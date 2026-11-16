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पश्चिम एशिया संकट पर अमेरिका सख्त: मार्को रुबियो ने ईरान की 'विस्तारवादी सोच' को ठहराया जिम्मेदार

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो (फाइल फोटो) ( ANI )

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वॉशिंगटन: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने तेहरान सरकार पर आरोप लगाया है कि वह पूरे पश्चिम एशिया में बड़े संघर्ष की एक आम वजह है. उन्होंने तेहरान की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को एक 'बहुत बड़ा ऐतिहासिक खतरा' बताया है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है.

वॉशिंगटन में फेडरलिस्ट सोसाइटी के नेशनल लॉयर्स कन्वेंशन को संबोधित करते हुए रुबियो ने यमन के हूती, इराकी शिया मिलिशिया, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद का समर्थन करने वाली वफादार सेना और लेबनान के हिज़्बुल्लाह की गतिविधियों को ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव के मुख्य उदाहरण के तौर पर बताया.