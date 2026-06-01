अमेरिका का बड़ा आरोप, कहा इजराइल-लेबनान युद्धविराम को रोक रहा है हिज्बुल्लाह
अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि हिज्बुल्लाह तेहरान की बात मान रहा है. इस वजह से लड़ाई लंबी खिंच रही है.
By IANS
Published : June 1, 2026 at 9:33 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका ने हिजबुल्लाह पर इजराइल के साथ सीजफायर कराने की कोशिशों को कमजोर करने का आरोप लगाया है. अमेरिका ने कहा है कि ईरान का सपोर्ट करने वाला यह संगठन लड़ाई को लंबा खींच रहा है और लड़ाई को और बढ़ने से रोकने के मकसद से अमेरिका के सपोर्ट वाले प्रस्ताव के बावजूद हमले रोकने से मना कर रहा है.
एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने हाल ही में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इजराइल और लेबनान के बीच चल रहे डिप्लोमैटिक प्रयासों के हिस्से के तौर पर बात की. संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे अधिकारी ने तनाव कम करना का सीधा रास्ता बताया.
अधिकारी ने आगे कहा कि उन बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, अमेरिका ने एक साफ विचार सुझाया है. इसके मुताबिक हिज्जबुल्लाह को इजराइल पर सभी हमले रोकने होंगे. बदले में, इजराइल बेरूत में तनाव नहीं बढ़ाएगा. इससे धीरे-धीरे तनाव कम करने और दुश्मनी को असरदार तरीके से खत्म करने की जगह बनेगी. अधिकारी के मुताबिक, आउन ने प्रस्ताव को आगे बढ़ाने और इसमें शामिल पार्टियों से सहमति लेने की कोशिश की. अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति आउन ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने और एक समझौता कराने की कोशिश की.
लेकिन, लेबनान की संसद के स्पीकर और हिज्बुल्लाह के करीबी पॉलिटिकल साथी नबीह बेरी के जवाब के बाद यह कोशिश रुक गई. अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि स्पीकर बेरी का जवाब टालने वाला और निराशाजनक था. अधिकारी ने कहा कि बेरी ने हिज्बुल्लाह के सीजफायर पर कायम रहने की 'गारंटी' देने की पेशकश की, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि इजराइल पहले मिलिट्री ऑपरेशन रोके. अधिकारी ने कहा कि बेरी ने हिज्बुल्लाह के सीजफायर के वादे की 'गारंटी' देने का दावा किया, लेकिन इजराइल पर पहले गोली चलाना बंद करने का बोझ डाल दिया. भले ही हिज्बुल्लाह ने 2 मार्च को लड़ाई का यह दौर शुरू कर दिया था, ठीक वैसे ही जैसे उसने 2023 में पिछली लड़ाई शुरू की थी. अमेरिका ने भी लगातार लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए ईरान को दोषी ठहराया.
अमेरिकी अधिकारी ने फिर कहा कि हिज्बुल्लाह तेहरान की बात मान रहा है. साफ है कि उसे लेबनान के लोगों की भलाई में कोई दिलचस्पी नहीं है. ईरान लेबनान में लड़ाई को लंबा खींचना चाहता है ताकि वह 'दिन बचाने' का क्रेडिट ले सके. वहीं, वाशिंगटन ने साफ किया कि उसे नहीं लगता कि बातचीत जारी रहने तक इजराइल से लगातार हमलों को बर्दाश्त करने की उम्मीद की जानी चाहिए. अधिकारी ने कहा कि अमेरिका को यह उम्मीद नहीं है कि इजराइल एक आतंकवादी संगठन द्वारा अपने नागरिकों पर हो रहे हमलों को बर्दाश्त करेगा.
अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक हिज्बुल्लाह के लिए सभी तरफ के आम लोगों को बचाने और तनाव कम करने का सबसे तेज तरीका है कि वह तुरंत फायरिंग बंद कर दे. यह बात इजराइल और हिज्बुल्लाह के बीच बॉर्डर पार दुश्मनी जारी रहने के कारण रुके हुए डिप्लोमैटिक प्रयासों से अमेरिका की बढ़ती निराशा को दिखाती है. वॉशिंगटन इजराइल-लेबनान बॉर्डर पर दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करते हुए एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष को रोकने के लिए काम कर रहा है.
पढ़ें: ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर फिर दी नई धमकी, कहा- तय रास्तों से ही यात्रा करें
ट्रंप ने बिना घोषणा खत्म की सिचुएशन रूम मीटिंग, कहा- समझौता तभी होगा जब अमेरिकी हितों का पालन होगा