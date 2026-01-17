ETV Bharat / international

टैरिफ पर अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप से लगाई गुहार, बोले- दालों पर टैरिफ कम करें, जिससे भारतीय बाजार तक पहुंच मिले

वाशिंगटन डीसी : भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील की बातचीत के बीच अमेरिका के दो रिपब्लिकन सीनेटरों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर मांग की है कि भारत में अमेरिकी दाल पर टैरिफ को कम किया जाए. जिससे अमेरिकी दलहन फसल उत्पादकों को भारतीय बाजार तक बेहतर पहुंच मिले.

16 जनवरी को भेजे गए एक पत्र में, सीनेटर केविन क्रैमर (नॉर्थ डकोटा) और स्टीव डाइन्स (मोंटाना) ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वे भारत के साथ भविष्य की किसी भी व्यापार समझौते में फायदेमंद दाल फसल प्रोविजन को शामिल करें. दोनों सीनेटर उन राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में मटर, मसूर और सूखी बीन्स जैसी दालों के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं, जबकि भारत इन फसलों का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है.

इस पत्र में भारत के अधिक कृषि टैरिफ को लेकर अमेरिकी किसानों की पुरानी चिंताओं पर जोर दिया गया है, जिससे यूएस दाल एक्सपोर्ट की लागत बढ़ जाती है और वे दूसरे सप्लायर्स के मुकाबले कम प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं. यूएस ट्रेड अधिकारियों के अनुसार, खेती के सामान पर भारत का औसत टैरिफ यूएस के टैरिफ से काफी अधिक है, जिससे दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक में अमेरिकी उत्पादक के लिए रुकावटें पैदा हो रही हैं.

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के अनुसार, यूएस और भारत एक नई ट्रेड डील को फाइनल करने में सक्रियता से लगे हुए हैं.

ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल 13 फरवरी को भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) के लिए बातचीत शुरू की थी, और अप्रैल में, संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि (USTR) के ऑफिस ने बीटीए के लिए अपने संदर्भ की शर्तें को फाइनल किया, जिससे दोनों के लिए फायदेमंद, मल्टी-सेक्टर बातचीत का रास्ता तैयार हुआ.