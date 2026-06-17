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मोदी के साथ बातचीत से पहले ट्रंप ने फिर दिखाया पैंतरा, 'इंडो-पैसिफिक कमांड' का नाम बदलकर 'यूएस पैसिफिक कमांड' किया

यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ( AFP )

वॉशिंगटन : अमेरिका ने आठ साल पुराने फैसले को बदलते हुए 'यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड' का नाम फिर से 'यूएस पैसिफिक कमांड' कर दिया है. अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस फैसले की घोषणा की. विभाग ने कहा कि यह नाम कमांड की उन गहरी ऐतिहासिक जड़ों का सम्मान करता है, जिन्हें 1947 में तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने स्थापित किया था. यूएस पैसिफिक कमांड का दायरा अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर भारत की पश्चिमी सीमा तक फैला हुआ है. रक्षा विभाग ने एक बयान में कहा, "राष्ट्रपति हैरी एस. ट्रूमैन द्वारा 1 जनवरी, 1947 को स्थापित यह कमांड 70 से अधिक वर्षों तक USPACOM के नाम से काम करती रही और यह अमेरिका की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी एकीकृत कॉम्बैटेंट कमांड (लड़ाकू कमांड) रही है." 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान यूएस पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड कर दिया गया था. रक्षा विभाग ने कहा, "USPACOM नाम को फिर से अपनाना कमांड की गहरी ऐतिहासिक जड़ों का सम्मान करता है और पैसिफिक क्षेत्र में सेवा करने वाले सभी लोगों में गर्व और सामूहिक भावना को बढ़ावा देता है."