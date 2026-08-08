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अमेरिकी सीनेट में पास हुआ रूस सैंक्शन्स बिल, भारत समेत 5 देशों पर लगेगा 100 फीसदी टैरिफ!

वॉशिंगटन: अमेरिकी सीनेट (अमेरिकी की राज्यसभा) ने रूस और उसके पेट्रोलियम पदार्थों के मुख्य खरीदारों (चीन और भारत) पर टैरिफ लगाने वाले रूस सैंक्शन्स बिल को पास कर दिया है. इस बिल को पास करने के पीछ यह तर्क दिया गया कि इस तरह का बिजनेस रूस-यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है.

जानकारी के मुताबिक इस बिल का नाम बदलकर 'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026' कर दिया गया है. यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों के सामानों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की परमीशन देता है, जो रूस से तेल और गैस के पांच टॉप आयातक हैं.

यह बिल सीनेट में दोनों पार्टियों के वोट से 86 के मुकाबले 11 वोटों से पास हुआ. कानून बनने से पहले इसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वोट की जरूरत होगी. सीएनएन न्यूज नेटवर्क (CNN) ने बताया कि यह बिल रूसी सरकार के बड़े लोगों, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को सपोर्ट करने वाली विदेशी कंपनियां शामिल हैं, पर जरूरी बैन लगा सकता है. यह बिल उन देशों को छूट देता है जो रूस के कुल नेचुरल गैस एक्सपोर्ट का 15 फीसदी से कम इंपोर्ट करते हैं.

अमेरिकी सीनेटरों ने इस हफ्ते की शुरुआत में 86-12 से वोट करके इस कानून के लिए शुरुआती प्रोसेस की रुकावटों को दूर कर दिया था. वॉशिंगटन का कहना है कि इस कानून का मकसद यूक्रेन में रूस के मिलिट्री कैंपेन को सपोर्ट करने वाली पेट्रोलियम कमाई पर रोक लगाना है. बता दें, वर्तमान में भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान रूस से तेल और गैस के टॉप पांच खरीदार हैं.