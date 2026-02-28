अमेरिका ने अपना असली रंग दिखाया, ईरान पर हमले के बीच रूस का आया बयान
रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि, शांति बनाने वाले ने एक बार फिर अपना असली चेहरा दिखाया है.
Published : February 28, 2026 at 4:48 PM IST
मॉस्को: इजराइल ने ईरान पर पूर्व-नियोजित हमला शुरू करने के साथ ही पूरे देश में तत्काल आपात स्थिति घोषित कर दी गई. वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मध्य पूर्व में कई अमेरिकी बेस पर हमले किए. वहीं,रूस का कहना है कि ईरान पर हमला करके अमेरिका ने अपना असली रंग दिखाया है. कुल मिलाकर ईरान ने भी जंग का ऐलान कर दिया है.
उसने मध्य पूर्व में स्थित अमेरिका के कई सैन्य अड्डों पर बैलेस्टिक मिसाइलों से हमले किए. खबर के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, कतर यूएई में स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डों पर हमला किया है.
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी, पूर्व राष्ट्रपति और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह मिलिट्री ऑपरेशन से पहले ईरान के साथ न्यूक्लियर बातचीत को कवर-अप के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है. मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर कहा, "शांति कायम करने वाले ने एक बार फिर अपना असली रंग दिखा दिया है." उन्होंने कहा कि, ईरान के साथ सभी बातचीत एक कवर ऑपरेशन है.
दिमित्री मेदवेदेव ने ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका की आलोचना की और इस बात पर शक जताया कि क्या वॉशिंगटन ने अच्छी नीयत से लड़ाई टालने के लिए बातचीत शुरू की थी. उन्होंने कहा कि, ईरान के साथ सारी बातचीत सिर्फ एक बहाना था. इस पर कभी किसी को शक नहीं हुआ. किसी को भी किसी खास चीज पर बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी.
दूसरी तरफ, संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि उसने ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है. और हमलों का जवाब देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है, जबकि कुवैत ने भी शनिवार को हमले किए. शनिवार को दोहा में कई धमाके सुने गए, जबकि कतर के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने खाड़ी देश को टारगेट करके किए गए कई मिसाइल हमलों को रोका है.
