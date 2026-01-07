ETV Bharat / international

अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े दो तेल टैंकर जब्त किए, क्षेत्र में बढ़ सकता है तनाव

प्रतीकात्मक तस्वीर ( AP )

वाशिंगटन: अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक महासागर और कैरिबियन सागर में बड़ी कार्रवाई करते हुए वेनेजुएला से जुड़े दो तेल टैंकरों को जब्त कर लिया है. अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी. अमेरिका ने इन जहाजों पर पहले से ही प्रतिबंध लगाया था. यूएस यूरोपियन कमांड ने "अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन" के लिए मर्चेंट वेसल बेला 1 को जब्त करने की घोषणा की. बयान में कहा गया कि एक कोस्ट गार्ड कटर (Coast Guard Cutter) जहाज ने स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच पानी में तेल टैंकर का पीछा किया, क्योंकि वह वेनेजुएला के आसपास अमेरिका की नाकाबंदी में फंसने से बचने की कोशिश कर रहा था. बाद में, अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम (Kristi Noem) ने बताया कि अमेरिकी सेना ने कैरेबियाई सागर में टैंकर सोफिया को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है. सोशल मीडिया पोस्ट में, उन्होंने कहा कि दोनों जहाज 'या तो आखिरी बार वेनेजुएला से तेल लेकर आ रहे थे या वहीं जा रहे थे." बयान में कहा गया है कि बेला 1 जहाज को यूरोप की तरफ मोड़ने के बाद रूसी झंडा दिया गया और उसका नाम बदलकर मैरिनेरा (Marinera) कर दिया गया. एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इसे जब्त करने के बाद अमेरिकी सेना ने इसका कंट्रोल जांच अधिकारियों को सौंप दिया.