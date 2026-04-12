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होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी करेगा अमेरिका, ट्रंप बोले- किसी भी जहाज को आने या जाने नहीं दिया जाएगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( ANI )

वॉशिंगटन: अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता में कोई समझौता नहीं होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से तेहरान को धमकी दी है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 'सही समय' पर ईरान को 'खत्म' करने के लिए तैयार है. साथ ही ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी करने की भी चेतावनी दी है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नौसेना तुरंत "स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आने या जाने की कोशिश करने वाले सभी जहाजों को रोकने की प्रक्रिया शुरू करेगी". ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, उन्होंने अमेरिकी नौसेना को निर्देश दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में ईरान को शुल्क (टोल) चुकाने वाले प्रत्येक जहाज की तलाश करे और उसे रोके. अवैध टोल चुकाने वाले किसी को भी समुद्र में सुरक्षित आवागमन की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने आगे कहा, "किसी समय, हम "सभी को अंदर जाने की इजाजत है, सभी को बाहर जाने की इजाजत है" के आधार पर पहुंचेंगे, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं होने दिया है."