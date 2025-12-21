ETV Bharat / international

अमेरिका ने वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाया, दूसरा तेल टैंकर किया जब्त

वाशिंगटन: अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब अमेरिकी सैनिकों ने एक अन्य तेल टैंकर को जब्त कर लिया. अल जजीरा के हवाले से अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास एक दूसरा तेल जहाज जब्त कर लिया है. इससे दोनों देशों के बीच तनाव में नई बढ़ोतरी हुई है.

यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप के वेनेजुएला में आने-जाने वाले सभी प्रतिबंधि तेल टैंकरों के 'नाकेबंदी' के ऐलान के कुछ दिनों बाद आया है. उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार के नार्को-टेररिज्म में कथित तौर पर शामिल होने की चिंताओं का हवाला दिया था.

अमेरिका होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'अमेरिका वेनेजुएला के प्रतिबंधित तेल के अवैध तरीके से ले जाने पर रोक जारी रखेगा. इस तेल इस्तेमाल इस इलाके में नार्को टेररिज्म को फंड करने के लिए किया जाता है.' यह जब्ती अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने पेंटागन की मदद से की और यह वेनेजुएला के तेल एक्सपोर्ट को रोकने और मादुरो पर पद छोड़ने का दबाव बनाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है.

अल जजीरा के सूत्रों से नाम न बताने की शर्त पर बात करते हुए तीन अधिकारियों ने ऑपरेशन की जगह नहीं बताई, लेकिन बताया कि कोस्टगार्ड लीड कर रहा था. दो अधिकारियों ने भी ऑपरेशन की पुष्टि की. अल जजीरा के मुताबिक पिछले हफ्ते जब से अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तट के पास एक बैन किए गए तेल टैंकर को जब्त किया तब से वहाँ एक असरदार बैन लगा हुआ है.