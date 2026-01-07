ETV Bharat / international

अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े दो तेल टैंकर जब्त किए, क्षेत्र में बढ़ सकता है तनाव

अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े दो तेल टैंकरों को जब्त कर लिया है. इनमें मर्चेंट वेसल बेला 1 और टैंकर सोफिया शामिल हैं.

By AP (Associated Press)

Published : January 7, 2026 at 10:48 PM IST

वाशिंगटन: अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक महासागर और कैरिबियन सागर में बड़ी कार्रवाई करते हुए वेनेजुएला से जुड़े दो तेल टैंकरों को जब्त कर लिया है. अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी. अमेरिका ने इन जहाजों पर पहले से ही प्रतिबंध लगाया था.

यूएस यूरोपियन कमांड ने "अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन" के लिए मर्चेंट वेसल बेला 1 को जब्त करने की घोषणा की. बयान में कहा गया कि एक कोस्ट गार्ड कटर (Coast Guard Cutter) जहाज ने स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच पानी में तेल टैंकर का पीछा किया, क्योंकि वह वेनेजुएला के आसपास अमेरिका की नाकाबंदी में फंसने से बचने की कोशिश कर रहा था.

बाद में, अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम (Kristi Noem) ने बताया कि अमेरिकी सेना ने कैरेबियाई सागर में टैंकर सोफिया को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है. सोशल मीडिया पोस्ट में, उन्होंने कहा कि दोनों जहाज 'या तो आखिरी बार वेनेजुएला से तेल लेकर आ रहे थे या वहीं जा रहे थे."

बयान में कहा गया है कि बेला 1 जहाज को यूरोप की तरफ मोड़ने के बाद रूसी झंडा दिया गया और उसका नाम बदलकर मैरिनेरा (Marinera) कर दिया गया. एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इसे जब्त करने के बाद अमेरिकी सेना ने इसका कंट्रोल जांच अधिकारियों को सौंप दिया.

इस जहाज पर 2024 में अमेरिका ने बैन लगाया था, क्योंकि उस पर लेबनान के चरमपंथी ग्रुप हिजबुल्लाह से जुड़ी एक कंपनी के लिए कार्गो की तस्करी करने का आरोप था, जिसे ईरान का समर्थन हासिल है.

दिसंबर से तेल टैंकरों को जब्त कर रहा अमेरिका
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिसंबर को वेनेजुएला के तट पर कोस्ट गार्ड के नेतृत्व में और नेवी के समर्थन से तेल टैंकर की पहली जब्ती की घोषणा की थी. एक व्यापारी जहाज पर कब्जा करने के लिए अमेरिकी सेना का इस्तेमाल करना गैर-मामूली कार्रवाई थी. यह कदम ट्रंप प्रशासन के दबाव अभियान का हिस्सा था, जिसके कारण वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका के नार्को-आतंकवाद के आरोपों का सामना करने के लिए पकड़ा गया और सत्ता से हटाया गया.

ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वेनेजुएला अब अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल तेल देगा, और इस तेल की बिक्री से होने वाली कमाई का इस्तेमाल दोनों देशों के "लोगों के फायदे के लिए" करने का वादा किया. रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस शुक्रवार को वेनेजुएला पर चर्चा करने के लिए एक्सॉन और शेवरॉन जैसी अमेरिकी तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग आयोजित कर रहा है.

