अमेरिकी उप राष्ट्रपति के घर गूजेंगी किलकारी, उषा वेंस जुलाई में चौथे बच्चे को देंगी जन्म
यह खबर ऐसे समय में आई है जब जेडी वेंस ने अमेरिकियों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए ज़ोरदार तरीके से सपोर्ट किया.
By PTI
Published : January 21, 2026 at 8:45 AM IST
न्यूयॉर्क: अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और सेकंड लेडी उषा वेंस ने एक बड़ी खुशखबरी दी है. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए उषा वेंस के परिवार ने बताया कि वे चौथी बार मां बनने जा रही हैं. उन्होंने कहा कि इस साल जुलाई 2026 के अंत तक उनका चौथा बच्चा जन्म लेने वाला है. उन्होंने आगे लिखा कि यह बच्चा बेटा होगा. यह भी जानकारी मिली है कि उषा वेंस और उनका होने वाला बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.
परिवार द्वारा जारी किए गए स्टेटमेंट के मुताबिक कहा गया कि इस रोमांचक और व्यस्त समय में, हम खास तौर पर उन मिलिट्री डॉक्टरों के शुक्रगुजार हैं जो हमारे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और उन स्टाफ मेंबर्स को भी धन्यवाद दिया, जो इस समय उनकी सेवा में जुटे हैं. इस खुशखबरी पर व्हाइट हाउस की तरफ से भी एक पोस्ट शेयर किया गया है, जिसमें वेंस परिवार को बधाई देते हुए कहा कि इतिहास में सबसे ज्यादा परिवार के पक्ष में सरकार! बधाई!
We’re very happy to share some exciting news. Our family is growing! pic.twitter.com/0RohEBYXM7— Second Lady Usha Vance (@SLOTUS) January 20, 2026
बता दें, जेडी वेंस (41 साल) और उषा वेंस (40 साल) की पहली मुलाकात येल लॉ स्कूल में हुई थी. उसके बाद उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं और आगे चलकर शादी कर ली. इस समय दोनों के तीन बच्चे हैं. पहला बड़ा बेटा इवान (8 साल), दूसरा विवेक (5 साल) और तीसरे नंबर पर बेटी मिराबेल है, जिसकी उम्र 4 साल है. चौथा बच्चा जुलाई में होगा, जो दोनों के जीवन में खुशहाली लेकर आएगा. वेंस ने पिछले साल अप्रैल 2025 में पूरे परिवार संग भारत का अपना पहला ऑफिशियल दौरा किया था.
जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस भारतीय हैं. जानकारी के मुताबिक उषा वेंस और जेडी वेंस की शादी 2014 में केंटकी में हुई थी. वहीं, उनके माता-पिता, कृष चिलुकुरी और लक्ष्मी चिलुकुरी, 1970 के दशक में भारत से अमेरिका आ गए थे. यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अनुसार, कृष चिलुकुरी सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी के एयरोस्पेस डिपार्टमेंट के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में लेक्चरर हैं. वहीं, मां लक्ष्मी चिलुकुरी यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफोर्निया, सैन डिएगो के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिपार्टमेंट में टीचिंग प्रोफ़ेसर और सिक्स्थ कॉलेज की प्रोवोस्ट हैं.
The most pro-family administration in history! 🇺🇸— The White House (@WhiteHouse) January 20, 2026
CONGRATULATIONS!❤️ https://t.co/6M6Wm4o3fM
रिपब्लिकन वाइस प्रेसिडेंट के बढ़ते परिवार की खबर ऐसे समय में आई है जब उन्होंने सालों से अमेरिकियों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए ज़ोरदार तरीके से सपोर्ट किया है. इससे पहले वेंस ने 2021 में ओहियो में US सीनेट के लिए चुनाव लड़कर अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करते हुए बार-बार जन्म दर में गिरावट पर चिंता जताई थी. वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, उन्होंने उस मिशन को जारी रखा है, और 2025 के मार्च फॉर लाइफ भाषण में कहा कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और बच्चे चाहता हूं.
