ETV Bharat / international

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का भारत दौरा, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग पर करेंगे चर्चा

अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि मार्को रुबियो 23-26 मई तक भारत दौरे पर रहेंगे और इस दौरान कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली जाएंगे.

US State Secretary Marco Rubio to visit India from 23 May energy security, trade defence cooperation
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (X/ @AmbasciataUSA)
author img

By ANI

Published : May 20, 2026 at 7:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वॉशिंगटन: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो इसी हफ्ते भारत का दौरा करेंगे. अमेरिकी विदेश विभाग के आधिकारिक बयान के मुताबिक, रुबियो 23-26 मई तक भारत के दौरे पर रहेगे और इस दौरान वह कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली जाएंगे.

व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि रुबियो अपनी यात्रा के दौरान भारत के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे.

विदेश मंत्री मार्को रुबियो
विदेश मंत्री मार्को रुबियो (ANI)

भारत आने से पहले, रुबियो 22 मई को NATO विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होने के लिए स्वीडन के हेलसिंगबोर्ग जाएंगे. अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो मीटिंग के दौरान NATO गठबंधन के अंदर रक्षा निवेश बढ़ाने और ज्यादा बोझ साझा करने की जरूरत पर चर्चा करेंगे.

रुबियो के सात आर्कटिक देशों (Arctic Seven) के नेताओं से मिलने की भी उम्मीद है, ताकि आर्कटिक क्षेत्र में साझा आर्थिक और सुरक्षा हितों और हाई नॉर्थ (आर्कटिक और उप-आर्कटिक क्षेत्र) में मजबूत स्थिति पर चर्चा की जा सके. रिलीज में आगे कहा गया है कि रुबियो स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन (Ulf Kristersson) और NATO के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे (Mark Rutte) के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे.

रिलीज में कहा गया, "विदेश मंत्री मार्को रुबियो 22 मई को NATO के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होने के लिए हेलसिंगबोर्ग, स्वीडन जाएंगे, जहां वह गठबंधन के सदस्य देशों में रक्षा निवेश बढ़ाने और बोझ को ज्यादा साझा करने की जरूरत पर चर्चा करेंगे. वे आर्कटिक सेवन देशों के अपने समकक्षों से मिलकर आर्कटिक में हमारे साझा आर्थिक और सुरक्षा हितों और हाई नॉर्थ में हमारी मजबूत स्थिति पर चर्चा करेंगे. वह स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन और NATO सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ द्विपक्षीय मीटिंग भी करेंगे."

अमेरिकी विदेश विभाग की आधिकारिक रिलीज में कहा गया, "स्वीडन से, विदेश मंत्री रुबियो 23-26 मई तक भारत जाएंगे, जहां वह कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे. रुबियो वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ऊर्जा सुरक्षा, ट्रेड और रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे."

यह भी पढ़ें- भारत की सैन्य क्षमता बढ़ेगी, अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर और M777 सपोर्ट डील को दी मंजूरी

TAGGED:

INDIA US RELATIONS
ENERGY SECURITY
TRADE AND DEFENCE COOPERATION
MARCO RUBIO INDIA VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.