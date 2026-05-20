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ईरान युद्ध पर ट्रंप को अपनों ने दिया धोखा, वोटिंग में रिपब्लिकन ने दिया डेमोक्रेट्स का साथ

वॉशिंगटन: अमेरिकी सीनेट ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पास किया जिसमें ईरान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध शक्तियों को सीमित करने की मांग की गई. अमेरिकी मीडिया ने इस खबर की पुष्टि भी की है. अमेरिकी मीडिया सीबीएस (CBS) न्यूज ने बताया कि सीनेटरों ने 50-47 वोटों से कमेटी से प्रस्ताव को हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें चार रिपब्लिकन सांसदों ने ज्यादातर डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इस फैसले का समर्थन किया है. बता दें, सीनेट डेमोक्रेट्स की तरफ से ऐसा प्रस्ताव पास करने का यह आठवां प्रयास था.

डेमोक्रेटिक सीनेटर टिम केन का पेश किया गया यह प्रस्ताव प्रेसिडेंट को 'ईरान के अंदर या उसके खिलाफ दुश्मनी से यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेस को हटाने का निर्देश देगा, जब तक कि युद्ध की घोषणा या मिलिट्री फोर्स के इस्तेमाल के लिए किसी खास ऑथराइजेशन से साफ तौर पर इजाजत न दी जाए.

अमेरिका की सीबीएस न्यूज के मुताबिक, डेमोक्रेट्स के साथ वोट करने वाले चार रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कॉलिन्स, लिसा मुर्कोव्स्की, रैंड पॉल और बिल कैसिडी थे. इस डेवलपमेंट पर रिएक्शन देते हुए, कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट सीनेटर एडम शिफ ने कहा कि सीनेट डेमोक्रेट्स ने एक बार फिर 'गैर-संवैधानिक युद्ध' को खत्म करने की मांग के लिए वोटिंग पर मजबूर किया है.

शिफ ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज, सीनेट डेमोक्रेट्स ने एक बार फिर इस गैर-संवैधानिक युद्ध को खत्म करने की मांग के लिए वोटिंग पर मजबूर किया. सात नाकाम कोशिशों के बाद, मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे रिपब्लिकन साथी हमारे वॉर पावर्स रेजोल्यूशन को फ्लोर पर लाने और युद्ध की घोषणा करने की हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में शामिल हुए हैं. सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने भी प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि अमेरिकी लोग 'अंतहीन युद्धों पर अरबों डॉलर खर्च करने' के खिलाफ हैं.

उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि आखिरकार, सीनेट रिपब्लिकन अपने वोटर्स की बात सुनने लगे हैं. अमेरिकी लोग कभी न खत्म होने वाले युद्धों पर अरबों खर्च नहीं करना चाहते. वे हमारे देश के सामने मौजूद बड़े संकटों को सुलझाना चाहते हैं. हमें इस गैर-संवैधानिक युद्ध को खत्म करना होगा. यह डेवलपमेंट अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते से जुड़ी चल रही बातचीत के बाद हुआ है, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) की अपील के बाद तेहरान पर 'प्लान्ड अटैक' को रोकने का ऐलान किया था. ट्रंप ने आगे कहा कि वे ईरान पर 'पूरे, बड़े पैमाने पर हमले के लिए तैयार हैं.'