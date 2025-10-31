परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू होगा, ट्रंप के इस कदम से क्या होगा!
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और चीन के साथ "समान आधार पर" अमेरिकी परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करने का संकल्प लिया है.
Published : October 31, 2025 at 12:12 PM IST
हैदराबाद: 33 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु हथियारों के परीक्षण को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है. यह फैसला रूस और चीन के साथ टक्कर के लिए लिया है.
गौर करें तो रूस ने नए परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था. इसके बाद ट्रंप ने यह कदम उठाया है. वहीं चीन ने अमेरिका से परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध का पालन करने का आग्रह किया है.
परमाणु परीक्षण के इतिहास पर एक नजर: परमाणु परीक्षण का इतिहास 16 जुलाई 1945 की सुबह न्यू मैक्सिको के अलामोगोर्डो में एक रेगिस्तानी परीक्षण स्थल पर शुरू हुआ, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम विस्फोट किया.
1945 के उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन और 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) पर हस्ताक्षर के बीच के पांच दशकों में, दुनिया भर में 2,056 से अधिक परमाणु परीक्षण किए गए. दुनिया भर में 60 से अधिक स्थल इन परीक्षणों के निशान सहन करते हैं.
सितंबर 1996 में CTBT पर हस्ताक्षर के लिए खोले जाने के बाद से, 10 परमाणु परीक्षण किए गए हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1945 और 1992 के बीच 1,030 परीक्षणों के साथ, सभी परमाणु परीक्षणों में से आधे से थोड़ा अधिक परीक्षण किए हैं.
समग्र परमाणु हथियार परीक्षण संख्या पर एक नजर:
|क्रमांक
|देश
|जमीन के भीतर परीक्षण
|वायुमंडल में परीक्षण
|कुल संख्या
|परीक्षण की अवधि
|पहला टेस्ट
|यूएसए
|815
|215
|1030
|1945-1992
|July 16th 1945
|रूस
|496
|219
|715
|1949-1990
|Aug. 29th , 1949
|यूके
|24
|21
|45
|1952-1991
|Oct. 3rd , 1952
|फ्रांस
|160
|50
|210
|1960-1996
|Feb. 13th 1960
|चीन
|22
|23
|45
|1964-1996
|Oct. 16th 1964
|इंडिया
|3
|0
|3
|1974 and 1998
|May 18th 1974
|पाकिस्तान
|2
|0
|2
|1998
|May 28th 1998
|उत्तर कोरिया
|6
|0
|6
|2006, 2009, 2013, 2016, and 2017.
|Oct. 9th 2006
परमाणु हथियार परीक्षण कैसे किया जाता है?
- परमाणु परीक्षण आमतौर पर किसी परमाणु हथियार के जानबूझकर विस्फोट को संदर्भित करता है. परमाणु विस्फोट या तो वायुमंडल में या भूमिगत किए जाते हैं.
- लगभग एक-चौथाई परमाणु परीक्षण वायुमंडल में किए गए. जिससे रेडियोधर्मी पदार्थ हवा में फैल गए. रेडियोधर्मी पदार्थों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, अधिकांश परमाणु परीक्षण भूमिगत होते हैं.
- परमाणु परीक्षण करने से पहले, एक उपयुक्त परीक्षण स्थल का पता लगाना और उसे तैयार करना आवश्यक है. जमीन में एक छेद किया जाता है, जिसमें परमाणु उपकरण रखा जाता है.
- रेडियोधर्मी पदार्थ को बाहर निकलने से रोकने के लिए छेद को बजरी, रेत और अन्य सामग्रियों से ढक दिया जाता है. विकिरण मॉनिटर सक्रिय किए जाते हैं और विमान परीक्षण स्थल के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ताकि उपकरण की क्षमताओं पर नजर रखी जा सके, साथ ही मौसम और विकिरण पैटर्न की समीक्षा की जा सके.
- जब उपकरण में विस्फोट होता है, तो ऊर्जा लगभग तुरंत मुक्त होती है, जिससे उच्च तापमान और दबाव उत्पन्न होता है, जो परमाणु उपकरण और आसपास के भूमिगत चट्टानी क्षेत्र को वाष्पीकृत कर देता है.
- जहां विस्फोट हुआ था, वहां एक गुहा बन जाती है और जैसे ही गर्म गैसें ठंडी होती हैं, गुहा के तल पर पिघली हुई चट्टानें जमा हो जाती हैं. कुछ समय बाद, ओवरबर्डन के भार के कारण गुहा की छत ढह जाती है और मलबे की एक चिमनी सतह तक फैल जाती है. इससे एक अवतलन गड्ढा बन जाता है. इससे एक कटोरे के आकार का गड्ढा बन जाता है. इसका व्यास 600 मीटर (1969 फीट) तक और गहराई 60 मीटर (197 फीट) तक होती है.
