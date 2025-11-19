ETV Bharat / international

अमेरिकी सीनेट ने एपस्टीन फाइल विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया

अमेरिकी संसद में एपस्टीन फाइलें जारी करने वाला बिल पास हुआ. इस सेक्स स्कैंडल फाइल में कई बड़ी हस्तियों के नाम होने का आरोप है.

US Senate pass Epstein bill
अमेरिकी संसद में एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पर सदन में मतदान के बाद स्नाइपर्स बाहर निकलते हुए (AP)
By ANI

By ANI

Published : November 19, 2025 at 7:11 AM IST

3 Min Read
वाशिंगटन: अमेरिकी सीनेट ने मंगलवार (स्थानीय समय) को सर्वसम्मति से द्विदलीय हाउस समर्थित विधेयक को पारित करने पर सहमति व्यक्त की. इसमें न्याय विभाग को एपस्टीन फाइलों को सार्वजनिक करने की आवश्यकता थी.

सीनेट की मंजूरी के बाद सदन में आगे किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है. अब यह विधेयक सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास उनके हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा ताकि यह कानून बन सके. इससे पहले सीएनएन के अनुसार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने मंगलवार (स्थानीय समय) को एक द्विदलीय विधेयक पारित किया, जिसमें अमेरिकी न्याय विभाग को यौन अपराधी दोषी जेफरी एपस्टीन से संबंधित सभी केस फाइलें जारी करने की आवश्यकता थी.

यह विधेयक भारी समर्थन के साथ पारित हुआ. इसके पक्ष में 427-1 वोट पड़े, केवल लुइसियाना के रिपब्लिकन प्रतिनिधि क्ले हिगिंस ने असहमति में वोट दिया. इस विधेयक को रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों सांसदों का समर्थन प्राप्त है. इसका उद्देश्य जनता के लिए पूर्ण पारदर्शिता तथा एपस्टीन के दुर्व्यवहार से बचे लोगों को न्याय प्रदान करना है.

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार रिपब्लिकन प्रतिनिधि थॉमस मैसी और मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कैपिटल हिल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. इसमें उन्होंने अपने सहयोगियों से विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया. ब्रीफिंग के दौरान एपस्टीन के दुर्व्यवहार की कई पीड़ितों ने अपनी कहानियाँ साझा की और इन फाइलों को सार्वजनिक करने की आवश्यकता पर जोर दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है और प्रतिनिधि सभा के रिपब्लिकन सदस्यों से इसका समर्थन करने का आग्रह किया है.

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार एक दुर्लभ उलटफेर में ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस से इस विधेयक को पारित करने का आह्वान किया, तथा वादा किया कि यदि यह उनके पास पहुंचा तो वे इस पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना देंगे. हालाँकि डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि रॉबर्ट गार्सिया ने इन फ़ाइलों को पहले जारी न करने के लिए ट्रंप प्रशासन की आलोचना की. गार्सिया ने कहा कि राष्ट्रपति के पास बिना कांग्रेस की मंजूरी के दस्तावेजो को तुरंत जारी करने का अधिकार है.

सीएनएन के अनुसार गार्सिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैं राष्ट्रपति को भी याद दिलाना चाहता हूं कि उनके पास आज फाइलें जारी करने का अधिकार है. उनके पास बिना वोट के फाइलें जारी करने का अधिकार है.' एपस्टीन मामले में जैसे-जैसे प्रगति हो रही है, सदन में मतदान ऐसे समय में हो रहा है जब राष्ट्र का ध्यान पारदर्शिता की लड़ाई और व्यापक राजनीतिक परिदृश्य के बीच बंटा हुआ है.

ये भी पढ़ें- एपस्टीन की फाइलों को लेकर ट्रंप का पलटवार, कहा - रिपब्लिकन इसको लेकर वोट करा लें

