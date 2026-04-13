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अमेरिका आज से ईरानी बंदरगाहों से गुजरने वाले जहाजों को ब्लॉक करेगा

वॉशिंगटन: अमेरिका 13 अप्रैल से ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले जहाजों पर पूरी तरह से समुद्री नाकाबंदी लागू करना शुरू कर देगा. वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हाई-स्टेक बातचीत में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम समेत जरूरी मुद्दों पर कोई समझौता न हो पाने के बाद तनाव बढ़ गया है.

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने यह कदम राष्ट्रपति के आदेश के बाद उठाया है और यह ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले सभी समुद्री ट्रैफिक को टारगेट करेगा. इसमें अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के किनारे के बंदरगाहों भी शामिल हैं.

सेंटकॉम ने कहा, 'यह ब्लॉकेड सभी देशों के जहाजों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाएगा और कहा कि अमेरिकी सेना होर्मुज स्ट्रेट से गैर-ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों को नहीं रोकेगी. सेंटकॉम की एक रिलीज के मुताबिक यह ब्लॉकेड सोमवार को शाम 7.30 बजे भारतीय समयानुसार से शुरू होगा.

कमर्शियल नाविकों को सलाह दी गई है कि वे ऑफिशियल नेविगेशन चेतावनियों पर नजर रखें और इस इलाके में काम करते समय अमेरिकी नेवी फोर्स के संपर्क में रहें. यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यह कहने के कुछ ही घंटों बाद हुई कि दूसरे मोर्चों पर प्रोग्रेस के बावजूद, ईरान के साथ बातचीत उसके न्यूक्लियर लक्ष्यों को लेकर रुक गई है.

ट्रंप ने कहा, 'ज्यादातर बातों पर सहमति हो गई थी, लेकिन एकमात्र बात जो सच में मायने रखती थी, न्यूक्लियर, उस पर सहमति नहीं बनी.' उन्होंने घोषणा की कि अमेरिकी नेवी होर्मुज स्ट्रेट में आने या जाने की कोशिश करने वाले सभी जहाजों को ब्लॉक करने का प्रोसेस शुरू करेगी.

उन्होंने ईरान पर स्ट्रेट में नेवल माइंस की धमकियों का फायदा उठाकर 'वर्ल्ड एक्सटॉर्शन' करने का आरोप लगाया जो एक जरूरी ग्लोबल एनर्जी कॉरिडोर है. उन्होंने कहा, 'जो कोई भी गैर-कानूनी टोल देगा, उसे खुले समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा और कहा कि अमेरिकी सेना स्ट्रेट्स में ईरानियों द्वारा बिछाई गई माइंस को भी खत्म करना शुरू कर देगी. हालांकि, ईरान ने इसका तीखा विरोध किया, जिससे पता चलता है कि ब्लॉकेड ने लगभग आखिरी बातचीत को पटरी से उतार दिया.