ETV Bharat / international

शटडाउन होगा खत्म! अमेरिकी सीनेटरों ने उठाया बड़ा कदम, ट्रंप को राहत

इस समझौते में 1 अक्टूबर के बंद के बाद से संघीय कर्मचारियों की ट्रंप द्वारा की गई सामूहिक बर्खास्तगी को वापस लेना शामिल है.

US Shutdown
7 नवंबर, 2025 को, सरकारी बंद के 38वें दिन, वॉशिंगटन स्थित कैपिटल में सीनेट के बहुमत नेता जॉन थून पत्रकारों से बात करते हुए. (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : November 10, 2025 at 11:03 AM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

वॉशिंगटन: रविवार को अमेरिकी सीनेट ने सरकारी बंद को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम उठाया, जब उदारवादी डेमोक्रेट्स के एक समूह ने स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी के विस्तार की गारंटी के बिना आगे बढ़ने पर सहमति व्यक्त की. इससे उनके कॉकस के कई सदस्य नाराज हो गए. उनका कहना है कि अमेरिकी चाहते हैं कि वे लड़ाई जारी रखें.

आवश्यक प्रक्रियात्मक बदलावों की श्रृंखला में पहले परीक्षण मतदान में, सीनेट ने सरकार को वित्त पोषित करने के लिए समझौता विधेयक पारित करने और 1 जनवरी को समाप्त होने वाले अफोर्डेबल केयर एक्ट टैक्स क्रेडिट को बढ़ाने पर बाद में मतदान कराने के लिए 60-40 मतों से मतदान किया. यदि डेमोक्रेट्स आपत्ति करते हैं और प्रक्रिया में देरी करते हैं, तो इसे पारित होने में कई दिन लग सकते हैं.

यह समझौता अफोर्डेबल केयर एक्ट सब्सिडी को बढ़ाने की गारंटी नहीं देता है, जैसा कि डेमोक्रेट्स लगभग 6 हफ्तों से मांग कर रहे हैं. न्यूयॉर्क के सीनेट डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने अपने 8 डेमोक्रेटिक सहयोगियों को छोड़कर बाकी सभी के साथ इस पैकेज को आगे बढ़ाने के खिलाफ मतदान किया.

तीन पूर्व राज्यपालों - न्यू हैम्पशायर की सीनेटर जीन शाहीन, न्यू हैम्पशायर की सीनेटर मैगी हसन और मेन के स्वतंत्र सीनेटर एंगस किंग - के एक समूह ने रविवार को 6 हफ्ते से चल रहे गतिरोध को तोड़ दिया, जब वे तीन द्विदलीय वार्षिक व्यय विधेयकों को आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य देखभाल कर क्रेडिट को बढ़ाने पर दिसंबर के मध्य में मतदान के बदले में जनवरी के अंत तक शेष सरकारी धन को बढ़ाने के लिए मतदान करने पर सहमत हुए.

इस समझौते में 1 अक्टूबर से शटडाउन शुरू होने के बाद से ट्रंप प्रशासन द्वारा संघीय कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर की गई बर्खास्तगी को वापस लेना भी शामिल है और यह सुनिश्चित करेगा कि संघीय कर्मचारियों को उनका पिछला वेतन मिले.

सीनेट के बहुमत नेता जॉन थून ने तुरंत इस समझौते का समर्थन किया और इसे मंज़ूरी देने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तत्काल मतदान का आह्वान किया, क्योंकि शटडाउन के कारण देश भर में उड़ानें बाधित हो रही हैं, लाखों अमेरिकियों के लिए खाद्य सहायता पर ख़तरा मंडरा रहा है और संघीय कर्मचारी बिना वेतन के रह रहे हैं. थून ने कहा, "अब कार्रवाई करने का समय आ गया है."

रविवार शाम एक फुटबॉल मैच देखने के बाद व्हॉइट हाउस लौटते हुए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह तो नहीं बताया कि वे इस समझौते का समर्थन करते हैं या नहीं. लेकिन उन्होंने कहा, "ऐसा लग रहा है कि हम शटडाउन खत्म होने के करीब पहुंच रहे हैं."

5 डेमोक्रेट्स ने वोट बदले: शाहीन, किंग और हसन के अलावा, वर्जीनिया (जहां हजारों संघीय कर्मचारी रहते हैं) के डेमोक्रेटिक सीनेटर टिम केन ने भी समझौते पर आगे बढ़ने के पक्ष में मतदान किया. इलिनॉय के नंबर दो डेमोक्रेट सीनेटर डिक डर्बिन, पेंसिल्वेनिया के सीनेटर जॉन फेटरमैन और नेवादा के सीनेटर कैथरीन कॉर्टेज मस्तो और जैकी रोसेन ने भी 'हां' में मतदान किया.

