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अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस ईरान के साथ महत्वपूर्ण शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंचे

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पाकिस्तान पहुंचने पर विदेश मंत्री इसहाक डार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने उनकी अगवानी की. ( AP )

By PTI 2 Min Read