- परीक्षण के बाद, स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बनी रहती है. इससे नमूने और डेटा बाद में प्राप्त किए जाते हैं.
विभिन्न स्तरों के विकिरण का प्रभाव: 1945 से, दुनिया भर में कम से कम 8 देशों द्वारा 60 स्थलों पर 2,056 परमाणु परीक्षण किए गए हैं. इससे मानवीय और पर्यावरणीय क्षति हुई है. विकिरण और रेडियोधर्मी उत्सर्जन के कारण परमाणु परीक्षणों के तत्काल और दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं. कैंसर की बढ़ती दर परमाणु परीक्षणों से जुड़ी हुई है.
इन अध्ययनों से पता चलता है कि थायरॉइड कैंसर रेडियोन्यूक्लाइड से जुड़ा है. परमाणु परीक्षण के बाद, भूमि का एक बड़ा क्षेत्र परीक्षण के बाद दशकों तक रेडियोधर्मी बना रहता है. विभिन्न स्तरों के विकिरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव मतली और उल्टी से लेकर कुछ ही दिनों में मृत्यु तक हो सकता है. परमाणु हथियार परीक्षण भी मानवीय क्षति का कारण बनता है. चिकित्सकों का अनुमान है कि 1945 और 1980 के बीच किए गए वायुमंडलीय परमाणु परीक्षणों के कारण दुनिया भर में लगभग 24 लाख लोग अंततः कैंसर से मरेंगे.
परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने की पहल: 1996 की व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (जो अभी लागू नहीं हुई है) और 2017 की परमाणु हथियार निषेध संधि सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है.
वहींं 1963 की आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि केवल कुछ प्रकार के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है. 1996 की व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) ने दुनिया भर में परमाणु परीक्षणों पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी है.
चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य देशों द्वारा इसकी पुष्टि न किए जाने के कारण यह संधि औपचारिक रूप से लागू नहीं हो पाई है. भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया CTBT के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं.
परमाणु परीक्षण क्यों समाप्त किया गया: परीक्षणों के प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ गईं हैं. ये परीक्षण जमीन के ऊपर, भूमिगत और पानी के नीचे किए जाते हैं. मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसका असर पड़ता है.
प्रशांत क्षेत्र में पश्चिम के परीक्षण और कजाकिस्तान और आर्कटिक में सोवियत परीक्षण का प्रभाव पर्यावरण और लोगों दोनों पर महत्वपूर्ण था. कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रशांत और कजाकिस्तान दोनों में लाखों लोगों की जमीन परमाणु परीक्षण से दूषित हुई थी. इसके साथ ही दशकों से लोग स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं.
सीटीबीटी हर किसी के द्वारा, हर जगह परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाता है. इस पर 1996 में रूस ने हस्ताक्षर किए थे और 2000 में इसकी पुष्टि की गई थी. संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1996 में संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है.
आप दोबारा परीक्षण क्यों करेंगे: जानकारी इकट्ठा करने के लिए या संकेत भेजने के लिए. परीक्षण इस बात का प्रमाण देते हैं कि कोई भी नया परमाणु हथियार क्या करेगा. और क्या पुराने हथियार अब भी काम करते हैं.
2020 में, वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने परमाणु परीक्षण करने या न करने पर चर्चा की थी. तकनीकी आंकड़े प्रदान करने के अलावा, इस तरह के परीक्षण को रूस और चीन में अमेरिकी सामरिक शक्ति के जानबूझकर किए गए दावे के रूप में देखा जाएगा.
पुतिन ने बार-बार चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू किया, तो रूस भी ऐसा करेगा. पुतिन का कहना है कि वैश्विक परमाणु हथियारों की दौड़ पहले से ही शुरू है.
परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने के ट्रंप के फैसले का संभावित प्रभाव: ट्रंप के फैसले के संभावित रूप से विस्फोटक भू-राजनीतिक परिणाम हैं. इससे दशकों से चल रहे हथियार नियंत्रण प्रयासों के विफल होने, परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के कमजोर होने और प्रतिद्वंद्वी शक्तियों को अपने परीक्षण कार्यक्रम फिर से शुरू करने के लिए उकसाने का खतरा है.
विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि परमाणु परीक्षण की वापसी से रूस, चीन और संभवतः अन्य देशों द्वारा भी इसी प्रकार के कदम उठाए जाने की श्रृंखला शुरू हो सकती है. इससे पहले से ही तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य और अधिक अस्थिर हो सकता है.
