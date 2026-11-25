अमेरिका का नया टैरिफ बम! भारत और अन्य व्यापार साझेदारों पर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव, चीन पर करारा प्रहार
अमेरिका यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और 9 अन्य प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के उत्पादों पर भी आयात शुल्क बढ़ाने की तैयारी है.
Published : November 25, 2026 at 9:48 PM IST
वाशिंगटन: अमेरिका ने भारत, चीन, यूरोपीय संघ समेत अपने कई प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर नए टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है. समाचार एजेंसी एपी की खबर के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन चीनी सामानों पर टैरिफ में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी करने की योजना बना रहा है.
इन नए टैरिफ का मकसद उन अर्थव्यवस्थाओं में अत्यधिक उत्पादन को हताश करना है, जिसे सब्सिडी और अन्य व्यापार बाधाओं से बढ़ावा मिला है. रिपब्लिकन प्रशासन का कहना है कि इन वजहों से अमेरिकी निर्माताओं को नुकसान उठाना पड़ता है.
इन करों का एक उद्देश्य उस राजस्व की भरपाई करना भी है, जो फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद कम हो गया था. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ट्रंप कांग्रेस को दरकिनार करने और सभी उत्पादों पर टैरिफ लगाने के लिए 'आर्थिक आपातकाल' घोषित नहीं कर सकते.
मंगलवार देर रात पत्रकारों के साथ बातचीत में प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन प्रस्तावित टैरिफ के बारे में जानकारी दी. यह जानकारी 12 देशों, 27 सदस्य देशों वाले यूरोपीय संघ और ताइवान की व्यापारिक प्रथाओं की जांच से जुड़ी रिपोर्टें जारी होने से पहले दी गई. अधिकारी ने शर्त रखी कि रिपोर्टों के अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा सार्वजनिक किए जाने से पहले, उनके नाम का खुलासा न किया जाए.
अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ये टैरिफ अभी केवल एक प्रस्ताव के चरण में हैं और इन्हें कब लागू किया जाएगा, इसके लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई गई है. बुधवार की शुरुआत में लागू किए गए ये टैरिफ, ट्रंप की आर्थिक नीति में एक और विवादास्पद मोड़ हैं.
'द एपी वोटर पोल', जो अमेरिका के सभी 50 राज्यों में मतदाताओं के बीच किया गया एक व्यापक सर्वेक्षण है, के अनुसार, इस महीने हुए मध्यावधि चुनावों में मतदाताओं ने रिपब्लिकन पार्टी को सबक सिखाया और हाउस तथा सीनेट में डेमोक्रेट्स को बहुमत सौंप दिया. लगभग दो-तिहाई मतदाताओं का मानना था कि ट्रंप की नीतियों ने अर्थव्यवस्था को और खराब कर दिया है.
ट्रंप ने वादा किया है कि आयात कर (इंपोर्ट टैक्स) से विनिर्माण क्षेत्र की नौकरियां वापस आएंगी और संघीय घाटा कम होगा. लेकिन पिछले साल लगाए गए टैरिफ के कारण महंगाई बढ़ गई, जिससे मतदाता नाराज हो गए. इसके चलते डेमोक्रेटिक सांसदों ने मांग की है कि भविष्य में ऐसे कदम उठाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी अनिवार्य होनी चाहिए.
ब्राजील और चीन को सबसे बड़ा झटका लग सकता है
ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि इन देशों की वजह से कम कीमत वाले सामानों की बाढ़ आ गई है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है. इससे वस्तुओं के व्यापार में ऐसा घाटा (ट्रेड डेफिसिट) पैदा हुआ है, जो हाल ही में सालाना 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गया है.
प्रस्तावित टैरिफ का कानूनी आधार 'ट्रेड एक्ट 1974' की धारा 301 है. यह अमेरिकी सरकार को उन विदेशी व्यापार तौर-तरीकों की जांच करने और उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार देती है, जो मौजूदा समझौतों का उल्लंघन करते हैं, बाजार की ताकतों के हिसाब से उचित नहीं हैं, या जानबूझकर अमेरिकी सामानों के साथ भेदभाव करते हैं.
अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि ये नए टैरिफ उन व्यापार समझौतों के अनुरूप होंगे, जो ट्रंप ने पिछले साल कई देशों के साथ किए थे. इन समझौतों से पहले उन्होंने टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करने की धमकी दी थी.
