US ने ईरान का युद्धपोत IRIS Dena डुबोया, श्रीलंका ने 80 ईरानी सैनिकों के 80 शव बरामद किए
अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी युद्धपोत को डुबोया है. बताया जा रहा है कि इसपर करीब 180 नाविक सवार थे.
By PTI
Published : March 5, 2026 at 8:27 AM IST
कोलंबो: श्रीलंकाई अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि उन्होंने द्वीप के दक्षिणी तट पर एक ईरानी नौसैनिक जहाज को डुबोने वाली अमेरिकी पनडुब्बी के हमले में मारे गए लगभग 80 ईरानी नाविकों के शव बरामद किए हैं.
श्रीलंका ने पहले कहा था कि उसकी नेवी ने आज सुबह दक्षिणी पानी में मुश्किल में फंसे ईरानी फ्रिगेट- IRIS Dena- से 32 ईरानी नाविकों को बचाया. फ्रिगेट पर करीब 180 नाविक सवार थे. जबकि श्रीलंकाई नेवी ने यह बताने से मना कर दिया कि जहाज ने क्यों मदद की गुहार लगाई, अमेरिकी वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा कि एक अमेरिकी सबमरीन ने इंटरनेशनल पानी में एक ईरानी जंगी जहाज को डुबो दिया.
Welcome! | خوش آمدید!— Eastern Naval Command 🇮🇳 (@IN_HQENC) February 17, 2026
🇮🇳🤝🇮🇷 Indian Navy welcomes IRIS Dena, of the Iranian Navy, on her arrival at #Visakhapatnam to participate in #IFR2026_India and #MILAN2026, reflecting long-standing cultural links between the two nations.@India_in_Iran #BridgesOfFriendship… pic.twitter.com/O77v2qNJHJ
उन्होंने कहा कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद यह पहली बार था जब किसी दुश्मन जहाज को टॉरपीडो से डुबोया गया था. ईरानी जहाज ने हाल ही में इंडिया द्वारा होस्ट किए गए एक इंटरनेशनल नेवल ड्रिल में हिस्सा लिया था. इंडियन नेवी की तरफ से तुरंत कोई कमेंट नहीं आया.
हेगसेथ ने वॉशिंगटन में संवाददाताओं से कहा, 'एक अमेरिकन सबमरीन ने एक ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया, जिसे लगा कि वह इंटरनेशनल पानी में सेफ है. इसके बजाय, उसे एक टॉरपीडो से डुबो दिया गया.' हेगसेथ ने कहा कि अमेरिकी मिलिट्री ने 'सुलेमानी' नाम के ईरानी शिप को डुबो दिया, जो ईरान के पूर्व कुद्स फोर्स चीफ जनरल कासिम सुलेमानी थे, जिन्हें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म के दौरान अमेरिकी फोर्स ने मार गिराया था. जनरल सुलेमानी का जिक्र करते हुए हेगसेथ ने कहा, 'मुझे लगता है कि पोटस (POTUS) ने उन्हें दो बार मारा.'
श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर विजिथा हेराथ ने पार्लियामेंट को बताया कि श्रीलंका नेवी और कोस्ट गार्ड को सुबह 5.08 बजे IRIS डेना नाम के एक डूबते शिप के बारे में एक इमरजेंसी मैसेज मिला, जो गाले के सदर्न पोर्ट डिस्ट्रिक्ट से लगभग 40 नॉटिकल मील दूर था. हेराथ ने कहा कि श्रीलंका नेवी और एयर फोर्स ने एक जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन किया.
उन्होंने कहा, 'उनमें से तीस को बचा लिया गया, जबकि लगभग 180 लोग शिप पर बताए गए थे.' अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने ईरानी नाविकों के करीब 80 शव बरामद किए हैं. श्रीलंका के डिप्टी विदेश मंत्री अरुण हेमचंद्र ने कहा कि शव अब गाले के करापितिया के अस्पताल में हैं.
श्रीलंकाई नेवी के प्रवक्ता कमांडर बुद्धिका संपत ने पहले कोलंबो में संवाददाताओं को बताया कि डिस्ट्रेस सिग्नल की जगह के पास कई शव मिले, हालांकि सही संख्या तुरंत पता नहीं चल पाई. उन्होंने कहा, 'अभी, कोई भी नंबर बताना मुश्किल है, लेकिन शव मिले हैं. क्योंकि वे डिस्ट्रेस पॉइंट के करीब मिले, इसलिए यह माना जाता है कि वे एक ही शिप से थे.'
संपत ने आगे कहा, 'जब हमारी टीमें मौके पर पहुंचीं, तो हमने एक बड़ा तेल का धब्बा देखा, जिससे पता चलता है कि शिप डूब गया था.' एक सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने उन मीडिया रिपोर्ट को साफ तौर पर खारिज कर दिया कि शिप एक सबमरीन अटैक में डूब गया था.
उन्होंने कहा, 'हम सिर्फ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑब्लिगेशन्स के तहत फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स के तौर पर उन्हें बचाने की अपनी जिम्मेदारी को लेकर चिंतित हैं.' संपत ने कहा कि डिस्ट्रेस सिग्नल का कारण बाद में स्पेशलाइज्ड अथॉरिटीज द्वारा जांच के जरिए पता लगाया जाएगा.
उन्होंने कहा कि हालांकि यह घटना श्रीलंकाई टेरिटोरियल वॉटर के बाहर हुई, लेकिन यह देश के सर्च और रेस्क्यू जोन में आता है. संपत ने कन्फर्म किया कि जहाज ईरानी था और बचाए गए क्रू मेंबर्स ने ईरानी नेवी की यूनिफॉर्म पहने हुए थे.
एयर फोर्स के प्रवक्ता नलिन वेवाकुम्बुरा ने कहा कि जिस एरिया से डिस्ट्रेस सिग्नल आया था, वहां कोई दूसरा जहाज या एयरक्राफ्ट नहीं मिला. हर्थ ने कहा कि श्रीलंका, समुद्री बचाव पर इंटरनेशनल कन्वेंशन से बंधा है कि वह किसी भी मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद करे, चाहे वजह कुछ भी हो.
हेराथ ने आगे कहा कि बचाए गए नाविकों को नेवी के सदर्न कमांड हेडक्वार्टर ले जाया गया और बाद में गाले के करापितिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. अधिकारियों ने कहा कि सदर्न कमांड के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का जिक्र करते हुए हेराथ ने कहा कि श्रीलंका को इस स्थिति पर बहुत अफसोस है और उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान की अपील की.