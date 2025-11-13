ETV Bharat / international

भारत सहित कई देशों की 32 संस्थाओं और व्यक्तियों पर बैन, अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध

प्रतीकात्मक चित्र. ( आईएएनएस )

By PTI 2 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिका ने बुधवार को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े होने के कारण भारत और चीन समेत कई देशों की 32 संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की. अमेरिकी विदेश विभाग ने कहाकि यह कार्रवाई ईरान के मिसाइलों और अन्य असममित और पारंपरिक हथियारों के आक्रामक विकास का मुकाबला करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों के अनुरूप है. अमेरिका ने आज ईरान, चीन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, भारत और अन्य देशों में स्थित 32 संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) उत्पादन का समर्थन करने वाले कई खरीद नेटवर्क संचालित करते हैं. अमेरिका ने कहा कि यह कार्रवाई सितंबर में ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों और प्रतिबंधात्मक उपायों को फिर से लागू करने का समर्थन करती है, जो देश द्वारा अपनी परमाणु प्रतिबद्धताओं को "पूरी तरह से पूरा न करने" के जवाब में है. अमेरिकी वित्त उप सचिव (आतंकवाद और वित्तीय खुफिया) जॉन के. हर्ले ने कहा कि ईरान दुनिया भर की वित्तीय प्रणालियों का इस्तेमाल धन शोधन और अपने परमाणु और पारंपरिक हथियार कार्यक्रमों के लिए पुर्जे खरीदने के लिए करता है.