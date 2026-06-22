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ईरान को मिली तेल बेचने की इजाजत, शुरुआती दौर में दो महीने की मिली लाइसेंस

लंबे समय बाद ईरान अपना क्रूड ऑयल बेच सकता है. 21 अगस्त तक का समय दिया गया है.

JD Vance
अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : June 22, 2026 at 7:48 PM IST

6 Min Read
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ओबुर्जेन (स्विट्जरलैंड) : अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने ईरान युद्ध को खत्म करने के अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में 60 दिन की छूट देने वाला लाइसेंस जारी किया है.यह लाइसेंस ईरानी तेल के उत्पादन, डिलीवरी और बिक्री की इजाजत देता है. यह 21 अगस्त तक लागू रहेगा.

लाइसेंस सोमवार को तब सामने आया, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि स्विट्जरलैंड में ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी लंबी बातचीत ने "एक सफल अंतिम समझौते के लिए अच्छी नींव" तैयार की है, बातचीत करने वाले उस युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे अमेरिका और इजराइल ने फरवरी के आखिर में शुरू किया था.

ईरान के संसदीय स्पीकर मोहम्मद बाघेर कलिबाफ के साथ शुरुआती बातचीत के बाद वेंस ने पत्रकारों से कहा, "अंतिम समझौता ही घर है. हमने नींव रखी है. हमने घर नहीं बनाया है, लेकिन हमने अमेरिकी लोगों के लिए एक अच्छी स्थिति तक पहुंचने के लिए एक सफल नींव रखी है."

ईरान ने लेबनान में लड़ाई खत्म करने की दिशा में "बड़ी प्रगति" का जिक्र किया और इसे बातचीत की पहली असली परीक्षा बताया.स्विट्जरलैंड में मध्यस्थता की कोशिश, जो रविवार को शुरू हुई और सोमवार की सुबह तक चली, उसमें कुछ मुश्किल पल भी आए. लेकिन मध्यस्थों ने कहा कि बातचीत से कुछ समझौते भी हुए, और इस हफ़्ते तकनीकी बातचीत जारी रहेगी.

ट्रंप "लेक ल्यूसर्न समिट" में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनकी मौजूदगी का असर साफ दिख रहा था.ट्रंप के बयानों से बातचीत में रुकावट आई. उन्होंने हजारों मील दूर से ऐसे कमेंट्स किए जिनसे ईरानी नाराज हो गए.ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि "अमेरिकी राष्ट्रपति के अपमानजनक संदेश के पब्लिश होने" के बाद बातचीत रुक गई थी.

बाद में बातचीत फिर से शुरू हुई.वेंस ने इस बात का खंडन किया कि ट्रंप की धमकियों से बातचीत मुश्किल हो गई थी.वेंस ने कहा, "नहीं, उन्होंने बातचीत की प्रक्रिया में कोई अड़चन नहीं डाली." उन्होंने आगे कहा, "हां, उन्होंने बातचीत से बाहर निकलने की धमकी जरूर दी थी, या कम से कम सोशल मीडिया पर ऐसी धमकियां दी थीं कि वे बाहर निकल जाएंगे. लेकिन हम कल रात एक बजे के बाद भी बातचीत कर रहे थे, इसलिए वे बाहर नहीं निकले."

उप-राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि अमेरिका, अमेरिकी सोया, मक्का और गेहूं की खरीद के लिए ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को जारी करने पर सहमत हो सकता है. उन्होंने कहा कि ट्रंप के दामाद और अमेरिका की ओर से बातचीत करने वाले मुख्य लोगों में से एक, जेरेड कुशनर ने कतर के अधिकारियों के साथ मिलकर यह विचार रखा था.वेंस ने कहा कि इस प्रक्रिया पर कतर की मंजूरी होगी, और प्रतिबंध हटने के बाद ईरान को जो पैसा मिलेगा, उससे "ईरानी लोगों के फायदे के लिए" अमेरिकी उत्पाद खरीदे जाएंगे.ईरान, जो अरबों डॉलर की संपत्ति को फ्रीज से हटाने की मांग करता रहा है, ने इस विचार पर कोई टिप्पणी नहीं की है. अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा इस्लामिक रिपब्लिक पर लगाए गए कई सालों के प्रतिबंधों, बैंकिंग पाबंदियों और कानूनी विवादों के कारण यह संपत्ति इस्तेमाल के लायक नहीं रह गई थी.

