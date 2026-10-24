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ट्रंप की ईरान को चेतावनी, अगर समझौता नहीं हुआ, तो फिर हो सकता है सैन्य हमला

ट्रंप की ईरान को चेतावनी ( ANI )

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फ्लोरिडा: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर तेहरान को सीधी सैन्य चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि अगर ईरान कोई राजनयिक समझौता करने में विफल रहता है, तो उस पर एक और अमेरिकी हमला हो सकता है. ट्रंप ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ईरान को बात मानने के लिए मजबूर करने के लिए वाशिंगटन एक और 'छोटी सी जबरदस्त कार्रवाई' (Epic Fury) कर सकता है.

फ्लोरिडा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने आक्रामक विदेश नीति का रुख अपनाया. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपने पिछले फैसलों का जिक्र किया और ईरानी नेतृत्व पर निशाना साधा. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम एक और छोटा 'एपिक फ्यूरी' (जबरदस्त हमला) कर सकते हैं, या फिर वे मान जाएंगे. ट्रंप ने इस बात का संकेत दिया कि अगर बातचीत विफल रही, तो वे सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं. तेहरान की रणनीतिक दूरदर्शिता पर सवाल उठाते हुए, ट्रंप ने कहा कि अगर वे समझदार हैं, तो वे बस इतना कहेंगे कि 'चलिए काम की बात करते हैं.' लेकिन, मुझे शक है कि वे ऐसा करेंगे, क्योंकि शायद वे समझदार नहीं हैं.