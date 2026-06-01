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अमेरिका का बड़ा आरोप, कहा इजराइल-लेबनान युद्धविराम को रोक रहा है हिज्बुल्लाह

वॉशिंगटन: अमेरिका ने हिजबुल्लाह पर इजराइल के साथ सीजफायर कराने की कोशिशों को कमजोर करने का आरोप लगाया है. अमेरिका ने कहा है कि ईरान का सपोर्ट करने वाला यह संगठन लड़ाई को लंबा खींच रहा है और लड़ाई को और बढ़ने से रोकने के मकसद से अमेरिका के सपोर्ट वाले प्रस्ताव के बावजूद हमले रोकने से मना कर रहा है.

एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने हाल ही में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इजराइल और लेबनान के बीच चल रहे डिप्लोमैटिक प्रयासों के हिस्से के तौर पर बात की. संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे अधिकारी ने तनाव कम करना का सीधा रास्ता बताया.

अधिकारी ने आगे कहा कि उन बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, अमेरिका ने एक साफ विचार सुझाया है. इसके मुताबिक हिज्जबुल्लाह को इजराइल पर सभी हमले रोकने होंगे. बदले में, इजराइल बेरूत में तनाव नहीं बढ़ाएगा. इससे धीरे-धीरे तनाव कम करने और दुश्मनी को असरदार तरीके से खत्म करने की जगह बनेगी. अधिकारी के मुताबिक, आउन ने प्रस्ताव को आगे बढ़ाने और इसमें शामिल पार्टियों से सहमति लेने की कोशिश की. अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति आउन ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने और एक समझौता कराने की कोशिश की.

लेकिन, लेबनान की संसद के स्पीकर और हिज्बुल्लाह के करीबी पॉलिटिकल साथी नबीह बेरी के जवाब के बाद यह कोशिश रुक गई. अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि स्पीकर बेरी का जवाब टालने वाला और निराशाजनक था. अधिकारी ने कहा कि बेरी ने हिज्बुल्लाह के सीजफायर पर कायम रहने की 'गारंटी' देने की पेशकश की, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि इजराइल पहले मिलिट्री ऑपरेशन रोके. अधिकारी ने कहा कि बेरी ने हिज्बुल्लाह के सीजफायर के वादे की 'गारंटी' देने का दावा किया, लेकिन इजराइल पर पहले गोली चलाना बंद करने का बोझ डाल दिया. भले ही हिज्बुल्लाह ने 2 मार्च को लड़ाई का यह दौर शुरू कर दिया था, ठीक वैसे ही जैसे उसने 2023 में पिछली लड़ाई शुरू की थी. अमेरिका ने भी लगातार लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए ईरान को दोषी ठहराया.