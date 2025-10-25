ETV Bharat / international

लैटिन अमेरिका रवाना हुआ विमानवाहक पोत, जानिए यूएस किसको सिखाएगा सबक

18 अक्टूबर, 2025 को कैलिफोर्निया में जेडी वेंस द्वारा मरीन कॉर्प्स की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में मरीन हेलीकॉप्टरों और उभयचर हमलावर जहाज यूएसएस बॉक्सर के साथ प्रदर्शन करते हुए. ( AP )

वॉशिंगटन: पेंटागन ने शुक्रवार को घोषणा की कि अमेरिकी सेना, दक्षिण अमेरिका के तटीय जलक्षेत्र में एक विमानवाहक पोत भेज रहा है. यह उस क्षेत्र में सैन्य शक्ति में नवीनतम वृद्धि है, जहां ट्रंप प्रशासन ने हाल के दिनों में उन नौकाओं पर और भी तेजी से हमले किए हैं. इन नौकाओं पर वह मादक पदार्थ ले जाने का आरोप लगाता है. पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने सोशल मीडिया पर कहा कि रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड और उसके स्ट्राइक ग्रुप को अमेरिकी दक्षिणी कमान क्षेत्र में तैनात करने का आदेश दिया है ताकि "अमेरिका की सुरक्षा और समृद्धि को खतरे में डालने वाले अवैध तत्वों और गतिविधियों का पता लगाने, निगरानी करने और उन्हें विफल करने की अमेरिकी क्षमता को मजबूत किया जा सके." यूएसएस फोर्ड, जिसके स्ट्राइक ग्रुप में 5 विध्वंसक हैं, अब भूमध्य सागर में तैनात है. इस अभियान से परिचित एक व्यक्ति ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उसका एक विध्वंसक अरब सागर में और दूसरा लाल सागर में है. शुक्रवार तक, विमानवाहक पोत एड्रियाटिक सागर के किनारे क्रोएशिया के बंदरगाह पर था. संवेदनशील सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए नाम न छापने की शर्त पर बात करने वाले व्यक्ति ने यह नहीं बताया कि स्ट्राइक ग्रुप को दक्षिण अमेरिका के समुद्री क्षेत्र में पहुंचने में कितना समय लगेगा या क्या सभी 5 विध्वंसक यात्रा कर पाएंगे. विमानवाहक पोत की तैनाती से उस क्षेत्र में अतिरिक्त संसाधनों की भारी वृद्धि होगी, जहां पहले से ही कैरेबियन सागर और वेनेजुएला के तटवर्ती जलक्षेत्र में असामान्य रूप से बड़ी अमेरिकी सैन्य तैनाती देखी जा रही है. नवीनतम तैनाती और शुक्रवार को हुए एक हमले सहित अमेरिकी हमलों की बढ़ती गति ने इस बारे में नई अटकलों को जन्म दिया है कि ट्रंप प्रशासन मादक पदार्थों की तस्करी को लक्षित करने वाले अपने अभियानों में किस हद तक जा सकता है. इसमें यह भी शामिल है कि क्या वह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपदस्थ करने की कोशिश कर सकता है. उन पर अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप हैं. इस क्षेत्र में 8 युद्धपोतों पर पहले से ही 6,000 से ज़्यादा नाविक और मरीन तैनात हैं. अगर पूरा यूएसएस फोर्ड स्ट्राइक ग्रुप आ जाता है, तो लगभग 4,500 और नाविकों के साथ-साथ वाहक पोत को सौंपे गए विमानों के नौ स्क्वॉड्रन भी आ सकते हैं. उष्णकटिबंधीय तूफान मेलिसा, जो मध्य कैरिबियन में लगभग स्थिर है और मौसम विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि यह जल्द ही एक शक्तिशाली तूफान में बदल सकता है, स्थिति को और जटिल बना रहा है. पार्नेल द्वारा इस खबर की घोषणा करने से कुछ घंटे पहले, हेगसेथ ने कहा कि सेना ने एक संदिग्ध ड्रग तस्कर नाव पर दसवां हमला किया था. इसमें 6 लोग मारे गए और सितंबर की शुरुआत में शुरू हुए हमलों में मरने वालों की संख्या कम से कम 43 हो गई. हेगसेथ ने सोशल मीडिया पर कहा कि जिस जहाज पर रात में हमला हुआ था, उसका संचालन ट्रेन डी अरागुआ गिरोह द्वारा किया जा रहा था. यह दूसरी बार है जब ट्रंप प्रशासन ने अपने किसी अभियान को वेनेज़ुएला की जेल से शुरू हुए गिरोह से जोड़ा है. हेगसेथ ने अपनी पोस्ट में कहा, "अगर आप हमारे गोलार्ध में ड्रग्स की तस्करी करने वाले नार्को-आतंकवादी हैं, तो हम आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम अल-कायदा के साथ करते हैं. दिन हो या रात, हम आपके नेटवर्क का नक्शा तैयार करेंगे, आपके लोगों पर नजर रखेंगे, आपको ढूंढ़ेंगे और मार डालेंगे." पिछले महीने जब हमले शुरू हुए थे, तब हर कुछ हफ़्तों में एक से बढ़कर इस हफ़्ते तीन हो गए हैं. इनमें कुल मिलाकर कम से कम 43 लोग मारे गए हैं. हाल के दो हमले पूर्वी प्रशांत महासागर में किए गए. इससे उस क्षेत्र का विस्तार हुआ, जहां सेना ने हमले शुरू किए हैं और अब वह क्षेत्र उन जगहों पर स्थानांतरित हो गया है, जहां कोलंबिया सहित दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों से कोकीन की तस्करी की जाती है. कोलंबिया के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए, ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो, उनके परिवार और उनकी सरकार के एक सदस्य पर वैश्विक मादक पदार्थों के व्यापार में संलिप्तता के आरोपों के चलते प्रतिबंध लगा दिए.