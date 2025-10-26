ETV Bharat / international

अमेरिका-वेनेजुएला आमने-सामने, वैश्विक शांति के लिए खतरा, मादुरो बोले- ट्रंप युद्ध थोप रहे हैं

अमेरिका और वेनेजुएला युद्ध के कगार पर हैं. अमेरिका ड्रग्स तस्करी का आरोप लगाते हुए वेनेजुएला की नौकाओं पर हमलावर है.

प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 26, 2025 at 10:34 AM IST

7 Min Read
कराकास: अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से कथित ड्रग तस्करी के आरोप में वेनेजुएला के बोट पर हमले जारी हैं. अमेरिका ने सबसे बड़ा हमलावर एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है. इसमें कई विध्वंसक युद्धपोत और 4500 सेना के जवान होंगे. जबकि उस क्षेत्र में पहले से ही कई अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं. यही नहीं वेनेजुएला के अंदर सीआईए के गुप्त अभियानों को भी स्वीकृति दी है.

ट्रंप प्रशासन इस बात पर जोर देते हैं कि इन कदमों का उद्देश्य ड्रग्स तस्करी और आतंकवाद से निपटना है. ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला के ड्रग्स तस्करी से अमेरिका में नवयुवक नशे की जाल में फंस कर बर्बाद हो रहे हैं. जबकि कई विश्लेषकों का मानना ​​है कि इसका उद्देश्य अमेरिकी शक्ति का प्रदर्शन, लैटिन अमेरिका पर नियंत्रण की पुनः स्थापना और वेनेजुएला में शासन परिवर्तन करना शामिल है.

ड्रग्स तस्करी के नाम पर सैन्य तैयारी

अमेरिका ने कैरिबियन सागर में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों, कई विमानवाहक पोत, लड़ाकू विमान और अन्य हथियारों का जखीरा तैनात किया गया. 4500 से अधिक मरीन और नाविकों को तैनात किये गये.

मादुरो ने अमेरिका पर युद्ध रचने का आरोप लगाया

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत के दक्षिण अमेरिकी देश के पास पहुंचने के साथ ही अमेरिकी सरकार उनके खिलाफ युद्ध छेड़ रही है. एक राष्ट्रीय प्रसारण में मादुरो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर एक नया युद्ध गढ़ने का आरोप लगाया.

अमेरिका द्वारा कैरिबियन सागर में बड़ी संख्या में खतरनाक हथियारों के साथ सैनिकों की तैनाती को वेनेजुएला के अधिकारी इसे एक आक्रामक कार्रवाई मानते हैं. रॉयटर्स के अनुसार राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने वाशिंगटन पर युद्ध रचने का आरोप लगाया है.

वेनेजुएला पर ड्रग्स तस्करी के झूठे आरोप

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) ने वेनेजुएला को कोकीन का गढ़ बताने वाले वाशिंगटन के दावे का खंडन करते हुए कहा है कि कोका की खेती कोलंबिया, पेरू और बोलीविया में केंद्रित है. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार इस साल की शुरुआत में जारी अमेरिकी मादक पदार्थ प्रवर्तन प्रशासन की अपनी रिपोर्ट में वेनेजुएला को कोकीन तस्करी के प्रमुख मार्गों में शामिल नहीं किया गया था. फिर भी ट्रंप प्रशासन मादुरो को 'नार्को-आतंकवादी' के रूप में चित्रित करता रहा है और इसी आधार पर सैन्य कार्रवाइयों को उचित ठहराता रहा है.

ऊर्जा और सामरिक हित

राजनीतिक दृष्टिकोण के अलावा आर्थिक हित भी अमेरिकी नीति को प्रभावित करते हैं. आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद वेनेजुएला के पास अभी भी दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वेनेजुएला के वरिष्ठ अधिकारियों ने वाशिंगटन को बड़ी रियायतें देने की पेशकश की है, यहाँ तक कि देश के तेल उद्योग में अमेरिकी नियंत्रण का भी प्रस्ताव रखा है. रिपोर्ट के अनुसार कई लोगों का मानना ​​है कि वेनेजुएला में चीन और रूस की भागीदारी बढ़ी है इससे ट्रंप नाराज हैं. ट्रंप इस क्षेत्र पर अमेरिकी प्रभुत्व चाहते हैं. वैसे भी उनका मादुरो से वैचारिक मतभेद है.

