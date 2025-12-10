ETV Bharat / international

ट्रंप प्रशासन ने जनवरी से 85 हजार वीजा रद्द किए, इनमें 8000 स्टूडेंट शामिल

अमेरिकी समुदायों की सुरक्षा, जन सुरक्षा को मजबूत बनाने के मद्देनजर ये कदम उठाये गये. चोरी, हमले, धरना प्रदर्शन में शामिल लोग लपेटे में आए.

US revokes 85000 visas
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
By ANI

Published : December 10, 2025 at 7:36 AM IST

वॉशिंगटन: अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार जनवरी से अब तक 85,000 वीजा रद्द कर दिए गए हैं. इससे पता चलता है कि ट्रंप प्रशासन इमिग्रेशन कानून और सीमा सुरक्षा पर ज्यादा फोकस कर रहा है.

एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्रालय ने लिखा, 'जनवरी से अब तक 85,000 वीजा रद्द किए गए हैं. राष्ट्रपति ट्रंप और मंत्री रुबियो एक आसान से आदेश का पालन करते हैं, और वे जल्द ही रुकने वाले नहीं हैं. ये प्रशासन के सख्त इमिग्रेशन कानून को लागू करने को रेखांकित करता है.'

इस घोषणा के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर भी थी, जिस पर लिखा था 'मेक अमेरिका सेफ अगेन,' जिससे प्रशासन की यह बात और मजबूत हुई कि कड़े वीजा नियम राष्ट्रीय सुरक्षा की कोशिशों के लिए जरूरी है. वीजा कार्रवाई में बढ़ोतरी के बारे में और जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि रद्द किए गए वीजा में से 8,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के थे.

सीएनएन ने अधिकारी के हवाले से बताया कि नशे में गाड़ी चलाना, चोरी और हमला जैसे अपराधों को मुख्य कारण माना गया जो पिछले साल के लगभग आधे रद्दीकरण के लिए जिम्मेदार थे. ये इन वर्गों में कैंसिलेशन का एक बड़ा हिस्सा शामिल था, लेकिन अधिकारी ने 2025 में बाकी कैंसिलेशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी. मंत्रालय की पिछली सफाई में वीजा एक्सपायर होने और आतंकवाद को समर्थन से जुड़े मामलों जैसे कारण शामिल थे.

बड़े पैमाने पर कानून लागू करने के तरीके के हिसाब से प्रशासन ने अक्टूबर में उन लोगों के वीजा भी रद्द कर दिए जिन पर कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की हत्या का जश्न मनाने का आरोप था. गाजा संघर्ष से जुड़े विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इसी तरह कड़ी जांच के दायरे में आ गए.

ये कार्रवाई मंत्रालय के अगस्त में बताए गए प्लान को दिखाते हैं, जिसमें वैध अमेरिकी वीजा रखने वाले 55 मिलियन से ज्यादा विदेशियों के लिए लगातार जांच सिस्टम लागू करने की बात कही गई थी. यह प्रक्रिया देश में रहने के दौरान लोगों पर नजर रखने के लिए है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में विदेश मंत्रालय ने वीजा आवेदन को रिव्यू करने और वीजा होल्डर्स को मॉनिटर करने के लिए अपने मानकों को बड़ा कर दिया. प्रशासन ने एच-1बी आवेदन की जांच भी बढ़ा दी है जो अमेरिकी कर्मचारियों के लिए एक खास कार्यक्रम है जो विशेष विदेशी टैलेंट की तलाश में हैं.

कुल मिलाकर वीजा रद्द करने की बढ़ी हुई संख्या जांच के तेज तरीके और जांच का दायरा बढ़ाना यह दिखाता है कि प्रशासन इमिग्रेशन कंट्रोल को और कड़ा करने और वीजा होल्डर्स के बीच पाए गए नियमों के उल्लंघन पर ज्यादा सख्ती से कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है.

