कांग्रेस को खुद को धीमा नहीं करने देंगे. ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट के पॉड फोर्स वन पॉडकास्ट में कहा, 'मुझे लगता है कि मैं मिस्टर वीटो बन जाऊंगा,' यह बात उन्होंने कांग्रेस के एक्शन को वीटो करने की प्रेसिडेंशियल पावर के बारे में कही, जो रिपब्लिकन के अमेरिकी कांग्रेस के दोनों हाउस पर कंट्रोल खोने के बारे में एक सवाल के जवाब में कही गई थी.
पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ओहायो, मिशिगन और जॉर्जिया में रैलियों से डेमोक्रेटिक कैंपेन को बढ़ावा दिया, जिससे ट्रंप साफ तौर पर घबरा गए. ओबामा ने जॉर्जिया में कहा, 'यह चुनाव कम से कम उन्हें काबू में करने, इस एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ बेवकूफी पर लगाम लगाने का हमारा आखिरी, सबसे अच्छा मौका है.'
उन्होंने कहा, 'यह सिस्टम में सर्किट-ब्रेकर है, और हमें इसे पलटने की जरूरत है,' उन्होंने ट्रंप पर लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बजाय व्हाइट हाउस के रेनोवेशन पर ध्यान देने का आरोप लगाया. हालांकि, उत्साहित डेमोक्रेट्स को आखिरी समय में एक अचानक झटका लगा जब मिशिगन की कांग्रेसवुमन हेली स्टीवंस रविवार को रिपब्लिकन साइड में चली गईं, और सीनेट नॉमिनी अब्दुल अल-सईद से अलग हो गईं, जो अमेरिकी सीनेट के लिए चुने जाने वाले पहले मुस्लिम हो सकते हैं.
डेमोक्रेटिक पार्टी ने स्टीवंस की निंदा करते हुए बयान जारी करके अल-सईद का तुरंत समर्थन किया, जिन्होंने अल-सईद के रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी, माइक रोजर्स का समर्थन करके और सार्वजनिक रूप से उनके साथ दिखाई देकर सबको चौंका दिया.
स्टीवंस सीनेट प्राइमरी में अल-सईद से हार गईं. वह इजराइल की पक्की समर्थक हैं, जबकि अल-सईद अमेरिकी सहयोगी की कड़ी आलोचना करते हैं. डेमोक्रेट्स 100 सदस्यीय सदन में बहुमत हासिल करने के लिए सात सीनेट सीटें- मिशिगन, मेन, ओहियो, कैनसस, टेक्सास, आयोवा और अलास्का – जीतने की उम्मीद कर रहे हैं.
अमेरिका के 50 राज्यों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व दो सीनेटरों द्वारा किया जाता है जो छह साल के कार्यकाल के लिए कांग्रेस में बैठते हैं. लेकिन सीनेटरों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, और उनके कार्यकाल को इस तरह से निर्धारित किया जाता है कि हर दो साल में चुनाव होते हैं.
हाउस के सदस्य दो साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं. मिड-टर्म चुनाव वाइस प्रेसिडेंट जे डी वेंस के लिए भी बहुत जरूरी है, जो ट्रंप के उत्तराधिकारी बनने के लिए अपनी साख को चमका रहे हैं. वेंस ने सोमवार को न्यूयॉर्क और ओहायो में कैंपेन किया, जहाँ रिपब्लिकन हाउस और सीनेट सीटों के लिए लड़ रहे थे. उन्होंने टिप्स और ओवरटाइम पर टैक्स खत्म करने और बॉर्डर को सुरक्षित करने के ट्रंप के कदमों पर ज़ोर दिया, साथ ही डेमोक्रेट्स को 'पागल' बताया, जिन्हें अमेरिकी वोटरों से नफरत है.
यूएसएफैक्टस के अनुसार लगभग 210 मिलियन अमेरिकी वोट देने के लिए रजिस्टर्ड हैं. कैलिफ़ोर्निया में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिनकी संख्या 23.2 मिलियन है, इसके बाद टैक्सास (17.4 मिलियन) और फ़्लोरिडा (13.6 मिलियन) हैं. कुल मिलाकर, ये सभी रजिस्टर्ड वोटरों का लगभग 26 प्रतिशत हैं.
व्योमिंग (278,468), वरमोंट (459,455) और अलास्का (603,310) में सबसे कम हैं. एपी के अनुसार, सोमवार तक 47 राज्यों और D.C. में 57 मिलियन से ज़्यादा वोट डाले जा चुके हैं, जबकि 2022 में 49 राज्यों और D.C. में 44.5 मिलियन से थोड़ा कम वोट डाले गए थे.