अमेरिका का रूसी तेल कंपनियों के खिलाफ कड़े कदम, दो बड़ी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध
अमेरिका प्रमुख रूसी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाते हुए मास्को से यूक्रेन के साथ युद्ध विराम पर सहमत होने का आह्वान किया.
Published : October 23, 2025 at 7:24 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिका यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तहत रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं. इसके साथ ही रूस से यूक्रेन युद्ध समाप्त करने का आग्रह किया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने को लेकर प्रबल हैं. इसे लेकर उन्होंने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से कई दौर की बातचीत कर चुके हैं.
अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने बुधवार को रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों, रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिए. यह कदम रूस पर यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव डालने के लिए लगाया गया. प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस की युद्ध मशीन के लिए राजस्व जुटाने और उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था का समर्थन करने की क्षमता को कम करना है.
Donald J. Trump Truth Social 10.22.25 04:57 PM EST— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 22, 2025
“Treasury Sanctions Major Russian Oil Companies, Calls on Moscow to Immediately Agree to Ceasefire” pic.twitter.com/DmsHnNFxHr
अमेरिकी वित्त मंत्रालय के बयान में कहा, 'आज की कार्रवाई रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर दबाव बढ़ाएगी और क्रेमलिन की अपनी युद्ध मशीनरी के लिए राजस्व जुटाने और अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था को सहारा देने की क्षमता को कम करेगी. अमेरिका युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता रहेगा और स्थायी शांति पूरी तरह से रूस की सद्भावनापूर्वक बातचीत करने की इच्छा पर निर्भर करती है.
वित्त मंत्रालय शांति प्रक्रिया के समर्थन में अपने अधिकारों का इस्तेमाल जारी रखेगा. बयान के अनुसार वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, 'अब समय आ गया है कि हत्याएँ रोकी जाएँ और तत्काल युद्धविराम किया जाए.'
रोसनेफ्ट और लुकोइल को अब प्रतिबंधित कर दिया गया है. इसके परिणामस्वरूप अमेरिका में उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं और अमेरिकी नागरिकों के उनके साथ वित्तीय लेनदेन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. रोसनेफ्ट और लुकोइल के 50प्रतिशत या उससे अधिक स्वामित्व वाली सभी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, चाहे वे विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) द्वारा प्रतिबंधित हों या नहीं.
बयान के अनुसार रोसनेफ्ट एक ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत ऊर्जा कंपनी है जो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की खोज, निष्कर्षण, उत्पादन, शोधन, परिवहन और बिक्री में विशेषज्ञता रखती है. लुकोइल रूस और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस की खोज, उत्पादन, शोधन, विपणन और वितरण में संलग्न है.
इसके अतिरिक्त विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय रोसनेफ्ट और लुकोइल की कई रूस-स्थित सहायक कंपनियों को भी नामित कर रहा है. अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा कि रोसनेफ्ट और लुकोइल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 50 प्रतिशत या उससे अधिक स्वामित्व वाली सभी संस्थाओं को अवरुद्ध कर दिया गया है.
अमेरिकी कार्रवाई के परिणामस्वरूप ऊपर वर्णित नामित या अवरुद्ध व्यक्तियों की सभी संपत्तियां और संपत्ति में हित जो अमेरिका में हैं या अमेरिकी व्यक्तियों के कब्जे या नियंत्रण में हैं, अवरुद्ध कर दिए जाएंगे. इसके अतिरिक्त कोई भी इकाई जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर एक या अधिक अवरुद्ध व्यक्तियों के 50 प्रतिशत या अधिक स्वामित्व में है, उसे भी अवरुद्ध कर दिया जाएगा. बयान में उल्लेख किया गया है कि प्रतिबंधों के किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप अमेरिकी और विदेशी व्यक्तियों पर नागरिक या आपराधिक दंड लगाया जा सकता है. बयान में आगे कहा गया है कि प्रतिबंधों का अंतिम लक्ष्य दंड देना नहीं, बल्कि व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना है.