होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी करेगा अमेरिका, ट्रंप बोले- किसी भी जहाज को आने या जाने नहीं दिया जाएगा
अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता में कोई समझौता नहीं होने के बाद ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दी है.
Published : April 12, 2026 at 8:27 PM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता में कोई समझौता नहीं होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से तेहरान को धमकी दी है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 'सही समय' पर ईरान को 'खत्म' करने के लिए तैयार है. साथ ही ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी करने की भी चेतावनी दी है.
ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नौसेना तुरंत "स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आने या जाने की कोशिश करने वाले सभी जहाजों को रोकने की प्रक्रिया शुरू करेगी". ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, उन्होंने अमेरिकी नौसेना को निर्देश दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में ईरान को शुल्क (टोल) चुकाने वाले प्रत्येक जहाज की तलाश करे और उसे रोके. अवैध टोल चुकाने वाले किसी को भी समुद्र में सुरक्षित आवागमन की अनुमति नहीं होगी.
उन्होंने आगे कहा, "किसी समय, हम "सभी को अंदर जाने की इजाजत है, सभी को बाहर जाने की इजाजत है" के आधार पर पहुंचेंगे, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं होने दिया है."
ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका की नाकाबंदी 'या तो पूरी तरह से होगी या फिर बिल्कुल नहीं', और जब तक ईरान नरम नहीं पड़ता, तब तक किसी भी जहाज को रास्ता नहीं मिलेगा.
अमेरिका युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार...
अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि वॉशिंगटन "युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार" (Locked and Loaded) है और उसकी मिलिट्री "सही समय" पर ईरान को "खत्म" कर देगी.
अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक मैराथन बातचीत के दौरान किसी डील पर पहुंचने में नाकाम रहने के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान अपनी न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने को तैयार नहीं है.
ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक अन्य पोस्ट में, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "कई मायनों में, जिन बातों पर सहमति बनी थी, वे हमारे मिलिट्री ऑपरेशन्स को अंजाम तक जारी रखने से बेहतर हैं, लेकिन ये सभी बातें ऐसे अस्थिर, मुश्किल, अप्रत्याशित लोगों के हाथों में परमाणु शक्ति को जाने देने के मुकाबले कोई मायने नहीं रखतीं." ट्रंप ने लिखा, "ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा!"
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