लैटिन अमेरिका रवाना हुआ विमानवाहक पोत, जानिए यूएस किसको सिखाएगा सबक

ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो, उनके परिवार पर वैश्विक मादक पदार्थों के व्यापार में संलिप्तता के आरोपों के चलते प्रतिबंध भी लगाए.

US Aircraft Carrier
18 अक्टूबर, 2025 को कैलिफोर्निया में जेडी वेंस द्वारा मरीन कॉर्प्स की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में मरीन हेलीकॉप्टरों और उभयचर हमलावर जहाज यूएसएस बॉक्सर के साथ प्रदर्शन करते हुए. (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 25, 2025 at 10:21 AM IST

वॉशिंगटन: पेंटागन ने शुक्रवार को घोषणा की कि अमेरिकी सेना, दक्षिण अमेरिका के तटीय जलक्षेत्र में एक विमानवाहक पोत भेज रहा है. यह उस क्षेत्र में सैन्य शक्ति में नवीनतम वृद्धि है, जहां ट्रंप प्रशासन ने हाल के दिनों में उन नौकाओं पर और भी तेजी से हमले किए हैं. इन नौकाओं पर वह मादक पदार्थ ले जाने का आरोप लगाता है.

पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने सोशल मीडिया पर कहा कि रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड और उसके स्ट्राइक ग्रुप को अमेरिकी दक्षिणी कमान क्षेत्र में तैनात करने का आदेश दिया है ताकि "अमेरिका की सुरक्षा और समृद्धि को खतरे में डालने वाले अवैध तत्वों और गतिविधियों का पता लगाने, निगरानी करने और उन्हें विफल करने की अमेरिकी क्षमता को मजबूत किया जा सके."

यूएसएस फोर्ड, जिसके स्ट्राइक ग्रुप में 5 विध्वंसक हैं, अब भूमध्य सागर में तैनात है. इस अभियान से परिचित एक व्यक्ति ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उसका एक विध्वंसक अरब सागर में और दूसरा लाल सागर में है. शुक्रवार तक, विमानवाहक पोत एड्रियाटिक सागर के किनारे क्रोएशिया के बंदरगाह पर था.

संवेदनशील सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए नाम न छापने की शर्त पर बात करने वाले व्यक्ति ने यह नहीं बताया कि स्ट्राइक ग्रुप को दक्षिण अमेरिका के समुद्री क्षेत्र में पहुंचने में कितना समय लगेगा या क्या सभी 5 विध्वंसक यात्रा कर पाएंगे.

विमानवाहक पोत की तैनाती से उस क्षेत्र में अतिरिक्त संसाधनों की भारी वृद्धि होगी, जहां पहले से ही कैरेबियन सागर और वेनेजुएला के तटवर्ती जलक्षेत्र में असामान्य रूप से बड़ी अमेरिकी सैन्य तैनाती देखी जा रही है.

नवीनतम तैनाती और शुक्रवार को हुए एक हमले सहित अमेरिकी हमलों की बढ़ती गति ने इस बारे में नई अटकलों को जन्म दिया है कि ट्रंप प्रशासन मादक पदार्थों की तस्करी को लक्षित करने वाले अपने अभियानों में किस हद तक जा सकता है. इसमें यह भी शामिल है कि क्या वह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपदस्थ करने की कोशिश कर सकता है. उन पर अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप हैं.

इस क्षेत्र में 8 युद्धपोतों पर पहले से ही 6,000 से ज़्यादा नाविक और मरीन तैनात हैं. अगर पूरा यूएसएस फोर्ड स्ट्राइक ग्रुप आ जाता है, तो लगभग 4,500 और नाविकों के साथ-साथ वाहक पोत को सौंपे गए विमानों के नौ स्क्वॉड्रन भी आ सकते हैं.

उष्णकटिबंधीय तूफान मेलिसा, जो मध्य कैरिबियन में लगभग स्थिर है और मौसम विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि यह जल्द ही एक शक्तिशाली तूफान में बदल सकता है, स्थिति को और जटिल बना रहा है.

पार्नेल द्वारा इस खबर की घोषणा करने से कुछ घंटे पहले, हेगसेथ ने कहा कि सेना ने एक संदिग्ध ड्रग तस्कर नाव पर दसवां हमला किया था. इसमें 6 लोग मारे गए और सितंबर की शुरुआत में शुरू हुए हमलों में मरने वालों की संख्या कम से कम 43 हो गई.

हेगसेथ ने सोशल मीडिया पर कहा कि जिस जहाज पर रात में हमला हुआ था, उसका संचालन ट्रेन डी अरागुआ गिरोह द्वारा किया जा रहा था. यह दूसरी बार है जब ट्रंप प्रशासन ने अपने किसी अभियान को वेनेज़ुएला की जेल से शुरू हुए गिरोह से जोड़ा है.

हेगसेथ ने अपनी पोस्ट में कहा, "अगर आप हमारे गोलार्ध में ड्रग्स की तस्करी करने वाले नार्को-आतंकवादी हैं, तो हम आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम अल-कायदा के साथ करते हैं. दिन हो या रात, हम आपके नेटवर्क का नक्शा तैयार करेंगे, आपके लोगों पर नजर रखेंगे, आपको ढूंढ़ेंगे और मार डालेंगे."

पिछले महीने जब हमले शुरू हुए थे, तब हर कुछ हफ़्तों में एक से बढ़कर इस हफ़्ते तीन हो गए हैं. इनमें कुल मिलाकर कम से कम 43 लोग मारे गए हैं. हाल के दो हमले पूर्वी प्रशांत महासागर में किए गए. इससे उस क्षेत्र का विस्तार हुआ, जहां सेना ने हमले शुरू किए हैं और अब वह क्षेत्र उन जगहों पर स्थानांतरित हो गया है, जहां कोलंबिया सहित दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों से कोकीन की तस्करी की जाती है.