मध्यमार्गियों को उम्मीद थी कि उनके साथ बड़ी संख्या में डेमोक्रेट्स मतदान करेंगे, क्योंकि लगभग 10-12 डेमोक्रेटिक सीनेटर बातचीत का हिस्सा थे. लेकिन अंत में, केवल 5 डेमोक्रेट्स ने अपने वोट बदले - ठीक उतनी ही संख्या जितनी रिपब्लिकन को चाहिए थी. किंग, कॉर्टेज मस्तो और फेटरमैन 1 अक्टूबर से ही सरकार खोलने के लिए मतदान कर रहे थे.

रविवार शाम को मतदान अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया, क्योंकि तीन रुढ़िवादी, जो अक्सर खर्च संबंधी विधेयकों की आलोचना करते हैं, यूटा के रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली, फ्लोरिडा के रिक स्कॉट और विस्कॉन्सिन के रॉन जॉनसन, अपने वोट रोककर सदन के पीछे थून के साथ इकट्ठा हो गए.

ली ने बताया कि ट्रंप से बात करने के बाद उन्होंने अंततः हां में वोट दिया. एक अन्य रिपब्लिकन, टेक्सास के सीनेटर जॉन कॉर्निन को महत्वपूर्ण 60वां वोट देने के लिए टेक्सास से वापस आना पड़ा.

शूमर ने 'नहीं' में वोट दिया: प्रस्ताव पर चर्चा के लिए डेमोक्रेट्स की दो घंटे से ज़्यादा समय तक बैठक के बाद, शूमर ने कहा कि वह "सद्भावनापूर्वक" इसका समर्थन नहीं कर सकते. शूमर, जिन्हें मार्च में अपनी पार्टी से झटका मिला था, जब उन्होंने सरकार को खुला रखने के लिए वोट दिया था, ने कहा कि डेमोक्रेट्स ने अब स्वास्थ्य सेवा पर "खतरा" बजा दिया है. उन्होंने कहा, "हम लड़ाई नहीं छोड़ेंगे."

वरमोंट के स्वतंत्र सीनेटर बर्नी सैंडर्स, जो डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करते हैं, ने कहा कि लड़ाई छोड़ना एक "भयानक गलती" थी. सीनेटर क्रिस मर्फी, डी.सी.-कॉन ने इस बात पर सहमति जताते हुए कहा कि पिछले सप्ताह के चुनावों में लोगों ने भारी संख्या में डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिया था ताकि "डेमोक्रेट्स को दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया जा सके."

द्विदलीय समझौता: डेमोक्रेट्स ने सरकार को फिर से न खोलने के लिए 14 बार मतदान किया था, क्योंकि वे अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत दी जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं के लिए कवरेज को और अधिक किफायती बनाने वाले टैक्स क्रेडिट के विस्तार की मांग कर रहे थे. रिपब्लिकन ने कहा था कि वे स्वास्थ्य सेवा पर बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के नेता चुपचाप उदारवादियों के समूह के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि समझौते की रूपरेखा सामने आने लगी है.

इस समझौते में सीनेट विनियोग समिति द्वारा सरकार के कुछ हिस्सों - खाद्य सहायता, पूर्व सैनिक कार्यक्रम और विधायी शाखा, आदि के लिए धन मुहैया कराने के लिए तैयार किए गए द्विदलीय विधेयक शामिल हैं. अन्य सभी धन जनवरी के अंत तक बढ़ा दिए जाएंगे, जिससे सांसदों को अतिरिक्त व्यय विधेयकों को पूरा करने के लिए दो महीने से अधिक का समय मिल जाएगा.

इस समझौते के तहत उन संघीय कर्मचारियों को बहाल किया जाएगा, जिन्हें कर्मचारियों की संख्या में कमी या छंटनी के नोटिस मिले थे और उन राज्यों को प्रतिपूर्ति की जाएगी जिन्होंने बंद के दौरान संघीय कार्यक्रमों को चालू रखने के लिए अपने स्वयं के धन का उपयोग किया था. यह जनवरी तक भविष्य में कर्मचारियों की संख्या में कटौती से भी सुरक्षा प्रदान करेगा और यह गारंटी देगा कि बंद समाप्त होने के बाद संघीय कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा.

सदन के डेमोक्रेट्स ने पलटवार किया: सदन के डेमोक्रेट्स ने सीनेट की तीखी आलोचना की. कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस के अध्यक्ष, टेक्सास के प्रतिनिधि ग्रेग कैसर ने कहा कि ऐसा समझौता जो स्वास्थ्य सेवाओं की लागत कम नहीं करता, उन लाखों अमेरिकियों के साथ "विश्वासघात" है जो डेमोक्रेट्स पर लड़ने की उम्मीद कर रहे हैं.

