अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो 17-22 अक्टूबर तक उज्बेकिस्तान और भारत की यात्रा करेंगे, जामनगर का दौरा भी होगा
कहा गया कि रुबियो अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक आयाम पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे.
By PTI
Published : October 14, 2026 at 2:08 PM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने के लिए अगले हफ़्ते भारत के दौरे पर जाएंगे. अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी. रुबियो पहले उज्बेकिस्तान के समरकंद जाएंगे और फिर 17-22 अक्टूबर तक भारत के मुंबई और जामनगर जाएंगे, ऐसा बताया गया.
मई के बाद से यह रुबियो का दूसरा भारत दौरा होगा, जब उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर की होस्ट की गई क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में हिस्सा लिया था. विदेश मंत्रालय ने कहा, 'वह अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, क्षेत्रीय और वैश्विक आयाम पर विचारों का आदान-प्रदान करने और बेहतर ऊर्जा सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मिलेंगे.' इसमें कहा गया है कि रुबियो व्यावसायिक निवेश और आर्थिक सहयोग के मौकों को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस लीडर्स से भी मिलेंगे.
रुबियो का जामनगर दौरा बहुत जरूरी है क्योंकि यह रिलायंस की रिफाइनरी का घर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल-साइट फैसिलिटी है, जिसकी कैपेसिटी हर दिन 1.4 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल प्रोसेस करने की है. मार्च में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि अमेरिका रिलायंस इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टमेंट से 50 साल में अपनी पहली रिफाइनरी बनाएगा.
ट्रंप ने कहा कि यह रिफाइनरी टेक्सास के ब्राउन्सविले में 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनेगी. समरकंद में रुबियो सी5 प्लस वन मिनिस्टीरियल में हिस्सा लेंगे ताकि यह बताया जा सके कि इस डिप्लोमैटिक प्लेटफॉर्म के जरिए रणनीतिक साझेदारी कैसे अमेरिका और मध्य एशिया के देशों के लिए ज़्यादा शांतिपूर्ण और खुशहाल भविष्य को बढ़ावा देता है.
रुबियो सभी सी5 देशों- उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लेंगे. 200 से ज़्यादा बिजनेस लीडर्स वाला एक अमेरिका कमर्शियल डेलीगेशन रुबियो के साथ जाएगा. ये अमेरिका और मध्य एशिया के लिए मजबूत कमर्शियल कोऑपरेशन के एक नए दौर की शुरुआत करेगा.