मादुरो का तख्तापलट

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन आधिकारिक तौर पर सत्ता परिवर्तन की माँग से इनकार करता है, लेकिन उसके कार्यों का तर्क कुछ और ही कहता है. निरंतर सैन्य और आर्थिक दबाव मादुरो के आंतरिक घेरे को तोड़ सकता है. ऐसी खबर है कि अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी पर 5 करोड़ डॉलर का इनाम रखा है, जो अब तक उनके किसी भी सहयोगी को दलबदल के लिए लुभाने में नाकाम रहा है.

अमेरिका की टकराव की तैयारी

कई संकेत बताते हैं कि अमेरिका सीमित लेकिन सीधे टकराव की तैयारी कर रहा है. एपी न्यूज के अनुसार सीआईए को वेनेजुएला के अंदर गुप्त रूप से कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है. ये एक ऐसा विस्तार है जो सशस्त्र मुठभेड़ की आकस्मिक योजनाओं के बिना शायद ही कभी किया जाता है. कई विशेषज्ञों का कहना है कि पूर्ण आक्रमण की संभावना तो नहीं है, लेकिन अमेरिका लक्षित छापे, समुद्री नाकाबंदी या विशेष बलों के अभियानों जैसे गतिशील अभियानों के लिए तैयार दिखाई देता है.

बोट पर अमेरिका का हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ हाल के अमेरिकी समुद्री हमलों को न्यायिक हत्याएँ मानते हैं जो यह दर्शाता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है. हाल के एक हमले में कम से कम 43 लोग मारे गए थे.

ट्रंप का ड्रग्स तस्करों के खिलाफ हमला जारी रहेगा

ट्रंप ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा वह युद्ध की औपचारिक घोषणा नहीं करेंगे, बल्कि ड्रग्स लाने वाले लोगों को मारने के अपने अधिकार पर जोर देंगे.

अमेरिकी नीतियों के खिलाफ डटा वेनेजुएला

वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पैड्रिनो लोपेज ने कहा कि वेनेजुएला के सशस्त्र बल अमेरिका के अधीन किसी भी सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे. बोलीवियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बल ऐसी सरकार को अनुमति नहीं देंगे जो अमेरिकी हितों के आगे घुटने टेक रही हो, गुलाम हो या आज्ञाकारी हो.

उन्होंने वेनेजुएला के जल क्षेत्र के पास हाल ही में हुए अमेरिकी युद्धाभ्यास की निंदा करते हुए कहा कि इससे स्थानीय मछुआरे भयभीत हैं. इस स्थिति को एक सदी का सबसे बड़ा खतरा बताया. बढ़ते तनाव के बीच लोपेज ने संघर्ष से बचने की वेनेजुएला की इच्छा दोहराई. उन्होंने कहा, 'हम शांति चाहते हैं.' इससे पहले दिन में वेनेजुएला ने कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो और उनके करीबी अन्य लोगों पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों की भी आलोचना की और इन उपायों को अवैध और नवउपनिवेशवादी बताया.

वेनेजुएला ने कैरेबियाई सरकारों से एकजुट होने का आह्वान किया

वेनेजुएला ने बलपूर्वक उपायों को तत्काल समाप्त करने की मांग की और लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई सरकारों और लोगों से क्षेत्रीय संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा में एकजुट होने का आह्वान किया. इससे पहले अमेरिकी ट्रेजरी ने पेट्रो को अपने उनकी पत्नी वेरोनिका अल्कोसर, उनके बेटे निकोलस पेट्रो और कोलंबिया के गृह मंत्री अरमांडो बेनेडेटी को मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध सूची में डाल दिया गया.

मादुरो ने विपक्षी नेता लियोपोल्डो लोपेज की नागरिकता छीनने की मांग की

यह पहली बार है जब वेनेजुएला सरकार किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को निशाना बनाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर रही है. वेनेजुएला सरकार ने कहा कि उसने विदेशी सैन्य हस्तक्षेप का आह्वान करने के लिए एक प्रमुख विपक्षी नेता की नागरिकता छीनने का कदम उठाया है.

उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति मादुरो ने सुप्रीम कोर्ट में 54 वर्षीय लियोपोल्डो लोपेज की राष्ट्रीयता छीनने के लिए एक अपील दायर की.

