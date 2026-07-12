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डोनाल्ड ट्रम्प के कट्टर समर्थक और अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का निधन, दुनिया के बड़े नेताओं ने जताया दुख

अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डोनाल्ड ट्रंप. (फाइल) ( AP )

By IANS 4 Min Read