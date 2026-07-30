जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागने के बाद वाशिंगटन ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू किए
अमेरिकी हमलों का यह नया दौर वाशिंगटन और तेहरान के बीच बॉर्डर पार टेंशन में एक बड़ी बढ़ोतरी दिखाती है.
By ANI
Published : July 30, 2026 at 7:04 AM IST
वाशिंगटन: एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी के हवाले से एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने गुरुवार को ईरान के अंदर टारगेट पर एयर स्ट्राइक फिर से शुरू कर दिए. इससे कुछ समय के लिए ऑपरेशनल रुकावट खत्म हो गई.
यह नई बमबारी इस हफ़्ते की शुरुआत में हुए हमले के बाद हुई है, जिसमें ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री की जगह पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कन्फर्म किया कि सभी प्रोजेक्टाइल को रोकने के बाद हमले को नाकाम कर दिया गया.
इस घटना को पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी एसेट्स पर 'सरप्राइज अटैक की कोशिश' बताते हुए सेंटकॉम ने बताया कि मिसाइलें ईरानी इलाके से ही लॉन्च की गई थी. हालांकि मिलिट्री अधिकारियों ने खास इंस्टॉलेशन के बारे में नहीं बताया, लेकिन एक्सियोस समेत अमेरिकी न्यूज आउटलेट्स ने बताया कि स्ट्राइक का टारगेट जॉर्डन में एक अमेरिकी बेस था.
यह हमला तेहरान का पहला सीधा बैलिस्टिक मिसाइल हमला है, जो एक अमेरिकी मिलिट्री कंपाउंड पर निशाना साधकर किया गया है, क्योंकि वॉशिंगटन ने डिप्लोमैटिक बातचीत के लिए रास्ता बनाने के लिए ईरान के खिलाफ अपना हवाई हमला रोक दिया था.
इस बढ़ते तनाव पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि तेहरान को एक गंभीर जवाबी हमले का सामना करना पड़ेगा. फॉक्स न्यूज को दिए गए बयानों में ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन अमेरिकी लोगों को निशाना बनाने वाले किसी भी हमले के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेगा.
फॉक्स न्यूज के एक रिपोर्टर की बातों के मुताबिक, ट्रंप ने कहा, 'हम उन्हें बुरी तरह हराएंगे. हम उन्हें कड़ी टक्कर देंगे. उन्हें बुरी तरह पीटा जाएगा.' ईरान में हमलों के साथ-साथ अमेरिकी और सऊदी अरब की सेनाओं ने मंगलवार देर रात इराक में ईरान के सपोर्ट वाले लड़ाकों को निशाना बनाकर जॉइंट एयर रेड की. इसमें पॉपुलर मोबिलाइज़ेशन फोर्सेज (PMF) ने कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की खबर दी.
सेंटकॉम ने कन्फर्म किया है कि जॉइंट ऑपरेशन ने पूर्वी इराक में लॉजिस्टिक्स डिपो और हथियार स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाया. इसे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारा अमेरिकी सैनिकों और सऊदी एनर्जी साइट्स के खिलाफ तीन दिनों में किए गए 30 से ज़्यादा ड्रोन सॉर्टीज के बाद एक काउंटरमेजर के तौर पर बताया.
जॉइंट मिलिट्री एंगेजमेंट तब हुआ जब सऊदी अधिकारियों ने अनाउंस किया कि एयर डिफेंस बैटरियों ने राजधानी के पूर्वी प्रांत में मौजूद तेल इंस्टॉलेशन्स पर टारगेट किए गए कई ड्रोन्स को सफलतापूर्वक मार गिराया, और इन हमलों की कोशिशों के लिए इराक में मौजूद ईरान-एलाइड आर्म्ड ग्रुप्स को जिम्मेदार ठहराया.
अमेरिकी हमलों का यह नया दौर वाशिंगटन और तेहरान के बीच बॉर्डर पार टेंशन में एक बड़ी बढ़ोतरी दिखाती है, भले ही रीजनल इंटरमीडियरीज के जरिए इनडायरेक्ट डिप्लोमैटिक कम्युनिकेशन्स जारी है. मिलिट्री एक्शन पिछले हफ़्ते ईरान के ख़िलाफ अमेरिकी एयर कैंपेन के हाल ही में सस्पेंड होने के बाद हुए हैं, जब अमेरिकन अधिकारियों ने कहा था कि स्ट्रेटेजिक हालात का अंदाजा लगाने और डिप्लोमैटिक संभावनाओं को परखने के लिए अटैकिंग सॉर्टीज को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था.
इस हफ़्ते की शुरुआत में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि वॉशिंगटन और तेहरान 'अच्छी बातचीत' कर रहे हैं और एक संभावित ब्रेकथ्रू को लेकर उम्मीद जताई, साथ ही दोहराया कि अगर बातचीत टूट जाती है तो मिलिट्री मैनूवर फिर से शुरू हो जाएंगे.
ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, 'हमारी अच्छी बातचीत हो रही है. मुझे लगता है कि कुछ होने का अच्छा चांस है, और अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम वही करेंगे जो हम दो दिन पहले कर रहे थे.' मिलिट्री की यह फिर से शुरुआत सीधे प्रेसिडेंट ट्रंप की व्हाइट हाउस में इजराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बाइलेटरल मीटिंग के बाद हुई है, जहाँ बातचीत ईरान को लेकर रीजनल स्ट्रेटेजी पर ज़्यादा फोकस थी, जिसे व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बातचीत बताया.