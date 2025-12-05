ETV Bharat / international

चीनी चुनौती के बीच भारत को अहम AI पार्टनर के तौर पर देख रहा US

व्हॉइट हाउस के पूर्व अधिकारी तरुण छाबड़ा ने जोर दिया कि भरोसेमंद AI फ्रेमवर्क बनाने के लिए एक जैसी सोच वाले लोकतंत्र जरूरी.

भारत को अहम AI पार्टनर के तौर पर देख रहा US. (ETV Bharat)
By IANS

Published : December 5, 2025 at 9:57 AM IST

वॉशिंगटन: इस हफ़्ते एक जरूरी टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर भारत की भूमिका खास तौर पर सामने आई, क्योंकि US के टॉप सांसदों और एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्लोबल दौड़ एक अहम दौर में पहुंच रही है, जिसकी पहचान चीन द्वारा AI को तेजी से मिलिट्री और इंडस्ट्रियल तौर पर अपनाना, और टेक्नोलॉजी में बढ़त बनाए रखने के लिए US के सेमीकंडक्टर कंट्रोल को और कड़ा करना है.

2 दिसंबर को सीनेट की सुनवाई के दौरान, गवाहों ने जोर दिया कि आने वाले साल में ग्लोबल AI स्टैंडर्ड्स को आकार देने, चिप सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने और बीजिंग की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के लिए भारत समेत डेमोक्रेटिक पार्टनर्स के बीच गहरे तालमेल की जरूरत होगी.

ईस्ट एशिया, पैसिफिक और इंटरनेशनल साइबरसिक्योरिटी पॉलिसी पर सीनेट की फॉरेन रिलेशंस सबकमेटी ने चीन के AI एक्सेलरेशन से पैदा होने वाले जियोपॉलिटिकल जोखिमों का आकलन करने के लिए यह सेशन बुलाया था. जबकि ज़्यादातर चर्चा एक्सपोर्ट कंट्रोल और मिलिट्री असर पर केंद्रित थी, भारत उभरते हुए गवर्नेंस आर्किटेक्चर में एक अहम देश के रूप में जल्दी ही सामने आया.

भारत का सीधा लिंक तरुण छाबड़ा ने दिया, जो व्हॉइट हाउस के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी हैं और अब एंथ्रोपिक में हैं, जिन्होंने तर्क दिया कि भरोसेमंद AI फ्रेमवर्क बनाने के लिए एक जैसी सोच वाले डेमोक्रेसी के साथ करीबी तालमेल की जरूरत होगी.

उन्होंने कहा, "अभी हमारे पास जो सबसे करीबी चीज है, वह AI समिट्स हैं जो हो रहे हैं," और आगे कहा, "भारत में एक होने वाला है, और यह हमारे लिए उस तरह का भरोसेमंद AI फ्रेमवर्क बनाने का मौका है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था."

भारत फरवरी 2026 में एक बड़ा AI समिट होस्ट करने वाला है. छाबड़ा ने कहा कि AI में लीडरशिप आर्थिक खुशहाली और नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा आकार देगी और अगले दो से तीन सालों को फ्रंटियर AI डेवलपमेंट और ग्लोबल AI डिफ्यूजन दोनों के लिए एक "क्रिटिकल विंडो" बताया.

यह चेतावनी देते हुए कि चीन तब तक कॉम्पिटिटिव AI चिप्स नहीं बना सकता, जब तक US अपना फायदा गवां न दे, उन्होंने "CCP-कंट्रोल्ड कंपनियों" को अपने डेटा सेंटर्स को अमेरिकन हार्डवेयर से भरने से रोकने के लिए कड़े कंट्रोल की अपील की.

सीनेटर पीट रिकेट्स और क्रिस कून्स ने AI रेस को ऐसे शब्दों में बताया जो भारत के अपने स्ट्रेटेजिक कैलकुलस से बहुत मेल खाते हैं. रिकेट्स ने कहा कि यह चुनौती "स्पुतनिक" और कोल्ड वॉर के समय की स्पेस रेस जैसी है, और कहा कि US अब "एक ऐसे ही मुकाबले का सामना कर रहा है, इस बार कम्युनिस्ट चीन के साथ और भी बड़े दांव पर."

उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोजमर्रा की जिंदगी में क्रांति लाएगी, और इसका मिलिट्री इस्तेमाल ग्लोबल पावर बैलेंस को आकार देगा.

उन्होंने कहा, “बीजिंग मिलिट्री मामलों में अगली क्रांति लाने के लिए सिविलियन AI को अपनी मिलिट्री के साथ मिलाने की दौड़ में है. हालांकि, चांद पर उतरने के उलट, AI की दौड़ में फिनिश लाइन अभी उतनी साफ नहीं है.”

कूंस ने कहा कि AI में अमेरिकी और सहयोगी लीडरशिप जरूरी है, ताकि यह पक्का हो सके कि दुनिया भर में इसे अपनाया जाए, यह "हमारे चिप्स, हमारे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे मॉडल्स" पर निर्भर करता है.

उन्होंने ज़ोर दिया कि चीन ने "रिसर्च, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट में पैसा लगाया है" और बीजिंग के बताए गए लक्ष्य "2030 तक दुनिया की लीडिंग AI पावर बनने" पर जोर दिया.