मध्यस्थता करने वाले पाकिस्तान और कतर ने एक संयुक्त बयान में इसे "उत्साहजनक प्रगति" बताया.पिछले हफ़्ते अमेरिका और ईरान के नेताओं के बीच ईरान में लड़ाई खत्म करने के लिए हुए अंतरिम समझौते में बातचीत करने वालों के लिए 60 दिन का समय तय किया गया है. इसमें तेहरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य जैसे मुद्दे शामिल हैं, क्योंकि ऐसी चिंताएं हैं कि ईरान इसका इस्तेमाल सैन्य मकसद के लिए करना चाहता है—हालांकि ईरान इन दावों को नकारता है.वेंस और अमेरिकी अधिकारियों ने कई मोर्चों पर प्रगति का दावा किया. इनमें होर्मुज जलडमरूमध्य (जो ग्लोबल एनर्जी शिपमेंट के लिए एक अहम समुद्री रास्ता है) को खुला रखने के लिए "तरीके" बनाना और दक्षिणी लेबनान में इजराइल और ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह लड़ाकों के बीच युद्धविराम को बनाए रखना शामिल है.

वॉशिंगटन लौटते समय वेंस ने कहा कि तकनीकी बातचीत बहुत जरूरी है.वेंस ने पत्रकारों से कहा, "हम इसके लिए एक ढांचा बनाना चाहते थे ताकि सही राजनीतिक निगरानी हो सके, लेकिन जाहिर है, भले ही यह जगह बहुत खूबसूरत है, मैं अगले 60 दिनों तक यहां नहीं रह सकता."अमेरिकी दूत कुशनर और स्टीव विटकोफ तकनीकी विवरणों को संभाल रहे हैं.इस बीच, निवेशकों ने ईरान को लेकर ट्रंप की रणनीति के उतार-चढ़ाव को देखा. सोमवार की शुरुआत में ट्रेडिंग मिली-जुली रही और अमेरिका-ईरान बातचीत में प्रगति की नई उम्मीदों के कारण तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मध्यस्थों ने "लेबनान युद्ध खत्म करने की दिशा में बड़ी प्रगति" की है. लेकिन उन्होंने कहा कि बातचीत की पहली "असली परीक्षा" यह होगी कि क्या यह तरीका इजराइल और हिज़्बुल्लाह के बीच लड़ाई रोकने में सफल होता है या नहीं.ईरान ने जोर दिया है कि सबसे पहले लेबनान में चल रही लड़ाई पर ध्यान दिया जाए. न तो इजराइल और न ही हिज़्बुल्लाह, अमेरिका-ईरान समझौते में शामिल पक्ष हैं.लेबनान में फिर से लागू हुआ संघर्ष-विराम कायम रहा और इजराइली सेना ने कहा कि वह सोमवार को इजराइल-लेबनान सीमा के पास रहने वाले लोगों के लिए आवाजाही पर लगी पाबंदियां हटा लेगी.सोमवार को लेबनान में सावधानी के साथ शांति बनी रही और रात भर इजराइल की ओर से कोई हमला नहीं हुआ. शनिवार के बाद से हिज़्बुल्लाह ने इजराइली सेना पर किसी हमले की घोषणा नहीं की है.2 मार्च को इजराइल-हिज़्बुल्लाह के बीच शुरू हुए मौजूदा युद्ध के बाद से लेबनान में लड़ाई में आई यह शांति सबसे लंबी अवधि की है.वेंस ने कहा, "यह इलाका बहुत लंबे समय से समस्याओं से घिरा रहा है."

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