ETV Bharat / international

अमेरिका ने अपना असली रंग दिखाया, ईरान पर हमले के बीच रूस का आया बयान

मॉस्को: इजराइल ने ईरान पर पूर्व-नियोजित हमला शुरू करने के साथ ही पूरे देश में तत्काल आपात स्थिति घोषित कर दी गई. वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मध्य पूर्व में कई अमेरिकी बेस पर हमले किए. वहीं,रूस का कहना है कि ईरान पर हमला करके अमेरिका ने अपना असली रंग दिखाया है. कुल मिलाकर ईरान ने भी जंग का ऐलान कर दिया है.

उसने मध्य पूर्व में स्थित अमेरिका के कई सैन्य अड्डों पर बैलेस्टिक मिसाइलों से हमले किए. खबर के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, कतर यूएई में स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डों पर हमला किया है.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी, पूर्व राष्ट्रपति और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह मिलिट्री ऑपरेशन से पहले ईरान के साथ न्यूक्लियर बातचीत को कवर-अप के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है. मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर कहा, "शांति कायम करने वाले ने एक बार फिर अपना असली रंग दिखा दिया है." उन्होंने कहा कि, ईरान के साथ सभी बातचीत एक कवर ऑपरेशन है.