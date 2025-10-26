ETV Bharat / international

अमेरिका-वेनेजुएला आमने-सामने, वैश्विक शांति के लिए खतरा, मादुरो बोले- ट्रंप युद्ध थोप रहे हैं

कराकास: अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से कथित ड्रग तस्करी के आरोप में वेनेजुएला के बोट पर हमले जारी हैं. अमेरिका ने सबसे बड़ा हमलावर एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है. इसमें कई विध्वंसक युद्धपोत और 4500 सेना के जवान होंगे. जबकि उस क्षेत्र में पहले से ही कई अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं. यही नहीं वेनेजुएला के अंदर सीआईए के गुप्त अभियानों को भी स्वीकृति दी है.

ट्रंप प्रशासन इस बात पर जोर देते हैं कि इन कदमों का उद्देश्य ड्रग्स तस्करी और आतंकवाद से निपटना है. ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला के ड्रग्स तस्करी से अमेरिका में नवयुवक नशे की जाल में फंस कर बर्बाद हो रहे हैं. जबकि कई विश्लेषकों का मानना ​​है कि इसका उद्देश्य अमेरिकी शक्ति का प्रदर्शन, लैटिन अमेरिका पर नियंत्रण की पुनः स्थापना और वेनेजुएला में शासन परिवर्तन करना शामिल है.

ड्रग्स तस्करी के नाम पर सैन्य तैयारी

अमेरिका ने कैरिबियन सागर में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों, कई विमानवाहक पोत, लड़ाकू विमान और अन्य हथियारों का जखीरा तैनात किया गया. 4500 से अधिक मरीन और नाविकों को तैनात किये गये.

मादुरो ने अमेरिका पर युद्ध रचने का आरोप लगाया

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत के दक्षिण अमेरिकी देश के पास पहुंचने के साथ ही अमेरिकी सरकार उनके खिलाफ युद्ध छेड़ रही है. एक राष्ट्रीय प्रसारण में मादुरो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर एक नया युद्ध गढ़ने का आरोप लगाया.

अमेरिका द्वारा कैरिबियन सागर में बड़ी संख्या में खतरनाक हथियारों के साथ सैनिकों की तैनाती को वेनेजुएला के अधिकारी इसे एक आक्रामक कार्रवाई मानते हैं. रॉयटर्स के अनुसार राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने वाशिंगटन पर युद्ध रचने का आरोप लगाया है.

वेनेजुएला पर ड्रग्स तस्करी के झूठे आरोप

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) ने वेनेजुएला को कोकीन का गढ़ बताने वाले वाशिंगटन के दावे का खंडन करते हुए कहा है कि कोका की खेती कोलंबिया, पेरू और बोलीविया में केंद्रित है. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार इस साल की शुरुआत में जारी अमेरिकी मादक पदार्थ प्रवर्तन प्रशासन की अपनी रिपोर्ट में वेनेजुएला को कोकीन तस्करी के प्रमुख मार्गों में शामिल नहीं किया गया था. फिर भी ट्रंप प्रशासन मादुरो को 'नार्को-आतंकवादी' के रूप में चित्रित करता रहा है और इसी आधार पर सैन्य कार्रवाइयों को उचित ठहराता रहा है.

ऊर्जा और सामरिक हित

राजनीतिक दृष्टिकोण के अलावा आर्थिक हित भी अमेरिकी नीति को प्रभावित करते हैं. आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद वेनेजुएला के पास अभी भी दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वेनेजुएला के वरिष्ठ अधिकारियों ने वाशिंगटन को बड़ी रियायतें देने की पेशकश की है, यहाँ तक कि देश के तेल उद्योग में अमेरिकी नियंत्रण का भी प्रस्ताव रखा है. रिपोर्ट के अनुसार कई लोगों का मानना ​​है कि वेनेजुएला में चीन और रूस की भागीदारी बढ़ी है इससे ट्रंप नाराज हैं. ट्रंप इस क्षेत्र पर अमेरिकी प्रभुत्व चाहते हैं. वैसे भी उनका मादुरो से वैचारिक मतभेद है.

मादुरो का तख्तापलट

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन आधिकारिक तौर पर सत्ता परिवर्तन की माँग से इनकार करता है, लेकिन उसके कार्यों का तर्क कुछ और ही कहता है. निरंतर सैन्य और आर्थिक दबाव मादुरो के आंतरिक घेरे को तोड़ सकता है. ऐसी खबर है कि अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी पर 5 करोड़ डॉलर का इनाम रखा है, जो अब तक उनके किसी भी सहयोगी को दलबदल के लिए लुभाने में नाकाम रहा है.