कोलंबिया के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए, ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो, उनके परिवार और उनकी सरकार के एक सदस्य पर वैश्विक मादक पदार्थों के व्यापार में संलिप्तता के आरोपों के चलते प्रतिबंध लगा दिए.

शुक्रवार का हमला पिछले महीने अमेरिका द्वारा ट्रेन डे अरागुआ पर केंद्रित पहले हमले की घोषणा से मिलता-जुलता है. इसे ट्रंप प्रशासन ने एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है और कुछ शहरों में व्याप्त हिंसा और मादक पदार्थों की तस्करी की जड़ होने का आरोप लगाया है.

हालांकि रिपब्लिकन प्रशासन ने नवीनतम नाव के स्रोत का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन कहा है कि जिन नावों पर उसने हमला किया है उनमें से कम से कम चार वेनेजुएला से आई थीं. गुरुवार को, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तट तक दो सुपरसोनिक भारी बमवर्षक विमान उड़ाए. मादुरो का तर्क है कि अमेरिकी अभियान उन्हें पद से हटाने के लिए नवीनतम प्रयास हैं.

मादुरो ने गुरुवार को अमेरिकी हमले की संभावना से निपटने के लिए लगभग 2,000 किलोमीटर (लगभग 1,200 मील) तटीय क्षेत्र में रक्षा अभ्यास के लिए सुरक्षा बलों और एक नागरिक मिलिशिया की प्रशंसा की.

सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मादुरो ने कहा, "6 घंटे की अवधि में, देश के पूरे तटीय क्षेत्र को वास्तविक समय में कवर किया गया, और जरूरत पड़ने पर वेनेज़ुएला के सभी तटों की रक्षा के लिए सभी उपकरण और भारी हथियार मौजूद थे."

एंडीज क्षेत्र के लिए इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की वरिष्ठ विश्लेषक एलिजाबेथ डिकिंसन के अनुसार, अमेरिकी सेना की उपस्थिति का उद्देश्य नशीले पदार्थों से कम और क्षेत्र के देशों को अमेरिकी हितों के साथ तालमेल बिठाने का संदेश देना ज़्यादा है.

"एक कहावत जो मैं अक्सर सुन रही हूं, वह है 'नशीले पदार्थ बहाना हैं.' और यह बात हर कोई जानता है." "और मुझे लगता है कि क्षेत्रीय राजधानियों में यह संदेश बिल्कुल स्पष्ट है. इसलिए यहां संदेश यह है कि अमेरिका विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने पर आमादा है. और वह उन नेताओं और देशों के विरुद्ध सैन्य बल का प्रयोग करेगा, जो उसके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे."

इन हमलों के बारे में हेगसेथ की टिप्पणियों ने हाल ही में 11 सितंबर, 2001 के हमलों के बाद अमेरिका द्वारा घोषित आतंकवाद के खिलाफ युद्ध और ट्रंप प्रशासन द्वारा नशीली दवाओं के तस्करों पर की गई कार्रवाई के बीच सीधी तुलना करना शुरू कर दिया है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने ड्रग कार्टेल को गैरकानूनी लड़ाके घोषित किया और कहा कि अमेरिका उनके साथ "सशस्त्र संघर्ष" में है, और 9/11 के बाद बुश प्रशासन द्वारा इस्तेमाल किए गए उसी कानूनी अधिकार का सहारा ले रहा है. जब पत्रकारों ने गुरुवार को ट्रंप से पूछा कि क्या वह कांग्रेस से कार्टेल के खिलाफ युद्ध की घोषणा जारी करने का अनुरोध करेंगे, तो उन्होंने कहा कि यह उनकी योजना नहीं है.

व्हॉइट हाउस में एक गोलमेज सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि हम उन लोगों को मार डालेंगे जो हमारे देश में ड्रग्स ला रहे हैं, ठीक है? हम उन्हें मार डालेंगे, आप जानते हैं? वे लगभग मर जाएंगे," दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के सांसदों ने कांग्रेस से अनुमति लिए बिना या ज़्यादा जानकारी दिए बिना ट्रंप द्वारा सैन्य कार्रवाई का आदेश दिए जाने पर चिंता जताई है.

"मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा," सीनेटर एंडी किम, डेमोक्रेटिक-न्यू जर्सी, ने कहा, जिन्होंने पहले पेंटागन और विदेश विभाग में काम किया था. इसमें अफगानिस्तान में सलाहकार के रूप में भी शामिल थे.

उन्होंने कहा, "हमें नहीं पता कि यह कितना आगे जाएगा, इससे संभावित रूप से क्या होगा, क्या यह जमीनी स्तर पर सैनिकों की तैनाती होगी? क्या यह इस तरह से बढ़ेगा कि हम लंबे समय तक उलझे रहेंगे?" फ्लोरिडा के रिपब्लिकन प्रतिनिधि मारियो डियाज-बलार्ट, जो लंबे समय से इस गोलार्ध में विदेशी मामलों में शामिल रहे हैं, ने ट्रंप के दृष्टिकोण के बारे में कहा: "यह समय की मांग है."

हालांकि ट्रंप "स्पष्ट रूप से युद्ध से नफरत करते हैं," लेकिन वे लक्षित अभियानों में अमेरिकी सेना का इस्तेमाल करने से भी नहीं डरते. डियाज-बलार्ट ने कहा, "मैं इनमें से किसी भी नार्को-कार्टेल की जगह नहीं लेना चाहूंगा."

