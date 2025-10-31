ETV Bharat / international

परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू होगा, ट्रंप के इस कदम से क्या होगा!

विभिन्न स्तरों के विकिरण का प्रभाव: 1945 से, दुनिया भर में कम से कम 8 देशों द्वारा 60 स्थलों पर 2,056 परमाणु परीक्षण किए गए हैं. इससे मानवीय और पर्यावरणीय क्षति हुई है. विकिरण और रेडियोधर्मी उत्सर्जन के कारण परमाणु परीक्षणों के तत्काल और दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं. कैंसर की बढ़ती दर परमाणु परीक्षणों से जुड़ी हुई है.

सितंबर 1996 में CTBT पर हस्ताक्षर के लिए खोले जाने के बाद से, 10 परमाणु परीक्षण किए गए हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1945 और 1992 के बीच 1,030 परीक्षणों के साथ, सभी परमाणु परीक्षणों में से आधे से थोड़ा अधिक परीक्षण किए हैं.

1945 के उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन और 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) पर हस्ताक्षर के बीच के पांच दशकों में, दुनिया भर में 2,056 से अधिक परमाणु परीक्षण किए गए. दुनिया भर में 60 से अधिक स्थल इन परीक्षणों के निशान सहन करते हैं.

परमाणु परीक्षण के इतिहास पर एक नजर: परमाणु परीक्षण का इतिहास 16 जुलाई 1945 की सुबह न्यू मैक्सिको के अलामोगोर्डो में एक रेगिस्तानी परीक्षण स्थल पर शुरू हुआ, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम विस्फोट किया.

गौर करें तो रूस ने नए परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था. इसके बाद ट्रंप ने यह कदम उठाया है. वहीं चीन ने अमेरिका से परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध का पालन करने का आग्रह किया है.

हैदराबाद: 33 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु हथियारों के परीक्षण को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है. यह फैसला रूस और चीन के साथ टक्कर के लिए लिया है.

इन अध्ययनों से पता चलता है कि थायरॉइड कैंसर रेडियोन्यूक्लाइड से जुड़ा है. परमाणु परीक्षण के बाद, भूमि का एक बड़ा क्षेत्र परीक्षण के बाद दशकों तक रेडियोधर्मी बना रहता है. विभिन्न स्तरों के विकिरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव मतली और उल्टी से लेकर कुछ ही दिनों में मृत्यु तक हो सकता है. परमाणु हथियार परीक्षण भी मानवीय क्षति का कारण बनता है. चिकित्सकों का अनुमान है कि 1945 और 1980 के बीच किए गए वायुमंडलीय परमाणु परीक्षणों के कारण दुनिया भर में लगभग 24 लाख लोग अंततः कैंसर से मरेंगे.

परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने की पहल: 1996 की व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (जो अभी लागू नहीं हुई है) और 2017 की परमाणु हथियार निषेध संधि सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है.

वहींं 1963 की आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि केवल कुछ प्रकार के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है. 1996 की व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) ने दुनिया भर में परमाणु परीक्षणों पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी है.

चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य देशों द्वारा इसकी पुष्टि न किए जाने के कारण यह संधि औपचारिक रूप से लागू नहीं हो पाई है. भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया CTBT के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं.

परमाणु परीक्षण क्यों समाप्त किया गया: परीक्षणों के प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ गईं हैं. ये परीक्षण जमीन के ऊपर, भूमिगत और पानी के नीचे किए जाते हैं. मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसका असर पड़ता है.

प्रशांत क्षेत्र में पश्चिम के परीक्षण और कजाकिस्तान और आर्कटिक में सोवियत परीक्षण का प्रभाव पर्यावरण और लोगों दोनों पर महत्वपूर्ण था. कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रशांत और कजाकिस्तान दोनों में लाखों लोगों की जमीन परमाणु परीक्षण से दूषित हुई थी. इसके साथ ही दशकों से लोग स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं.

सीटीबीटी हर किसी के द्वारा, हर जगह परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाता है. इस पर 1996 में रूस ने हस्ताक्षर किए थे और 2000 में इसकी पुष्टि की गई थी. संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1996 में संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है.

आप दोबारा परीक्षण क्यों करेंगे: जानकारी इकट्ठा करने के लिए या संकेत भेजने के लिए. परीक्षण इस बात का प्रमाण देते हैं कि कोई भी नया परमाणु हथियार क्या करेगा. और क्या पुराने हथियार अब भी काम करते हैं.

2020 में, वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने परमाणु परीक्षण करने या न करने पर चर्चा की थी. तकनीकी आंकड़े प्रदान करने के अलावा, इस तरह के परीक्षण को रूस और चीन में अमेरिकी सामरिक शक्ति के जानबूझकर किए गए दावे के रूप में देखा जाएगा.

पुतिन ने बार-बार चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू किया, तो रूस भी ऐसा करेगा. पुतिन का कहना है कि वैश्विक परमाणु हथियारों की दौड़ पहले से ही शुरू है.

परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने के ट्रंप के फैसले का संभावित प्रभाव: ट्रंप के फैसले के संभावित रूप से विस्फोटक भू-राजनीतिक परिणाम हैं. इससे दशकों से चल रहे हथियार नियंत्रण प्रयासों के विफल होने, परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के कमजोर होने और प्रतिद्वंद्वी शक्तियों को अपने परीक्षण कार्यक्रम फिर से शुरू करने के लिए उकसाने का खतरा है.

विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि परमाणु परीक्षण की वापसी से रूस, चीन और संभवतः अन्य देशों द्वारा भी इसी प्रकार के कदम उठाए जाने की श्रृंखला शुरू हो सकती है. इससे पहले से ही तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य और अधिक अस्थिर हो सकता है.