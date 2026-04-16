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अमेरिका ने रूसी और ईरानी तेल पर प्रतिबंधों से छूट बढ़ाने से किया इनकार

वॉशिंगटन: अमेरिका ने बुधवार को रूसी या ईरानी तेल की खरीद पर प्रतिबंधों से और छूट देने की संभावना को खारिज कर दिया. अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की.

बेसेंट ने यहाँ पत्रकारों से कहा, 'हम रूसी तेल के लिए जनरल लाइसेंस को रिन्यू नहीं करेंगे और हम ईरानी तेल के लिए भी जनरल लाइसेंस को रिन्यू नहीं करेंगे. यह वह तेल था जो 11 मार्च से पहले पानी में था, इसलिए वह सारा तेल इस्तेमाल हो चुका है.'

5 मार्च को अमेरिका ने भारत को 30 दिनों के लिए प्रतिबंधों से छूट दी. इससे उसे यूक्रेन युद्ध के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद रूसी तेल खरीदने की अनुमति मिल गई. कुछ दिनों बाद अमेरिका ने इस छूट को कुछ अन्य देशों के लिए भी बढ़ा दिया. प्रतिबंधों से मिली यह छूट 11 अप्रैल को समाप्त हो गई.

मार्च में रूस से भारत की कच्चे तेल की खरीद तीन गुना से भी ज़्यादा बढ़कर 5.3 अरब यूरो हो गई, क्योंकि तेल की मात्रा दोगुनी हो गई थी और तेल की कीमतों में उछाल के कारण आयात बिल बढ़ गया था. यूरोपीय थिंक टैंक 'सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर' (CREA) ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि फरवरी में खरीद में गिरावट के बाद मार्च में भारत ने फिर से बड़े पैमाने पर खरीदारी शुरू कर दी.