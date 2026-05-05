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व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी, सीक्रेट सर्विस एजेंट ने हथियारबंद संदिग्ध को मारी गोली

अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना सामने आयी है. सुरक्षाबलों ने एक हथियारबंद संदिग्ध पर गोली चलाई.

shooting near White House
अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास तैनात सुरक्षाबल (AP)
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By ANI

Published : May 5, 2026 at 7:01 AM IST

3 Min Read
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वॉशिंगटन: अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने सोमवार (लोकल टाइम) को कहा कि उसने व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी की घटना में शामिल एक हथियारबंद आदमी को गोली मार दी. साथ ही लोगों को उस इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी है क्योंकि इमरजेंसी क्रू मौके पर काम कर रहा है.

एक्स पर एक पोस्ट में एजेंसी के ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस ने कहा, 'अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के लोग वाशिंगटन डीसी में 15वें स्ट्रीट और इंडिपेंडेंस एवेन्यू पर एक ऑफिसर की शूटिंग की जगह पर हैं. एक व्यक्ति को पुलिस ने गोली मार दी. उनकी हालत अभी पता नहीं है. कृपया उस इलाके से बचें क्योंकि इमरजेंसी क्रू काम कर रहे हैं.'

फॉक्स न्यूज के मुताबिक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने 15वें स्ट्रीट और इंडिपेंडेंस एवेन्यू के पास एक मुठभेड़ के बाद एक हथियारबंद व्यक्ति को गोली मार दी, जो व्हाइट हाउस से आधा मील से ज़्यादा दूर और वाशिंगटन मॉन्यूमेंट के पास है.

एक फेडरल सोर्स का हवाला देते हुए फॉक्स न्यूज ने बताया कि सीक्रेट सर्विस यूनिफ़ॉर्म्ड डिवीजन के अधिकारियों ने उस संदिग्ध व्यक्ति से तब पूछताछ की जब उसने बंदूक निकाली. एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में डिप्टी डायरेक्टर मैट क्विन ने कहा कि घटना के दौरान एक नाबालिग राहगीर घायल हो गया. क्विन ने कहा, 'मेरी समझ से उन्होंने एक प्रिंट देखा.'

उन्होंने आगे कहा,'ये ट्रेंड सर्विलांस डिटेक्शन वाले लोग हैं जो हर दिन बस इसी चीज को ढूंढते रहते हैं. उन्होंने एक बंदूक का विजुअल प्रिंट देखा. संपर्क करने पर वह आदमी थोड़ी देर के लिए पैदल भागा, बंदूक निकाली और हमारे एजेंट और अधिकारियों की तरफ गोली चलाई. उन्होंने जवाबी गोली चलाई और भिड़ गए.'

क्विन ने कन्फर्म किया कि जिस बच्चे को गोली लगी थी, उसे कोई जानलेवा चोट नहीं आई और उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैन्स का काफिला शूटिंग से कुछ देर पहले ही उस इलाके से गुजरा था, लेकिन कहा कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी नहीं हैं.

जब पूछा गया कि क्या संदिग्ध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट कर रहा था, तो क्विन ने अंदाजा लगाने से मना कर दिया. उन्होंने कहा, 'मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं इस बारे में अंदाजा नहीं लगाने वाला. मैं आपको बता सकता हूँ कि हर बार जब हम इस इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं. हर साइट पर हम सातों दिन चौबीस घंटे हार्डकोर काम करते हैं, चाहे वह प्रेसिडेंट को टारगेट किया गया हो या नहीं, मुझे नहीं पता लेकिन हम पता लगा लेंगे.'

फॉक्स न्यूज ने आगे बताया कि संदिग्ध के जिंदा होने की उम्मीद है और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है. अधिकारियों ने कहा कि स्थिति पर जल्दी काबू पा लिया गया और किसी बड़े खतरे का तुरंत कोई संकेत नहीं मिला. मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट ने कन्फर्म किया है कि वह घटना की जांच कर रहा है और इलाके को सुरक्षित कर लिया गया है. साथ ही लोगों से अपील की है कि वे सड़कें बंद के चलते आस-पास न जाएं.

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