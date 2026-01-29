ETV Bharat / international

वेनेजुएला में ट्रंप के मिलिट्री ऑपरेशन का अमेरिकी विदेश मंत्री ने सीनेट के सामने किया बचाव

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ( AP )

वाशिंगटन: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वेनेज़ुएला के पूर्व प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को पकड़ने को लेकर चलाए गए मिलिट्री ऑपरेशन का पुरजोर बचाव किया. उन्होंने सांसदों से कहा कि इस कदम से वेस्टर्न हेमिस्फेयर में एक बड़ा राष्ट्रीय खतरा दूर हो गया है. रुबियो ने बुधवार को सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी की पब्लिक हियरिंग के दौरान यह बात कही. यह 3 जनवरी को मादुरो को हटाने वाले ऑपरेशन के बाद पहली सुनवाई थी. सेशन में एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक मेंबर्स के बीच तीखी बहस हुई. इसमें ग्रीनलैंड पर ट्रंप की बातें और नाटो, ईरान और चीन पर बड़े स्टैंड शामिल थे. सांसदों को संबोधित करते हुए रुबियो ने कहा कि ऑपरेशन के बाद अमेरिका अब ज्यादा सुरक्षित है और कहा कि वॉशिंगटन वेनेजुएला को स्थिर करने के लिए अंतरिम अधिकारियों के साथ काम करने की योजना बना रहा है. रुबियो ने कहा, 'हम इस मामले में रातों-रात बदलाव नहीं लाने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम अच्छी और ठीक-ठाक प्रगति कर रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'वेनेज़ुएला में आज हम चार हफ़्ते पहले की तुलना में जरूर बेहतर स्थिति में हैं. मुझे लगता है और उम्मीद है कि तीन महीने, छह महीने और नौ महीने में हम उससे बेहतर स्थिति में होंगे, जितनी हम तब होते अगर मादुरो अभी भी वहां होते.'