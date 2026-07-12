'होर्मुज स्ट्रेट बंद', अमेरिका ने ईरान पर फिर से किया हमला
ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से बंद किया. साइप्रस के जहाज पर ईरानी हमला. अमेरिका ने दिया जवाब.
Published : July 12, 2026 at 7:43 AM IST
तेहरान : अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमला किया है. इससे होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव उत्पन्न हो गया है. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा, "ईरान ने गलत फैसला किया, अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी."
ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है. ऐसा तब हुआ जब ईरान की सेना द्वारा चलाई गई चेतावनी वाली गोली उस जहाज पर लगी जो इस अहम समुद्री रास्ते पर बिना इजाजत चल रहा था. इस घटना से अमेरिका के साथ पहले से ही कमजोर युद्धविराम समझौते पर और खतरा मंडराने लगा है.
इसके कुछ देर बाद, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसकी सेनाओं ने ईरान के खिलाफ हमले का तीसरा दौर शुरू कर दिया है. ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि जलडमरूमध्य के किनारे बसे दो शहरों, बंदर अब्बास और सिरिक में धमाके हुए.
अमेरिकी सेना ने कहा, "अमेरिका भारी कीमत वसूल रहा है क्योंकि वह ईरान की उस क्षमता को लगातार कम कर रहा है जिससे वह जलडमरूमध्य से गुजरने वाले आम नागरिकों के जहाजों और कमर्शियल जहाजों पर हमला कर सकता है."
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि साइप्रस के झंडे वाले एक कंटेनर जहाज पर ईरान ने हमला किया, जिससे उसके "इंजन रूम को काफी नुकसान" पहुंचा और जहाज के क्रू का एक सदस्य लापता है.इससे पहले वाशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि युद्ध खत्म करने के लिए पिछले महीने हुए समझौते को और मजबूत करने की बातचीत तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगी जब तक कि यह जलडमरूमध्य सुरक्षित न हो जाए.
उन्होंने यह भी कहा था कि वे चाहते हैं कि ईरान इस बारे में सार्वजनिक बयान दे.इसके बजाय, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा कि कई जहाजों ने "अपनी दिशा बदलने और मंजूरशुदा रास्ते पर चलने के हमारे चेतावनियों और निर्देशों को नजरअंदाज किया."
उनमें से एक जहाज "चेतावनी वाली गोली लगने से रुक गया."ईरान ने कहा कि जलडमरूमध्य "अगले आदेश तक" बंद रहेगा और कहा कि अगर और हमले हुए तो वह "इलाके में दुश्मन के और ठिकानों" को निशाना बनाने पर विचार करेगा.
US सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज गैलेक्सी पर हमला किया, जब वह होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजर रहा था. इस हमले में चालक दल का एक नागरिक सदस्य लापता हो गया. कमांड ने कहा कि जहाज में आग लग गई और उसके इंजन रूम को काफी नुकसान पहुंचा, जिससे वह अपनी यात्रा जारी रखने में असमर्थ हो गया.
ये भी पढ़ें : तेहरान की 'KILL List' में नंबर 1 पर ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, अगर मेरी हत्या हुई तो ईरान में मचेगी तबाही