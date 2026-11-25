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अमेरिका का नया टैरिफ बम! भारत और अन्य व्यापार साझेदारों पर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव, चीन पर करारा प्रहार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो) ( AP )

वाशिंगटन: अमेरिका ने भारत, चीन, यूरोपीय संघ समेत अपने कई प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर नए टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है. समाचार एजेंसी एपी की खबर के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन चीनी सामानों पर टैरिफ में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी करने की योजना बना रहा है.

इन नए टैरिफ का मकसद उन अर्थव्यवस्थाओं में अत्यधिक उत्पादन को हताश करना है, जिसे सब्सिडी और अन्य व्यापार बाधाओं से बढ़ावा मिला है. रिपब्लिकन प्रशासन का कहना है कि इन वजहों से अमेरिकी निर्माताओं को नुकसान उठाना पड़ता है.

इन करों का एक उद्देश्य उस राजस्व की भरपाई करना भी है, जो फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद कम हो गया था. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ट्रंप कांग्रेस को दरकिनार करने और सभी उत्पादों पर टैरिफ लगाने के लिए 'आर्थिक आपातकाल' घोषित नहीं कर सकते. मंगलवार देर रात पत्रकारों के साथ बातचीत में प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन प्रस्तावित टैरिफ के बारे में जानकारी दी. यह जानकारी 12 देशों, 27 सदस्य देशों वाले यूरोपीय संघ और ताइवान की व्यापारिक प्रथाओं की जांच से जुड़ी रिपोर्टें जारी होने से पहले दी गई. अधिकारी ने शर्त रखी कि रिपोर्टों के अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा सार्वजनिक किए जाने से पहले, उनके नाम का खुलासा न किया जाए. अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ये टैरिफ अभी केवल एक प्रस्ताव के चरण में हैं और इन्हें कब लागू किया जाएगा, इसके लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई गई है. बुधवार की शुरुआत में लागू किए गए ये टैरिफ, ट्रंप की आर्थिक नीति में एक और विवादास्पद मोड़ हैं. 'द एपी वोटर पोल', जो अमेरिका के सभी 50 राज्यों में मतदाताओं के बीच किया गया एक व्यापक सर्वेक्षण है, के अनुसार, इस महीने हुए मध्यावधि चुनावों में मतदाताओं ने रिपब्लिकन पार्टी को सबक सिखाया और हाउस तथा सीनेट में डेमोक्रेट्स को बहुमत सौंप दिया. लगभग दो-तिहाई मतदाताओं का मानना ​​था कि ट्रंप की नीतियों ने अर्थव्यवस्था को और खराब कर दिया है. ट्रंप ने वादा किया है कि आयात कर (इंपोर्ट टैक्स) से विनिर्माण क्षेत्र की नौकरियां वापस आएंगी और संघीय घाटा कम होगा. लेकिन पिछले साल लगाए गए टैरिफ के कारण महंगाई बढ़ गई, जिससे मतदाता नाराज हो गए. इसके चलते डेमोक्रेटिक सांसदों ने मांग की है कि भविष्य में ऐसे कदम उठाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी अनिवार्य होनी चाहिए. ब्राजील और चीन को सबसे बड़ा झटका लग सकता है

ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि इन देशों की वजह से कम कीमत वाले सामानों की बाढ़ आ गई है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है. इससे वस्तुओं के व्यापार में ऐसा घाटा (ट्रेड डेफिसिट) पैदा हुआ है, जो हाल ही में सालाना 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गया है. प्रस्तावित टैरिफ का कानूनी आधार 'ट्रेड एक्ट 1974' की धारा 301 है. यह अमेरिकी सरकार को उन विदेशी व्यापार तौर-तरीकों की जांच करने और उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार देती है, जो मौजूदा समझौतों का उल्लंघन करते हैं, बाजार की ताकतों के हिसाब से उचित नहीं हैं, या जानबूझकर अमेरिकी सामानों के साथ भेदभाव करते हैं. अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि ये नए टैरिफ उन व्यापार समझौतों के अनुरूप होंगे, जो ट्रंप ने पिछले साल कई देशों के साथ किए थे. इन समझौतों से पहले उन्होंने टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करने की धमकी दी थी.