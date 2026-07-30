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जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागने के बाद वाशिंगटन ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू किए

इराक के मोसुल में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स बेस पर एयरस्ट्राइक के बाद का दृश्य ( AP )

By ANI 4 Min Read

वाशिंगटन: एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी के हवाले से एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने गुरुवार को ईरान के अंदर टारगेट पर एयर स्ट्राइक फिर से शुरू कर दिए. इससे कुछ समय के लिए ऑपरेशनल रुकावट खत्म हो गई. यह नई बमबारी इस हफ़्ते की शुरुआत में हुए हमले के बाद हुई है, जिसमें ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री की जगह पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कन्फर्म किया कि सभी प्रोजेक्टाइल को रोकने के बाद हमले को नाकाम कर दिया गया. इस घटना को पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी एसेट्स पर 'सरप्राइज अटैक की कोशिश' बताते हुए सेंटकॉम ने बताया कि मिसाइलें ईरानी इलाके से ही लॉन्च की गई थी. हालांकि मिलिट्री अधिकारियों ने खास इंस्टॉलेशन के बारे में नहीं बताया, लेकिन एक्सियोस समेत अमेरिकी न्यूज आउटलेट्स ने बताया कि स्ट्राइक का टारगेट जॉर्डन में एक अमेरिकी बेस था. यह हमला तेहरान का पहला सीधा बैलिस्टिक मिसाइल हमला है, जो एक अमेरिकी मिलिट्री कंपाउंड पर निशाना साधकर किया गया है, क्योंकि वॉशिंगटन ने डिप्लोमैटिक बातचीत के लिए रास्ता बनाने के लिए ईरान के खिलाफ अपना हवाई हमला रोक दिया था. इस बढ़ते तनाव पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि तेहरान को एक गंभीर जवाबी हमले का सामना करना पड़ेगा. फॉक्स न्यूज को दिए गए बयानों में ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन अमेरिकी लोगों को निशाना बनाने वाले किसी भी हमले के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेगा. फॉक्स न्यूज के एक रिपोर्टर की बातों के मुताबिक, ट्रंप ने कहा, 'हम उन्हें बुरी तरह हराएंगे. हम उन्हें कड़ी टक्कर देंगे. उन्हें बुरी तरह पीटा जाएगा.' ईरान में हमलों के साथ-साथ अमेरिकी और सऊदी अरब की सेनाओं ने मंगलवार देर रात इराक में ईरान के सपोर्ट वाले लड़ाकों को निशाना बनाकर जॉइंट एयर रेड की. इसमें पॉपुलर मोबिलाइज़ेशन फोर्सेज (PMF) ने कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की खबर दी.