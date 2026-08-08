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अमेरिकी सीनेट में पास हुआ रूस सैंक्शन्स बिल, भारत समेत 5 देशों पर लगेगा 100 फीसदी टैरिफ!

यह बिल 86 के मुकाबले 11 वोटों से पास हुआ है. अब यह बिल मंजूरी के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा.

RUSSIA SANCTIONS BILL
भारत समेत 5 देशों पर लगेगा 100 फीसदी टैरिफ (AP)
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By ANI

Published : August 8, 2026 at 9:31 AM IST

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वॉशिंगटन: अमेरिकी सीनेट (अमेरिकी की राज्यसभा) ने रूस और उसके पेट्रोलियम पदार्थों के मुख्य खरीदारों (चीन और भारत) पर टैरिफ लगाने वाले रूस सैंक्शन्स बिल को पास कर दिया है. इस बिल को पास करने के पीछ यह तर्क दिया गया कि इस तरह का बिजनेस रूस-यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है.

जानकारी के मुताबिक इस बिल का नाम बदलकर 'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026' कर दिया गया है. यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों के सामानों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की परमीशन देता है, जो रूस से तेल और गैस के पांच टॉप आयातक हैं.

यह बिल सीनेट में दोनों पार्टियों के वोट से 86 के मुकाबले 11 वोटों से पास हुआ. कानून बनने से पहले इसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वोट की जरूरत होगी. सीएनएन न्यूज नेटवर्क (CNN) ने बताया कि यह बिल रूसी सरकार के बड़े लोगों, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को सपोर्ट करने वाली विदेशी कंपनियां शामिल हैं, पर जरूरी बैन लगा सकता है. यह बिल उन देशों को छूट देता है जो रूस के कुल नेचुरल गैस एक्सपोर्ट का 15 फीसदी से कम इंपोर्ट करते हैं.

अमेरिकी सीनेटरों ने इस हफ्ते की शुरुआत में 86-12 से वोट करके इस कानून के लिए शुरुआती प्रोसेस की रुकावटों को दूर कर दिया था. वॉशिंगटन का कहना है कि इस कानून का मकसद यूक्रेन में रूस के मिलिट्री कैंपेन को सपोर्ट करने वाली पेट्रोलियम कमाई पर रोक लगाना है. बता दें, वर्तमान में भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान रूस से तेल और गैस के टॉप पांच खरीदार हैं.

यह कानूनी कार्रवाई भारत-अमेरिका के बीच बड़े पैमाने पर चल रही ट्रेड बातचीत के बैकग्राउंड में हो रही है, जहां ड्यूटी स्ट्रक्चर अभी भी झगड़े का मुख्य मुद्दा बना हुआ है. फरवरी 2026 में, दोनों देशों ने एक अंतरिम ट्रेड समझौते की रूपरेखा तैयार की थी, जिसमें US एनर्जी रिसोर्स और टेक्नोलॉजी की भारत द्वारा ज़्यादा खरीद के बदले में भारतीय एक्सपोर्ट पर 18 फीसदी की कम रेसिप्रोकल टैरिफ रेट का प्रस्ताव था. हालांकि, US सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत रेसिप्रोकल टैरिफ मैकेनिज्म को अमान्य करने के बाद इसे लागू करने में रुकावट आई, जिससे प्रशासन को एक टेम्पररी सेक्शन 122 फ्रेमवर्क अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा.

अभी, जबरन मजदूरी से जुड़े सेक्शन 301 फ्रेमवर्क के तहत, ज़्यादातर भारतीय सामान पर स्टैंडर्ड मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) रेट से 10 फीसदी ज्यादा सप्लीमेंट्री ड्यूटी लगती है. इन बदलते स्ट्रक्चर और अनिश्चितताओं के बावजूद, दोनों पक्ष एक ट्रांजिशनल ट्रेड अंडरस्टैंडिंग पर एक्टिव बातचीत जारी रखे हुए हैं, जिसे टैरिफ प्रेशर कम करने, मार्केट एक्सेस को बढ़ाने और आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए डिजाइन किया गया है. वहीं, यह बिल मंजूरी के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा. यह बैठक इस महीने के आखिरी में होगी.

पढ़ें: अमेरिकी कोर्ट की डोनाल्ड ट्रंप को दो-टूक, आप व्हाइट हाउस के मालिक नहीं, किराएदार हैं

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