कैसर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "रिपब्लिकन से सिर्फ़ एक छोटा-मोटा वादा स्वीकार करना समझौता नहीं है. यह आत्मसमर्पण है." "लाखों परिवारों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी." मिनेसोटा की प्रतिनिधि एंजी क्रेग ने पोस्ट किया कि "अगर लोगों को लगता है कि यह एक 'सौदा' है, तो मेरे पास आपको बेचने के लिए एक पुल है."

सदन के डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज ने रिपब्लिकन पर आरोप लगाया और कहा कि डेमोक्रेट्स लड़ते रहेंगे. जेफ्रीज ने कहा, "डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी हमारे देश में जो जहरीली गंदगी फैला रहे हैं, उसके लिए वे जfम्मेदार हैं और अमेरिकी लोग इसे जानते हैं."

स्वास्थ्य सेवा पर बहस जारी: यह स्पष्ट नहीं है कि दिसंबर में सीनेट में प्रस्तावित मतदान से पहले दोनों दल स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी पर कोई आम सहमति बना पाएंगे या नहीं. प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन, रिपब्लिकन-ला., ने कहा है कि वह अपने कक्ष में इस मुद्दे को उठाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे.

कुछ रिपब्लिकन ने कहा है कि वे कोविड-19 काल के टैक्स क्रेडिट को बढ़ाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लाखों लोगों के लिए प्रीमियम आसमान छू सकते हैं, लेकिन वे सब्सिडी प्राप्त करने वालों पर नई सीमाएं भी चाहते हैं और तर्क देते हैं कि योजनाओं के लिए कर राशि व्यक्तियों के माध्यम से दी जानी चाहिए.

ट्रंप सहित अन्य रिपब्लिकन ने इस बहस का इस्तेमाल कानून की अपनी वर्षों पुरानी आलोचना को फिर से दोहराने के लिए किया है और इसे रद्द करने या इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने का आह्वान किया है. रविवार को एक पोस्ट में ट्रंप ने अफोर्डेबल केयर एक्ट के बारे में कहा, "सबसे ज़्यादा कीमत पर सबसे खराब स्वास्थ्य सेवा."

शटडाउन के प्रभाव और भी बदतर: इस बीच, शटडाउन के परिणाम और भी गंभीर होते जा रहे हैं. हवाई यात्रा में व्यवधानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ़्लाइटअवेयर के अनुसार, अमेरिकी एयरलाइनों ने शटडाउन शुरू होने के बाद पहली बार रविवार को 2,000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दीं और 7,000 से ज़्यादा उड़ानों में देरी हुई.

वित्त मंत्री सीन डफी ने सीएनएन के "स्टेट ऑफ द यूनियन" कार्यक्रम में कहा कि अगर सरकार फिर से नहीं खुलती है, तो थैंक्सगिविंग की छुट्टियों से पहले हवाई यात्रा "बहुत कम" हो जाएगी.

साथ ही, करोड़ों लोगों को खाद्य सहायता मिलने में देरी हुई, क्योंकि पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम के लाभ शटडाउन से जुड़ी कानूनी लड़ाइयों में फंस गए.

और वॉशिंगटन में, जहाँ लाखों संघीय कर्मचारी हैं, जिन्हें वेतन नहीं मिला है. कैपिटल एरिया फ़ूड बैंक ने कहा कि वह इस बजट वर्ष के लिए अपनी तैयारियों की तुलना में छुट्टियों से पहले 80 लाख ज़्यादा भोजन उपलब्ध करा रहा है, लगभग 20% की वृद्धि.

ये भी पढ़ें - अमेरिका में शटडाउन ! सरकारी कर्मचारियों को कौन देगा वेतन, देश की सुरक्षा का क्या होगा, जानें सबकुछ

TAGGED:

ENDING GOVERNMENT SHUTDOWN
US SENATORS
SHUTDOWN
DONALD TRUMP
US SHUTDOWN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत दुनिया के सबसे बड़े स्कॉच बाजार के रूप में उभरेगा : संगठन

Grok AI में शामिल हुआ एक बेहतरीन फीचर, लॉन्ग प्रेस करके तस्वीर से बना सकते हैं वीडियो

राहुल गांधी बने मार्शल आर्ट गुरु, जिलाध्यक्षों को सिखाए किक, बोले-मोहब्बत से करो वार

भारत की पहली कार्मेलाइट नन मदर एलिसवा को 'ब्लेस्ड' घोषित किया गया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.