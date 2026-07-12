डोनाल्ड ट्रम्प के कट्टर समर्थक और अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का निधन, दुनिया के बड़े नेताओं ने जताया दुख
वायु सेना में कर्नल रह चुके ग्राहम के निधन पर जेलेंस्की और नेतन्याहू समेत दुनिया के बड़े नेताओं ने दुख जताया. पढ़ें पूरा राजनीतिक सफर.
By IANS
Published : July 12, 2026 at 5:00 PM IST
वाशिंगटनः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े समर्थक और अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का शनिवार शाम (स्थानीय समयानुसार) निधन हो गया है. उनके कार्यालय ने रविवार को यह घोषणा की. वह 71 वर्ष के थे.
उनके कार्यालय ने कहा, "सीनेटर ग्राहम का परिवार इस समय प्रार्थनाओं की सराहना करता है और इस बेहद मुश्किल समय में गोपनीयता बनाए रखने की मांग करता है." ग्राहम 2002 में संयुक्त राज्य सीनेट के लिए चुने गए थे और 2008, 2014 और 2020 में फिर से चुने गए. वह 2008 के आम चुनाव में दस लाख से अधिक वोट पाने वाले साउथ कैरोलिना के इतिहास के पहले व्यक्ति बने थे.
उन्होंने सीनेट बजट समिति के अध्यक्ष (चेयरमैन) के रूप में कार्य किया. ग्राहम ने सीनेट विनियोजन समिति (एप्रोप्रिएशन कमेटी), सीनेट न्यायपालिका समिति (जुडिशियरी कमेटी) और सीनेट पर्यावरण और लोक निर्माण समिति के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थीं. साल 2015 में, ग्राहम ने राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की रेस में भी कुछ समय के लिए हिस्सा लिया था.
सीएनएन (CNN) की रिपोर्ट के अनुसार, 2016 में रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी चुनाव के दौरान ग्राहम ट्रंप के सबसे बड़े आलोचकों में से एक थे. उन्होंने ट्रंप को "रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास का सबसे त्रुटिपूर्ण उम्मीदवार" कहा था. चेतावनी दी थी कि ट्रंप को उम्मीदवार बनाना पार्टी को बर्बाद कर देगा. उन्होंने आम चुनाव में ट्रंप को वोट देने से भी इनकार कर दिया था.
हालांकि, 2017 में ट्रंप के साथ हुई एक बैठक के बाद और ट्रंप के दूसरे कार्यकाल तक, ग्राहम सीनेट में अमेरिकी राष्ट्रपति के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक बन गए. उन्होंने एक समय पर खुद को राष्ट्रपति का मार्गदर्शक भी बताया था.
आधिकारिक बयान के मुताबिक, ग्राहम का जन्म 9 जुलाई 1955 को साउथ कैरोलिना के पिकेंस काउंटी के सेंट्रल में हुआ था. सीनेट में सेवा देने से पहले, वह 1994 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) के लिए चुने गए थे. वह 1877 के बाद से साउथ कैरोलिना के तीसरे कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से चुने जाने वाले पहले रिपब्लिकन थे.
कांग्रेस के लिए चुने जाने से पहले, ग्राहम का संयुक्त राज्य वायु सेना में एक शानदार रिकॉर्ड था. उन्होंने वायु सेना के वकील के रूप में साढ़े छह साल तक सक्रिय ड्यूटी पर अपनी सेवा दी थी. साल 1984 से 1988 तक, वह विदेशों में तैनात रहे और जर्मनी के राइन-मेन एयर फोर्स बेस पर अपनी सेवाएं दीं.
नाटो (NATO) सहयोगियों, यूक्रेन और इज़राइल के नेताओं ने रविवार को अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के निधन पर उन्हें एक दोस्त, साझेदार और ट्रांस-अटलांटिक संबंधों के समर्थक के रूप में श्रद्धांजलि दी. राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के वर्षों के दौरान ग्राहम ने 10 बार यूक्रेन का दौरा किया था और "वह तब हमारे लोगों के साथ खड़े थे जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी."
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें "इजरायल का एक महान मित्र" बताया. नेतन्याहू ने कहा कि ग्राहम इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़ी हुई है. नेतन्याहू ने कहा, "इजरायल ने अपने सबसे महान मित्रों में से एक को खो दिया है. अमेरिका ने एक महान देशभक्त खो दिया है. मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया है."
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