ETV Bharat / international

अमेरिका ने वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाया, दूसरा तेल टैंकर किया जब्त

अमेरिका ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर वेनेजुएला में सैन्य दबाव बढ़ाया. इससे वेनेजुएला के कच्चे तेल के एक्सपोर्ट में तेजी से गिरावट आई.

US VENEZUELA CONFLICT
सांकेतिक तस्वीर (ANI)
author img

By ANI

Published : December 21, 2025 at 7:28 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाशिंगटन: अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब अमेरिकी सैनिकों ने एक अन्य तेल टैंकर को जब्त कर लिया. अल जजीरा के हवाले से अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास एक दूसरा तेल जहाज जब्त कर लिया है. इससे दोनों देशों के बीच तनाव में नई बढ़ोतरी हुई है.

यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप के वेनेजुएला में आने-जाने वाले सभी प्रतिबंधि तेल टैंकरों के 'नाकेबंदी' के ऐलान के कुछ दिनों बाद आया है. उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार के नार्को-टेररिज्म में कथित तौर पर शामिल होने की चिंताओं का हवाला दिया था.

अमेरिका होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'अमेरिका वेनेजुएला के प्रतिबंधित तेल के अवैध तरीके से ले जाने पर रोक जारी रखेगा. इस तेल इस्तेमाल इस इलाके में नार्को टेररिज्म को फंड करने के लिए किया जाता है.' यह जब्ती अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने पेंटागन की मदद से की और यह वेनेजुएला के तेल एक्सपोर्ट को रोकने और मादुरो पर पद छोड़ने का दबाव बनाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है.

अल जजीरा के सूत्रों से नाम न बताने की शर्त पर बात करते हुए तीन अधिकारियों ने ऑपरेशन की जगह नहीं बताई, लेकिन बताया कि कोस्टगार्ड लीड कर रहा था. दो अधिकारियों ने भी ऑपरेशन की पुष्टि की. अल जजीरा के मुताबिक पिछले हफ्ते जब से अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तट के पास एक बैन किए गए तेल टैंकर को जब्त किया तब से वहाँ एक असरदार बैन लगा हुआ है.

लाखों बैरल तेल ले जा रहे जहाज जब्त होने के खतरे को देखते हुए वेनेज़ुएला के पानी में ही स्थिर हैं. पहली जब्ती के बाद से वेनेज़ुएला के कच्चे तेल के एक्सपोर्ट में तेजी से गिरावट आई है. वेनेजुएला में तेल लेने वाले कई जहाजो पर बैन है, जबकि ईरान और रूस से देश का तेल और कच्चा तेल ले जाने वाले दूसरे जहाजों पर बैन नहीं है.

अल जजीरा के मुताबिक कुछ कंपनियाँ, खासकर अमेरिका की शेवरॉन, अपने अधिकृत जहाजों में वेनेजुएला का तेल ले जाती हैं. विश्लेषकों ने कहा है कि चीन वेनेजुएला के क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार है. ये इसके आयात का लगभग 4 फीसदी है और दिसंबर में शिपमेंट एवरेज 600,000 बैरल प्रति दिन से ज्यादा होने की उम्मीद है.

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अभी के लिए तेल बाजार में अच्छी सप्लाई है, चीन के तट पर टैंकरों में लाखों बैरल तेल डिस्चार्ज का इंतजार कर रहा है. मादुरो पर ट्रंप के दबाव अभियान में इस क्षेत्र में सेना की मौजूदगी बढ़ाना और वेनेजुएला के पास प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर में जहाजों पर दो दर्जन से ज्यादा सैन्य हमले शामिल हैं जिनमें कम से कम 100 लोग मारे गए हैं.

ये भी पढ़ें- अमेरिका-वेनेजुएला आमने-सामने, वैश्विक शांति के लिए खतरा, मादुरो बोले- ट्रंप युद्ध थोप रहे हैं

TAGGED:

US SEIZES SECOND OIL TANKER
VENEZUELA
अमेरिका वेनेजुएला
अमेरिका टैंकर जब्त
US VENEZUELA CONFLICT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.