वेनेजुएला में ट्रंप के मिलिट्री ऑपरेशन का अमेरिकी विदेश मंत्री ने सीनेट के सामने किया बचाव
अमेरिका ने कहा कि वेनेजुएला को तेल बेचने की अनुमति दी जाएगी लेकिन पैसा उसके नियंत्रण वाले खाते में जाएगा.
By ANI
Published : January 29, 2026 at 7:04 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वेनेज़ुएला के पूर्व प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को पकड़ने को लेकर चलाए गए मिलिट्री ऑपरेशन का पुरजोर बचाव किया. उन्होंने सांसदों से कहा कि इस कदम से वेस्टर्न हेमिस्फेयर में एक बड़ा राष्ट्रीय खतरा दूर हो गया है.
रुबियो ने बुधवार को सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी की पब्लिक हियरिंग के दौरान यह बात कही. यह 3 जनवरी को मादुरो को हटाने वाले ऑपरेशन के बाद पहली सुनवाई थी. सेशन में एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक मेंबर्स के बीच तीखी बहस हुई. इसमें ग्रीनलैंड पर ट्रंप की बातें और नाटो, ईरान और चीन पर बड़े स्टैंड शामिल थे.
सांसदों को संबोधित करते हुए रुबियो ने कहा कि ऑपरेशन के बाद अमेरिका अब ज्यादा सुरक्षित है और कहा कि वॉशिंगटन वेनेजुएला को स्थिर करने के लिए अंतरिम अधिकारियों के साथ काम करने की योजना बना रहा है. रुबियो ने कहा, 'हम इस मामले में रातों-रात बदलाव नहीं लाने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम अच्छी और ठीक-ठाक प्रगति कर रहे हैं.'
उन्होंने आगे कहा, 'वेनेज़ुएला में आज हम चार हफ़्ते पहले की तुलना में जरूर बेहतर स्थिति में हैं. मुझे लगता है और उम्मीद है कि तीन महीने, छह महीने और नौ महीने में हम उससे बेहतर स्थिति में होंगे, जितनी हम तब होते अगर मादुरो अभी भी वहां होते.'
रुबियो ने कहा कि वेनेजुएला की मौजूदा लीडरशिप वाशिंगटन के साथ सहयोग कर रही है और जल्द ही सुधार देखने को मिलेंगे. उन्होंने आगे मिलिट्री एक्शन की संभावना वाली अपनी पिछली बातों को भी साफ किया, और जोर दिया कि प्रशासन को सुरक्षा बल इस्तेमाल करने की उम्मीद नहीं है.
रुबियो ने कहा, 'मैं अभी आपको पूरे यकीन के साथ बता सकता हूं कि हम वेनेजुएला में कभी भी कोई मिलिट्री एक्शन लेने के मूड में नहीं हैं, न ही हमारा ऐसा कोई इरादा है या ऐसी उम्मीद है.' उन्होंने कहा कि ऐसे कदमों पर तभी विचार किया जाएगा जब ऐसा कोई खतरा पैदा हो जाए जिसका हमें अभी अंदाजा न हो.'
रुबियो ने यह भी घोषणा की कि वेनेजुएला को जल्द ही तेल बेचने की अनुमति दी जाएगी, जिस पर अभी अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत रोक है. उन्होंने कहा कि बिक्री से होने वाली कमाई को पुलिसिंग और हेल्थ केयर जैसी बेसिक सरकारी सेवाओं के लिए रखा जाएगा. यह पैसा अमेरिकी खजाने के नियंत्रण वाले खाते में रखा जाएगा और इसे तभी जारी किया जाएगा जब अमेरिका वेनेजुएला के महीने के बजट सबमिशन को मंजूरी दे देगा.