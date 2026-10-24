ट्रंप की ईरान को चेतावनी, अगर समझौता नहीं हुआ, तो फिर हो सकता है सैन्य हमला
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे अगर बातचीत विफल हुई तो परिणाम गंभीर होंगे. विस्तार से पढ़ें.
By ANI
Published : October 24, 2026 at 8:34 AM IST
फ्लोरिडा: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर तेहरान को सीधी सैन्य चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि अगर ईरान कोई राजनयिक समझौता करने में विफल रहता है, तो उस पर एक और अमेरिकी हमला हो सकता है. ट्रंप ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ईरान को बात मानने के लिए मजबूर करने के लिए वाशिंगटन एक और 'छोटी सी जबरदस्त कार्रवाई' (Epic Fury) कर सकता है.
फ्लोरिडा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने आक्रामक विदेश नीति का रुख अपनाया. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपने पिछले फैसलों का जिक्र किया और ईरानी नेतृत्व पर निशाना साधा. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम एक और छोटा 'एपिक फ्यूरी' (जबरदस्त हमला) कर सकते हैं, या फिर वे मान जाएंगे. ट्रंप ने इस बात का संकेत दिया कि अगर बातचीत विफल रही, तो वे सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं. तेहरान की रणनीतिक दूरदर्शिता पर सवाल उठाते हुए, ट्रंप ने कहा कि अगर वे समझदार हैं, तो वे बस इतना कहेंगे कि 'चलिए काम की बात करते हैं.' लेकिन, मुझे शक है कि वे ऐसा करेंगे, क्योंकि शायद वे समझदार नहीं हैं.
बाद में, ट्रंप ने कैरेबियन में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी का जिक्र करते हुए चुटकी ली कि मध्य पूर्व से लौट रहे अमेरिकी युद्धपोत क्यूबा का सामना कर सकते हैं, और फिर राजनयिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रुबियो को वहां भेजा. ट्रंप ने कहा कि हम ईरान से वापस आएंगे, वे खूबसूरत जहाज क्यूबा के पास से गुजरेंगे. हम उनमें से एक जहाज को तट से लगभग 50 गज की दूरी पर रुकवाएंगे. वे अपने हाथ ऊपर उठा लेंगे और फिर हम मार्को रुबियो को भेजेंगे ताकि वह काम पूरा कर सकें.
विदेशों में हिरासत में लिए गए अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए बातचीत करने के अपने रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा और रूस सहित संघर्ष वाले इलाकों में बंधक बनाए गए लोगों को वापस लाने की अपनी उपलब्धि पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि हमने हमास के सभी 28 बंधकों (जीवित और मृत दोनों) को उनके परिवारों तक वापस पहुंचाया है, और इससे पहले सैकड़ों अन्य लोगों को भी वापस लाए हैं. और अभी कल ही, हम स्टीफन हबर्ड को रूस से वापस लाए हैं.
घरेलू स्वास्थ्य सेवा और बुजुर्गों की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ट्रंप ने देश भर के केयर होम में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए एक बड़े संघीय वादे की घोषणा की. ट्रंप ने कहा कि आज मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका भर में बुजुर्गों की देखभाल करने वाली सुविधाओं में कम से कम 5,000 नई नर्सों को नियुक्त करने के लिए 250 मिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है, जिसमें फ्लोरिडा राज्य भी शामिल है.
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