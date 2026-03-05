ETV Bharat / international

US ने ईरान का युद्धपोत IRIS Dena डुबोया, श्रीलंका ने 80 ईरानी सैनिकों के 80 शव बरामद किए

ईरानी युद्धपोत IRIS देना को 18 फरवरी, 2026 को भारत के विशाखापत्तनम में हुए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान बंगाल की खाड़ी में देखा गया. ( AP )

कोलंबो: श्रीलंकाई अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि उन्होंने द्वीप के दक्षिणी तट पर एक ईरानी नौसैनिक जहाज को डुबोने वाली अमेरिकी पनडुब्बी के हमले में मारे गए लगभग 80 ईरानी नाविकों के शव बरामद किए हैं. श्रीलंका ने पहले कहा था कि उसकी नेवी ने आज सुबह दक्षिणी पानी में मुश्किल में फंसे ईरानी फ्रिगेट- IRIS Dena- से 32 ईरानी नाविकों को बचाया. फ्रिगेट पर करीब 180 नाविक सवार थे. जबकि श्रीलंकाई नेवी ने यह बताने से मना कर दिया कि जहाज ने क्यों मदद की गुहार लगाई, अमेरिकी वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा कि एक अमेरिकी सबमरीन ने इंटरनेशनल पानी में एक ईरानी जंगी जहाज को डुबो दिया. उन्होंने कहा कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद यह पहली बार था जब किसी दुश्मन जहाज को टॉरपीडो से डुबोया गया था. ईरानी जहाज ने हाल ही में इंडिया द्वारा होस्ट किए गए एक इंटरनेशनल नेवल ड्रिल में हिस्सा लिया था. इंडियन नेवी की तरफ से तुरंत कोई कमेंट नहीं आया. हेगसेथ ने वॉशिंगटन में संवाददाताओं से कहा, 'एक अमेरिकन सबमरीन ने एक ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया, जिसे लगा कि वह इंटरनेशनल पानी में सेफ है. इसके बजाय, उसे एक टॉरपीडो से डुबो दिया गया.' हेगसेथ ने कहा कि अमेरिकी मिलिट्री ने 'सुलेमानी' नाम के ईरानी शिप को डुबो दिया, जो ईरान के पूर्व कुद्स फोर्स चीफ जनरल कासिम सुलेमानी थे, जिन्हें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म के दौरान अमेरिकी फोर्स ने मार गिराया था. जनरल सुलेमानी का जिक्र करते हुए हेगसेथ ने कहा, 'मुझे लगता है कि पोटस (POTUS) ने उन्हें दो बार मारा.' श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर विजिथा हेराथ ने पार्लियामेंट को बताया कि श्रीलंका नेवी और कोस्ट गार्ड को सुबह 5.08 बजे IRIS डेना नाम के एक डूबते शिप के बारे में एक इमरजेंसी मैसेज मिला, जो गाले के सदर्न पोर्ट डिस्ट्रिक्ट से लगभग 40 नॉटिकल मील दूर था. हेराथ ने कहा कि श्रीलंका नेवी और एयर फोर्स ने एक जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन किया.