भारत सहित कई देशों की 32 संस्थाओं और व्यक्तियों पर बैन, अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहाकि यह कार्रवाई ईरान के मिसाइलों के आक्रामक विकास का मुकाबला करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों के अनुरूप है.

US Sanctions 32 Entities
प्रतीकात्मक चित्र. (आईएएनएस)
author img

By PTI

Published : November 13, 2025 at 9:51 AM IST

2 Min Read
वॉशिंगटन: अमेरिका ने बुधवार को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े होने के कारण भारत और चीन समेत कई देशों की 32 संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की.

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहाकि यह कार्रवाई ईरान के मिसाइलों और अन्य असममित और पारंपरिक हथियारों के आक्रामक विकास का मुकाबला करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों के अनुरूप है.

अमेरिका ने आज ईरान, चीन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, भारत और अन्य देशों में स्थित 32 संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) उत्पादन का समर्थन करने वाले कई खरीद नेटवर्क संचालित करते हैं.

अमेरिका ने कहा कि यह कार्रवाई सितंबर में ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों और प्रतिबंधात्मक उपायों को फिर से लागू करने का समर्थन करती है, जो देश द्वारा अपनी परमाणु प्रतिबद्धताओं को "पूरी तरह से पूरा न करने" के जवाब में है.

अमेरिकी वित्त उप सचिव (आतंकवाद और वित्तीय खुफिया) जॉन के. हर्ले ने कहा कि ईरान दुनिया भर की वित्तीय प्रणालियों का इस्तेमाल धन शोधन और अपने परमाणु और पारंपरिक हथियार कार्यक्रमों के लिए पुर्जे खरीदने के लिए करता है.

उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर, हम ईरान पर उसके परमाणु खतरे को समाप्त करने के लिए अधिकतम दबाव डाल रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा, "अमेरिका यह भी उम्मीद करता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के त्वरित प्रतिबंधों को पूरी तरह से लागू करेगा ताकि वैश्विक वित्तीय प्रणाली तक उसकी पहुँच समाप्त हो सके."

वित्त विभाग ने भारत स्थित फार्मलेन प्राइवेट लिमिटेड (फार्मलेन) को संयुक्त अरब अमीरात स्थित मार्को क्लिंगे (क्लिंगे) नामक एक फर्म से जोड़ा है. इसने कथित तौर पर सोडियम क्लोरेट और सोडियम परक्लोरेट जैसी सामग्रियों की खरीद में मदद की थी.

विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिका, ईरान द्वारा अपने बैलिस्टिक मिसाइल और यूएवी कार्यक्रमों के लिए उपकरणों और वस्तुओं की खरीद को उजागर करने, बाधित करने और उसका मुकाबला करने के लिए, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को खतरे में डालते हैं, सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करना जारी रखेगा, जिसमें तीसरे देशों में स्थित संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है.

IRAN BALLISTIC PROGRAMME
US SANCTIONS 32 ENTITIES

