अमेरिकी उप राष्ट्रपति के घर गूजेंगी किलकारी, उषा वेंस जुलाई में चौथे बच्चे को देंगी जन्म

न्यूयॉर्क: अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और सेकंड लेडी उषा वेंस ने एक बड़ी खुशखबरी दी है. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए उषा वेंस के परिवार ने बताया कि वे चौथी बार मां बनने जा रही हैं. उन्होंने कहा कि इस साल जुलाई 2026 के अंत तक उनका चौथा बच्चा जन्म लेने वाला है. उन्होंने आगे लिखा कि यह बच्चा बेटा होगा. यह भी जानकारी मिली है कि उषा वेंस और उनका होने वाला बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.

परिवार द्वारा जारी किए गए स्टेटमेंट के मुताबिक कहा गया कि इस रोमांचक और व्यस्त समय में, हम खास तौर पर उन मिलिट्री डॉक्टरों के शुक्रगुजार हैं जो हमारे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और उन स्टाफ मेंबर्स को भी धन्यवाद दिया, जो इस समय उनकी सेवा में जुटे हैं. इस खुशखबरी पर व्हाइट हाउस की तरफ से भी एक पोस्ट शेयर किया गया है, जिसमें वेंस परिवार को बधाई देते हुए कहा कि इतिहास में सबसे ज्यादा परिवार के पक्ष में सरकार! बधाई!

बता दें, जेडी वेंस (41 साल) और उषा वेंस (40 साल) की पहली मुलाकात येल लॉ स्कूल में हुई थी. उसके बाद उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं और आगे चलकर शादी कर ली. इस समय दोनों के तीन बच्चे हैं. पहला बड़ा बेटा इवान (8 साल), दूसरा विवेक (5 साल) और तीसरे नंबर पर बेटी मिराबेल है, जिसकी उम्र 4 साल है. चौथा बच्चा जुलाई में होगा, जो दोनों के जीवन में खुशहाली लेकर आएगा. वेंस ने पिछले साल अप्रैल 2025 में पूरे परिवार संग भारत का अपना पहला ऑफिशियल दौरा किया था.