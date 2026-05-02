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अमेरिका अगले 6-12 महीनों में जर्मनी से 5,000 सैनिक वापस बुलाएगा, ट्रंप की धमकी पूरी होगी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

वॉशिंगटन: पेंटागन ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका अगले छह से 12 महीनों में जर्मनी से करीब 5,000 सैनिक वापस बुला लेगा. यह बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी को पूरा करती है, जो उन्होंने ईरान के साथ अमेरिकी युद्ध को लेकर जर्मनी के लीडर से टकराव के दौरान कही थी. ट्रंप ने इस हफ़्ते की शुरुआत में नाटो (NATO) सहयोगी से कुछ सैनिकों को वापस बुलाने की धमकी दी थी, जब चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा था कि ईरानी लीडरशिप अमेरिका को 'बेइज्जत' कर रही है और युद्ध में वाशिंगटन की स्ट्रैटेजी की कमी की आलोचना की थी. पेंटागन के स्पोक्सपर्सन सीन पार्नेल ने एक बयान में कहा कि यह फैसला यूरोप में डिपार्टमेंट की फ़ोर्स की स्थिति की पूरी समीक्षा के बाद लिया गया है और यह जमीन पर थिएटर की जरूरतों और हालात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.' जर्मनी में कई अमेरिकी मिलिट्री फ़ैसिलिटी हैं. इनमें उसके यूरोपियन और अफ्रीका कमांड का हेडक्वार्टर, रैमस्टीन एयर बेस और लैंडस्टहल में एक मेडिकल सेंटर शामिल है. जहां अफगानिस्तान और इराक में युद्धों में घायलों का इलाज किया गया था. अमेरिकी न्यूक्लियर मिसाइलें भी वहां तैनात हैं. जर्मनी छोड़ने वाले सैनिकों की संख्या वहाँ तैनात 36,000 अमेरिकी सर्विस मेंबर्स का 14 फीसदी होगी. सेना की वापसी की खबर पर कांग्रेस में डेमोक्रेट्स के साथ-साथ वाशिंगटन के एक कट्टर थिंक टैंक ने भी तीखा विरोध किया. उन्होंने कहा कि इस कदम से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फायदा होगा और अमेरिकी सुरक्षा हित कमजोर होंगे. रोड आइलैंड के सीनेटर जैक रीड, जो सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में रैंकिंग डेमोक्रेट हैं, ने कहा कि सेना की वापसी यह बताती है कि हमारे सहयोगियों के प्रति अमेरिकी कमिटमेंट राष्ट्रपति के मूड पर निर्भर करते हैं.' रीड ने कहा, 'राष्ट्रपति को तुरंत यह लापरवाही भरा काम बंद कर देना चाहिए, इससे पहले कि वह हमारे गठबंधनों और लंबे समय की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसे नतीजे पैदा करें जिन्हें बदला न जा सके.' फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के एक स्कॉलर ब्रैडली बोमन ने कहा कि जर्मनी और यूरोप में दूसरी जगहों पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी न केवल क्रेमलिन के और हमले के खिलाफ रोकथाम को मजबूत करती है, बल्कि भूमध्य सागर, मध्य पूर्व और अफ्रीका में अमेरिकी सैन्य शक्ति को बल मिलता है.