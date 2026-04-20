अमेरिका ने फायरिंग कर ईरानी जहाज 'तौस्का' को कैसे किया जब्त, जारी किया वीडियो
अमेरिका ने एक फुटेज जारी किया जिसमें ईरानी झंडे वाले जहाज 'तौस्का' पर रस्सी के सहारे उतरकर उसे अपने कब्जे में लेते हुए दिखाया गया.
Published : April 20, 2026 at 2:45 PM IST
फ्लोरिडा: अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी जहाज 'तौस्का' पर हमला कर उसपर कब्जा कर लिया. इस ऑपरेशन को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने एक फुटेज जारी किया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा एक्स पर साझा किए गए इस वीडियो में वह रणनीतिक क्रम दिखाया गया है, जिसमें मरीन यूएसएस ट्रिपोली (एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप) से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होकर कंटेनर शिप को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं.
जैसे-जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ा, फुटेज में दिखाया गया कि जवान विमान से रस्सी के सहारे नीचे उतरकर जहाज के डेक तक पहुँच रहे थे. यह समुद्री बोर्डिंग ऐसे समय में हुई है जब इस क्षेत्र में सुरक्षा और कमर्शियल शिपिंग मार्गों की निगरानी पर खास ध्यान दिया जा रहा है. ईरान के 'हजरत खातम अल-अंबिया' सैन्य मुख्यालय ने बाद में इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए इसे ओमान सागर में एक ईरानी कमर्शियल जहाज पर हमला बताया.
U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026
तस्नीम न्यूज एजेंसी द्वारा जारी एक बयान में तेहरान ने अमेरिका पर युद्धविराम का उल्लंघन करने और समुद्री डकैती करने का आरोप लगाया. तेहरान ने कहा कि अमेरिका ने जहाज पर गोलीबारी की और अपने मरीन सैनिकों को डेक पर उतारकर जहाज के नेविगेशन सिस्टम को खराब कर दिया. साथ ही तेहरान ने इस बात की भी पुष्टि की कि जहाज को कब्जे में ले लिया गया. जब्ती के बाद ईरानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की कड़ी चेतावनी जारी की.
बयान में कहा गया, 'हम चेतावनी देते हैं कि ईरान की सशस्त्र सेना जल्द ही अमेरिकी सेना द्वारा की गई इस कार्रवाई का जवाब देगी. इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया. एक्स पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एक बयान के अनुसार यह जहाज इसलिए रोका गया क्योंकि आरोप था कि यह 19 अप्रैल को एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाते समय अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी का उल्लंघन कर रहा था. कमांड ने बताया कि अर्ले बर्क-क्लास गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने उस जहाज पर नजर रखी, जब वह 17 नॉट्स की गति से बंदर अब्बास की ओर बढ़ रहा था.
कमांड ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन जहाज ने छह घंटे तक इसका पालन नहीं किया. नतीजतन, स्पूअन्स को निर्देश दिया गया कि वह 'डिस्ट्रॉयर की 5-इंच MK 45 गन से टौस्का के इंजन रूम में कई राउंड फायर करके जहाज के इंजन को निष्क्रिय कर दे. इसके बाद 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के अमेरिकी मरीन ने आदेश न मानने वाले जहाज पर कब्जा कर लिया.
जहां अमेरिकी कमांड ने जोर देकर कहा कि यह कार्रवाई सोच-समझकर, पेशेवर और संतुलित तरीके से की गई थी. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्रुथ सोशल पर यह पुष्टि की कि अमेरिकी सेना ने जहाज को पूरी तरह से अपनी हिरासत में ले लिया है. उन्होंने बताया कि टौस्का ने हमारी नौसैनिक घेराबंदी को तोड़ने की कोशिश की, और इसका नतीजा उनके लिए अच्छा नहीं रहा और साथ ही यह भी जोड़ा कि अधिकारी अब देख रहे हैं कि जहाज पर क्या-क्या मौजूद है!'
इस समुद्री टकराव ने पश्चिम एशिया में पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है, खासकर तब जब ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी इरना (IRNA) ने इस्लामाबाद में प्रस्तावित शांति वार्ता की खबरों को एक साथ खारिज करते हुए उन्हें मीडिया का एक खेल करार दिया. यह घटना एक ऐसे नाज़ुक मोड़ पर हुई है, जब दोनों पक्षों के बीच दो हफ़्ते की संघर्ष-विराम अवधि 22 अप्रैल को समाप्त होने वाली है.