शटडाउन होगा खत्म! अमेरिकी सीनेटरों ने उठाया बड़ा कदम, ट्रंप को राहत

7 नवंबर, 2025 को, सरकारी बंद के 38वें दिन, वॉशिंगटन स्थित कैपिटल में सीनेट के बहुमत नेता जॉन थून पत्रकारों से बात करते हुए. ( AP )

वॉशिंगटन: रविवार को अमेरिकी सीनेट ने सरकारी बंद को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम उठाया, जब उदारवादी डेमोक्रेट्स के एक समूह ने स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी के विस्तार की गारंटी के बिना आगे बढ़ने पर सहमति व्यक्त की. इससे उनके कॉकस के कई सदस्य नाराज हो गए. उनका कहना है कि अमेरिकी चाहते हैं कि वे लड़ाई जारी रखें. आवश्यक प्रक्रियात्मक बदलावों की श्रृंखला में पहले परीक्षण मतदान में, सीनेट ने सरकार को वित्त पोषित करने के लिए समझौता विधेयक पारित करने और 1 जनवरी को समाप्त होने वाले अफोर्डेबल केयर एक्ट टैक्स क्रेडिट को बढ़ाने पर बाद में मतदान कराने के लिए 60-40 मतों से मतदान किया. यदि डेमोक्रेट्स आपत्ति करते हैं और प्रक्रिया में देरी करते हैं, तो इसे पारित होने में कई दिन लग सकते हैं. यह समझौता अफोर्डेबल केयर एक्ट सब्सिडी को बढ़ाने की गारंटी नहीं देता है, जैसा कि डेमोक्रेट्स लगभग 6 हफ्तों से मांग कर रहे हैं. न्यूयॉर्क के सीनेट डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने अपने 8 डेमोक्रेटिक सहयोगियों को छोड़कर बाकी सभी के साथ इस पैकेज को आगे बढ़ाने के खिलाफ मतदान किया. तीन पूर्व राज्यपालों - न्यू हैम्पशायर की सीनेटर जीन शाहीन, न्यू हैम्पशायर की सीनेटर मैगी हसन और मेन के स्वतंत्र सीनेटर एंगस किंग - के एक समूह ने रविवार को 6 हफ्ते से चल रहे गतिरोध को तोड़ दिया, जब वे तीन द्विदलीय वार्षिक व्यय विधेयकों को आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य देखभाल कर क्रेडिट को बढ़ाने पर दिसंबर के मध्य में मतदान के बदले में जनवरी के अंत तक शेष सरकारी धन को बढ़ाने के लिए मतदान करने पर सहमत हुए. इस समझौते में 1 अक्टूबर से शटडाउन शुरू होने के बाद से ट्रंप प्रशासन द्वारा संघीय कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर की गई बर्खास्तगी को वापस लेना भी शामिल है और यह सुनिश्चित करेगा कि संघीय कर्मचारियों को उनका पिछला वेतन मिले. सीनेट के बहुमत नेता जॉन थून ने तुरंत इस समझौते का समर्थन किया और इसे मंज़ूरी देने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तत्काल मतदान का आह्वान किया, क्योंकि शटडाउन के कारण देश भर में उड़ानें बाधित हो रही हैं, लाखों अमेरिकियों के लिए खाद्य सहायता पर ख़तरा मंडरा रहा है और संघीय कर्मचारी बिना वेतन के रह रहे हैं. थून ने कहा, "अब कार्रवाई करने का समय आ गया है." रविवार शाम एक फुटबॉल मैच देखने के बाद व्हॉइट हाउस लौटते हुए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह तो नहीं बताया कि वे इस समझौते का समर्थन करते हैं या नहीं. लेकिन उन्होंने कहा, "ऐसा लग रहा है कि हम शटडाउन खत्म होने के करीब पहुंच रहे हैं." 5 डेमोक्रेट्स ने वोट बदले: शाहीन, किंग और हसन के अलावा, वर्जीनिया (जहां हजारों संघीय कर्मचारी रहते हैं) के डेमोक्रेटिक सीनेटर टिम केन ने भी समझौते पर आगे बढ़ने के पक्ष में मतदान किया. इलिनॉय के नंबर दो डेमोक्रेट सीनेटर डिक डर्बिन, पेंसिल्वेनिया के सीनेटर जॉन फेटरमैन और नेवादा के सीनेटर कैथरीन कॉर्टेज मस्तो और जैकी रोसेन ने भी 'हां' में मतदान किया. मध्यमार्गियों को उम्मीद थी कि उनके साथ बड़ी संख्या में डेमोक्रेट्स मतदान करेंगे, क्योंकि लगभग 10-12 डेमोक्रेटिक सीनेटर बातचीत का हिस्सा थे. लेकिन अंत में, केवल 5 डेमोक्रेट्स ने अपने वोट बदले - ठीक उतनी ही संख्या जितनी रिपब्लिकन को चाहिए थी. किंग, कॉर्टेज मस्तो और फेटरमैन 1 अक्टूबर से ही सरकार खोलने के लिए मतदान कर रहे थे. रविवार शाम को मतदान अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया, क्योंकि तीन रुढ़िवादी, जो अक्सर खर्च संबंधी विधेयकों की आलोचना करते हैं, यूटा के रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली, फ्लोरिडा के रिक स्कॉट और विस्कॉन्सिन के रॉन जॉनसन, अपने वोट रोककर सदन के पीछे थून के साथ इकट्ठा हो गए. ली ने बताया कि ट्रंप से बात करने के बाद उन्होंने अंततः हां में वोट दिया. एक अन्य रिपब्लिकन, टेक्सास के सीनेटर जॉन कॉर्निन को महत्वपूर्ण 60वां वोट देने के लिए टेक्सास से वापस आना पड़ा. शूमर ने 'नहीं' में वोट दिया: प्रस्ताव पर चर्चा के लिए डेमोक्रेट्स की दो घंटे से ज़्यादा समय तक बैठक के बाद, शूमर ने कहा कि वह "सद्भावनापूर्वक" इसका समर्थन नहीं कर सकते. शूमर, जिन्हें मार्च में अपनी पार्टी से झटका मिला था, जब उन्होंने सरकार को खुला रखने के लिए वोट दिया था, ने कहा कि डेमोक्रेट्स ने अब स्वास्थ्य सेवा पर "खतरा" बजा दिया है. उन्होंने कहा, "हम लड़ाई नहीं छोड़ेंगे." वरमोंट के स्वतंत्र सीनेटर बर्नी सैंडर्स, जो डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करते हैं, ने कहा कि लड़ाई छोड़ना एक "भयानक गलती" थी. सीनेटर क्रिस मर्फी, डी.सी.-कॉन ने इस बात पर सहमति जताते हुए कहा कि पिछले सप्ताह के चुनावों में लोगों ने भारी संख्या में डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिया था ताकि "डेमोक्रेट्स को दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया जा सके."