ETV Bharat / international

टैरिफ पर अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप से लगाई गुहार, बोले- दालों पर टैरिफ कम करें, जिससे भारतीय बाजार तक पहुंच मिले

सीनेटर्स के अनुसार, यह कदम अमेरिकी उत्पादकों के साथ-साथ भारतीय उपभोक्ताओं के लिए भी लाभकारी हो सकता है.

Flag of India and America
भारत और अमेरिका का ध्वज (प्रतीकात्मक फोटो-ANI)
author img

By ANI

Published : January 17, 2026 at 1:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाशिंगटन डीसी : भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील की बातचीत के बीच अमेरिका के दो रिपब्लिकन सीनेटरों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर मांग की है कि भारत में अमेरिकी दाल पर टैरिफ को कम किया जाए. जिससे अमेरिकी दलहन फसल उत्पादकों को भारतीय बाजार तक बेहतर पहुंच मिले.

16 जनवरी को भेजे गए एक पत्र में, सीनेटर केविन क्रैमर (नॉर्थ डकोटा) और स्टीव डाइन्स (मोंटाना) ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वे भारत के साथ भविष्य की किसी भी व्यापार समझौते में फायदेमंद दाल फसल प्रोविजन को शामिल करें. दोनों सीनेटर उन राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में मटर, मसूर और सूखी बीन्स जैसी दालों के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं, जबकि भारत इन फसलों का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है.

इस पत्र में भारत के अधिक कृषि टैरिफ को लेकर अमेरिकी किसानों की पुरानी चिंताओं पर जोर दिया गया है, जिससे यूएस दाल एक्सपोर्ट की लागत बढ़ जाती है और वे दूसरे सप्लायर्स के मुकाबले कम प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं. यूएस ट्रेड अधिकारियों के अनुसार, खेती के सामान पर भारत का औसत टैरिफ यूएस के टैरिफ से काफी अधिक है, जिससे दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक में अमेरिकी उत्पादक के लिए रुकावटें पैदा हो रही हैं.

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के अनुसार, यूएस और भारत एक नई ट्रेड डील को फाइनल करने में सक्रियता से लगे हुए हैं.

ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल 13 फरवरी को भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) के लिए बातचीत शुरू की थी, और अप्रैल में, संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि (USTR) के ऑफिस ने बीटीए के लिए अपने संदर्भ की शर्तें को फाइनल किया, जिससे दोनों के लिए फायदेमंद, मल्टी-सेक्टर बातचीत का रास्ता तैयार हुआ.

यूएसटीआर ने पाया कि भारत में खेती के सामान पर औसत टैरिफ रेट 39 प्रतिशत था, जबकि अमेरिका में खेती के सामान पर औसत टैरिफ सिर्फ़ 5 प्रतिशत था. इसमें यह भी पाया गया कि ट्रेड में टेक्निकल रुकावटों, विनियामक बाधाएं और कृषि समेत कुछ सेक्टर्स में बाजार तक पहुंच पर रोक की वजह से भारत को यूएस एक्सपोर्ट कम हो गया है.

केविन क्रैमर और स्टीव डाइन्स ने कहा कि इन ट्रेड बैरियर को कम करने से अमेरिकी किसानों और भारतीय उपभोक्ता, दोनों को फायदा होगा, क्योंकि भारत में प्रोटीन वाली दालों की बहुत ज्यादा मांग है.

उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले टर्म के दौरान भी ऐसी ही कोशिश की गई थी, और पिछला लेटर व्यक्तिगत रूप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था. यह अपील यूएस-इंडिया के बीच बड़े व्यापार चर्चाओं के बीच आई है, जिसका मकसद एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौता को फाइनल करना है, जिसमें कृषि एक अहम मुद्दा बना हुआ है.

ये भी पढ़ें- ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण से कम कुछ भी स्वीकार नहीं : ट्रंप

TAGGED:

INDIA TARIFF ON AMERICA
US SENATORS LETTER TO DONALD TRUMP
TARIFF ON PULSES
PRESIDENT DONALD TRUMP
INDIA US TRADE AGREEMENT TALKS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.