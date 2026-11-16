पश्चिम एशिया संकट पर अमेरिका सख्त: मार्को रुबियो ने ईरान की 'विस्तारवादी सोच' को ठहराया जिम्मेदार
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा, ईरान बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते वाशिंगटन तेहरान द्वारा तय की गई सात शर्तों को पूरा करे.
By ANI
Published : November 16, 2026 at 10:23 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने तेहरान सरकार पर आरोप लगाया है कि वह पूरे पश्चिम एशिया में बड़े संघर्ष की एक आम वजह है. उन्होंने तेहरान की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को एक 'बहुत बड़ा ऐतिहासिक खतरा' बताया है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है.
वॉशिंगटन में फेडरलिस्ट सोसाइटी के नेशनल लॉयर्स कन्वेंशन को संबोधित करते हुए रुबियो ने यमन के हूती, इराकी शिया मिलिशिया, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद का समर्थन करने वाली वफादार सेना और लेबनान के हिज़्बुल्लाह की गतिविधियों को ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव के मुख्य उदाहरण के तौर पर बताया.
रुबियो ने कहा, 'मिडिल ईस्ट की हर बड़ी प्रॉब्लम- सऊदी अरब पर हमला करने वाले हूती, इराक को अस्थिर करने वाले शिया मिलिशिया, असद का साथ देने वाले और सीरिया को खत्म करने वाले लड़ाकू तत्व, लेबनान में हिजबुल्लाह – आप जहां भी जाएं, एक ही चीज कॉमन है, ईरान के शिया मौलवी और उनकी बढ़ाने वाली सोच.'
उन्होंने ईरान के इस रवैये को एक बड़ा खतरा बताया और कहा, 'यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक खतरा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.' रुबियो की यह बात वॉशिंगटन, इजराइल और तेहरान के बीच बढ़ते टकराव के बैकग्राउंड में आई है, जो 28 फरवरी को ईरानी ठिकानों को निशाना बनाकर अमेरिका-इजराइली हमलों के बाद शुरू हुआ था.
इसके बाद से यह लड़ाई पूरे इलाके में फैल गई है, जिसका असर मिलिट्री सुविधाओं, समुद्री शिपिंग लेन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ा है. रविवार को डिप्लोमैटिक और सिक्योरिटी टेंशन तब बढ़ा रहा जब बहरीन ने बताया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से होने वाले कई हवाई हमलों को सफलतापूर्वक रोक दिया.
जबकि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने बाद में अपने चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में दावे किए. इस बीच ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद-बकर कलीबाफ ने ऐलान किया कि तेहरान अमेरिका के साथ 'न युद्ध और न ही शांति' के किसी भी लंबे समय तक चलने वाले गतिरोध को खारिज करता है.
रविवार को सांसदों के सामने बोलते हुए उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते वाशिंगटन तेहरान द्वारा तय की गई सात शर्तों को पूरा करे. कलीबाफ ने कहा, 'हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका बातचीत का रास्ता चुनता है या युद्ध का.
अगर वह हमारी सात सही शर्तें मान लेता है, तो समझौते का रास्ता खुल जाएगा.' उन्होंने वाशिंगटन को आगे गलत अंदाज़े लगाने से भी सावधान किया, और इस बात पर ज़ोर दिया कि ईरान की सेना भविष्य के किसी भी झगड़े की इलाकाई सीमाएं तय करेगी.
ये अलग-अलग घोषणाएं दोनों देशों के पक्के रुख को दिखाती हैं, क्योंकि लगातार मिलिट्री तनाव बातचीत की संभावना पर चल रही बातचीत के साथ-साथ चल रहा है.