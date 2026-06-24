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अमेरिकी संसद में ट्रंप की ईरान के खिलाफ युद्ध की शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पारित

अमेरिकी सीनेट ( IANS )

By ANI 4 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिकी सीनेट ने मंगलवार (स्थानीय समय) को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी. इस प्रस्ताव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ चल रहे टकराव से अमेरिकी सेना को हटाने का निर्देश दिया गया है. यह प्रशासन के सैन्य अधिकार की एक दुर्लभ द्विदलीय आलोचना है. इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका को लेकर कांग्रेस की चिंता का भी पता चलता है. सीएनएन के अनुसार यह प्रस्ताव 50-48 के वोट से पास हुआ. रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल, सुसान कॉलिन्स, लिसा मुर्कोव्स्की और बिल कैसिडी ने इस प्रस्ताव के समर्थन में डेमोक्रेट्स का साथ दिया. डेमोक्रेटिक सीनेटर जॉन फेटरमैन ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, रिपब्लिकन सीनेटर मिच मैककोनेल और डेव मैककॉर्मिक की गैर-मौजूदगी ने इस बिल को पास कराने में मदद की, इन दोनों ने पहले युद्ध से जुड़े ऐसे ही प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का विरोध किया था. यह वोटिंग ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस के दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन न ले सकें. रिपोर्ट के अनुसार, हाल के हफ़्तों में कुछ रिपब्लिकन नेताओं के बीच भी ऐसी कोशिशों को धीरे-धीरे समर्थन मिल रहा है. यह प्रस्ताव पहले अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 215-208 वोटों से पास हुआ था, जिसमें डेमोक्रेट्स के साथ चार रिपब्लिकन ने भी वोट किया था. उस वोट के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर सांसदों की आलोचना की, उन्हें 'ग्रैंडस्टैंडर्स' बताया और उनके कामों को 'देशद्रोही' कहा. दोनों सदनों में पास होने के बावजूद, यह प्रस्ताव एक साथ पास होने वाला प्रस्ताव है और इसलिए इसके लिए राष्ट्रपति के साइन की जरूरत नहीं है. यह कानून की ताकत भी नहीं रखता.