मोदी के साथ बातचीत से पहले ट्रंप ने फिर दिखाया पैंतरा, 'इंडो-पैसिफिक कमांड' का नाम बदलकर 'यूएस पैसिफिक कमांड' किया
ट्रंप के इस फैसले से क्वाड पड़ सकता है कमजोर. पढ़ें पूरी खबर.
Published : June 17, 2026 at 4:07 PM IST
वॉशिंगटन : अमेरिका ने आठ साल पुराने फैसले को बदलते हुए 'यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड' का नाम फिर से 'यूएस पैसिफिक कमांड' कर दिया है. अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस फैसले की घोषणा की. विभाग ने कहा कि यह नाम कमांड की उन गहरी ऐतिहासिक जड़ों का सम्मान करता है, जिन्हें 1947 में तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने स्थापित किया था.
यूएस पैसिफिक कमांड का दायरा अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर भारत की पश्चिमी सीमा तक फैला हुआ है. रक्षा विभाग ने एक बयान में कहा, "राष्ट्रपति हैरी एस. ट्रूमैन द्वारा 1 जनवरी, 1947 को स्थापित यह कमांड 70 से अधिक वर्षों तक USPACOM के नाम से काम करती रही और यह अमेरिका की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी एकीकृत कॉम्बैटेंट कमांड (लड़ाकू कमांड) रही है."
The way this is phrased suggests India is mistrustful despite Rubio’s and Gor’s efforts. Implies India is over. reacting— Kanwal Sibal (@KanwalSibal) June 17, 2026
A distortion of the actual situation.
The fact is all the blows to the relationship have been delivered by Trump and his team and they are still at it by… https://t.co/Mjqf3HqWIb
2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान यूएस पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड कर दिया गया था. रक्षा विभाग ने कहा, "USPACOM नाम को फिर से अपनाना कमांड की गहरी ऐतिहासिक जड़ों का सम्मान करता है और पैसिफिक क्षेत्र में सेवा करने वाले सभी लोगों में गर्व और सामूहिक भावना को बढ़ावा देता है."
विभाग ने कहा, "दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका से लेकर कोरियाई युद्ध, वियतनाम युद्ध और अनगिनत मानवीय अभियानों के दौरान संयुक्त बलों के बीच समन्वय तक, USPACOM नाम दशकों की सैन्य विरासत और लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय साझेदारियों का प्रतीक है."
बयान में कहा गया है कि USPACOM की जिम्मेदारी का विशाल क्षेत्र – जो अमेरिका के पश्चिमी तट के समुद्री इलाकों से लेकर भारत की पश्चिमी सीमा तक फैला है – वैसा ही बना रहेगा.
रक्षा विभाग ने कहा कि कमांड का मुख्य मकसद और क्षेत्रीय सहयोगियों व साझेदारों के साथ मिलकर एक स्वतंत्र और खुले क्षेत्र को बनाए रखने की उसकी अटूट प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं आया है. 2018 में, तत्कालीन रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा था कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी को देखते हुए इसका नाम बदलकर 'इंडो-पैसिफिक कमांड' कर दिया गया था.
मैटिस ने 2018 में कहा था कि यह कमांड "बॉलीवुड से हॉलीवुड और पेंगुइन से लेकर ध्रुवीय भालुओं तक" फैली हुई है और अमेरिका की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति में अहम भूमिका निभाती है.
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