अधिकारी ने बताया कि व्यापार मुद्दों पर बातचीत अटक जाने के बाद, ब्राजील को विशेष रूप से निशाना बनाते हुए उस पर अतिरिक्त दंड (टैरिफ) लगाने का फैसला लिया गया है. अमेरिका कच्ची और रिफाइंड चीनी पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव दे रहा है. इसके अलावा, विमानों पर 10 प्रतिशत का नया टैरिफ लगाने की भी योजना है, जिसका सीधा असर ब्राजील की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी 'एम्ब्रेयर' (Embraer) पर पड़ेगा.
चीन के कुछ सामानों पर, पहले से मौजूद आयात शुल्कों के ऊपर 20 प्रतिशत का नया टैरिफ लगाया जाएगा, जिससे कुल शुल्क दर 45 प्रतिशत हो जाएगी. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने बुधवार को बताया कि चीन की तरह वियतनाम पर भी 20 प्रतिशत की दर लागू होगी. हालांकि इस पर व्यापार वार्ता अभी पूरी होनी बाकी है. अन्य व्यापारिक साझेदार देशों के लिए टैरिफ की दरें 10 प्रतिशत से 18 फीसदी के बीच हैं.
पिछले साल अमेरिका और चीन के बीच एक व्यापार समझौता (ट्रेड ट्रूस) हुआ था, जो 10 जनवरी को खत्म होने वाला है. प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि नए टैरिफ बीजिंग के लिए कोई हैरानी की बात नहीं होंगे और इनसे इस समझौते के टूटने की संभावना भी कम है.
ट्रंप ने पिछले हफ्ते चीन के शेन्जेन में चीनी नेता शी जिनपिंग से मुलाकात की थी. वे अगले महीने फ्लोरिडा में होने वाले 'ग्रुप ऑफ 20' (G20) शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग की मेजबानी करने की योजना बना रहे हैं. इस सम्मेलन में व्यापार समझौते के साथ-साथ 'रेयर अर्थ मिनरल्स' (दुर्लभ खनिज) तक पहुंच और चीन द्वारा अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद जैसे मुद्दों पर फिर से चर्चा हो सकती है.
चीन ने अमेरिकी टैरिफ का लगातार विरोध किया है. बुधवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने फिर से अपना विरोध जताया और अमेरिका से बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने को कहा. प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, "टैरिफ युद्ध या व्यापार युद्ध से किसी भी पक्ष का भला नहीं होता है. जिसे 'ओवरकैपेसिटी' (अत्यधिक उत्पादन क्षमता) कहा जा रहा है, वह एक गलत धारणा है. चीन इसका इस्तेमाल राजनीतिक चालबाजी के बहाने के तौर पर किए जाने का विरोध करता है."
ये टैरिफ कारों और स्टील पर लगने वाले अन्य करों के ऊपर नहीं जोड़े जाएंगे. अधिकारी ने जोर देकर कहा कि ये टैरिफ खास उत्पादों के लिए हैं. ये ऑटोमोबाइल, स्टील, एल्युमिनियम और अन्य उत्पादों पर पहले से लागू उन टैरिफ के ऊपर नहीं जोड़े जाएंगे, जिन्हें प्रशासन ने 'ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट, 1962' की धारा 232 के तहत अलग से लगाया है.
साथ ही, ये उन 10 फीसदी से 12.5 फीसदी तक के शुल्कों के ऊपर भी नहीं जोड़े जाएंगे, जिनकी घोषणा जुलाई में 60 व्यापार साझेदार देशों के लिए की गई थी. व्हाइट हाउस के अनुसार, इन देशों ने जबरन श्रम (forced labor) से बने सामानों पर प्रतिबंधों को ठीक से लागू नहीं किया है.
नए टैरिफ का सामना करने वाले अन्य देशों में बांग्लादेश, कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं. अधिकारी ने बताया कि दो और देश ऐसे हैं, जिनके खिलाफ जांच चल रही है. मेक्सिको और नॉर्वे.
एसोसिएटेड प्रेस ने इस प्रस्तावित टैरिफ घोषणा की पुष्टि की है. इस बारे में जानकारी देने वाले लोगों ने अपनी पहचान गुप्त रखने का आग्रह किया, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने की अनुमति नहीं थी. मंगलवार को ब्लूमबर्ग और द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इन योजनाओं के बारे में रिपोर्ट दी थी.
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