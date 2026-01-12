ETV Bharat / international

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मचाई सनसनी, खुद को बताया वेनेजुएला का 'एक्टिंग राष्ट्रपति'

न्यूयार्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर किया है. ट्रंप ने पोस्ट शेयर करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है. इस पोस्ट में ट्रंप की आधिकारिक तस्वीर के साथ लिखा है कि वे वर्तमान से वेनेजुएला का 'एक्टिंग प्रेसिडेंट' हैं. साथ ही, उन्होंने खुद को अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति के रूप में भी प्रस्तुत किया. बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने 20 जनवरी 2025 को कार्यभार संभाला था.

जानकारी के मुताबिक इस साल जनवरी महीने की शुरुआत में, अमेरिका ने वेनेजुएला पर 'बड़े पैमाने पर' हमला किया. इस हमले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ पकड़ा गया. इसके बाद दोनों को न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन पर नार्को-टेररिज्म साजिश के आरोप लगाए गए.

अमेरिकी राष्ट्रपति का सोशल ट्रुथ पर पोस्ट ((Photo: Truth/ @realDonaldTrump))

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका 'वेनेज़ुएला को तब तक चलाएगा' जब तक हम एक सुरक्षित, सही और समझदारी भरा बदलाव नहीं कर लेते. हम यह रिस्क नहीं ले सकते कि कोई और वेनेज़ुएला पर कब्जा कर ले, जिसे वेनेज़ुएला के लोगों का फायदा याद न हो. वेनेज़ुएला के उपराष्ट्रपति और तेल मंत्री डेल्सी रोड्रिगेज ने पिछले हफ्ते देश के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर औपचारिक रूप से शपथ ली थी. इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वेनेजुएला में अंतरिम अधिकारी अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल 'हाई-क्वालिटी, सैंक्शन्ड तेल' देंगे, जिसे उसके मार्केट दाम पर बेचा जाएगा.