उन्होंने कहा कि AI की अहमियत बनाए रखना "एक सेंट्रल नेशनल जरूरत" होनी चाहिए, जो इसे सीधे बड़े जियोस्ट्रेटेजिक माहौल से जोड़े. एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि AI का चीन का मिलिट्री इंटीग्रेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है.

AEI के क्रिस मिलर ने कहा कि रूस और यूक्रेन दोनों पहले से ही "इंटेलिजेंस डेटा को छानने और यह पहचानने के लिए कि सिग्नल क्या है और नॉइज क्या है," AI पर निर्भर हैं, और तर्क दिया कि वही टेक्नोलॉजी तेज़ी से डिफेंस प्लानिंग के लिए जरूरी होती जा रही हैं.

उन्होंने कहा कि कंप्यूटिंग पावर में US की लीडरशिप अब भी बहुत मजबूत है. फिर भी, देश को "इलेक्ट्रिकल पावर," "कंप्यूटिंग पावर," और "ब्रेन पावर" में बढ़त बनाए रखनी चाहिए. ये तीन चीजें उन्होंने AI के लगातार दबदबे के लिए जरूरी बताईं. CSIS के ग्रेगरी एलन ने कहा कि AI कंप्यूटिंग के शुरुआती सालों की तरह ही आगे बढ़ रहा है, और मिलिट्री, इंटेलिजेंस और इकोनॉमिक सेक्टर में एक बेसिक टेक्नोलॉजी बन रहा है.

उन्होंने चेतावनी दी कि "यह सोचना कि यूनाइटेड स्टेट्स AI में अपना फायदा खो सकता है और मिलिट्री पावर में अपना फायदा बनाए रख सकता है, बिल्कुल बेतुका है." उन्होंने US चिप एक्सपोर्ट कंट्रोल की तारीफ करते हुए इसे हाल के सालों में किया गया सबसे बड़ा एक्शन बताया, और कहा कि उनके बिना "आज सबसे बड़े डेटा सेंटर पहले से ही चीन में होते."

एलन ने चीनी कंपनियों को US क्लाउड कंप्यूटिंग तक रिमोट एक्सेस देने का भी विरोध किया, और कहा कि इस तरह के एक्सेस से उन्हें "अमेरिकी कंपनियों को छोड़ने से पहले" "अपने प्लेटफॉर्म बनाने" में मदद मिलेगी.

चीन के एक जाने-माने मिलिट्री एक्सपर्ट, जेम्स मलवेनन ने चेतावनी दी कि PLA "अपने सिस्टम के हर लेवल पर" बड़े लैंग्वेज मॉडल को इंटीग्रेट कर रहा है, और एक AI-ड्रिवन डिसीजन आर्किटेक्चर बना रहा है जिसे वह "इंसानी समझ से बेहतर" मानता है.

उन्होंने कहा कि बीजिंग को भरोसा है कि वह "स्मगलिंग और बड़े लेवल की टेक्नोलॉजी जासूसी" के जरिए वेस्टर्न चिप्स हासिल कर सकता है. सभी चार गवाहों ने NVIDIA के एडवांस्ड H-200 या ब्लैकवेल चिप्स को चीन को एक्सपोर्ट करने के किसी भी प्रपोजल को मना कर दिया. एलन ने कहा कि ब्लैकवेल्स "वह कर सकते हैं, जो चीनी चिप्स नहीं कर सकते" और चेतावनी दी कि उन्हें बेचने से बीजिंग को "भविष्य के लिए एक पुल" मिलेगा, जिसे वह अभी नहीं बना पा रहा है.

भारत के लिए, इस सुनवाई में ग्लोबल AI नियमों को आकार देने और भरोसेमंद सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए उभरते मौकों और जिम्मेदारियों पर जोर दिया गया. जरूरी और उभरती टेक्नोलॉजी पर अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती पार्टनरशिप, चीन के AI फैलाव का मुकाबला करने के लिए "डेमोक्रेटिक टेक स्टैक" के लिए वॉशिंगटन के दबाव से मेल खाती है.

छाबड़ा ने भारत में होने वाले AI समिट का जिक्र किया, जो ऐसे समय में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के गवर्नेंस में नई दिल्ली की बढ़ती भूमिका को दिखाता है, जब स्टैंडर्ड, सेफ्टी प्रोटोकॉल और सप्लाई-चेन सिक्योरिटी को फिर से लिखा जा रहा है.

भारत, जो बॉर्डर पर लगातार चीनी मिलिट्री दबाव और AI-इनेबल्ड सर्विलांस और अनमैन्ड सिस्टम की बढ़ती PLA तैनाती का सामना कर रहा है, का US-चीन टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन के नतीजों में सीधा हिस्सा है.

दोनों देश सेमीकंडक्टर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और डुअल-यूज़ AI एप्लिकेशन्स में सहयोग बढ़ा रहे हैं. यह ट्रेंड और तेज हो सकता है, क्योंकि वॉशिंगटन नए AI कंट्रोल्स को फॉर्मल बनाने की ओर बढ़ रहा है और भारत अपने सेमीकंडक्टर और डिजिटल-गवर्नेंस फुटप्रिंट को बढ़ा रहा है.

