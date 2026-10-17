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डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल और गैस पर अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

By PTI 3 Min Read

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिससे रूसी अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने वाले एक व्यापक नए प्रतिबंध पैकेज पर रोक लग गई है. उन्होंने कांग्रेस (अमेरिकी संसद) को बताया कि यह रोक राष्ट्रहित में है.

ट्रंप ने पिछले महीने इस कानून पर हस्ताक्षर किए थे. दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस कानून का उद्देश्य यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को बढ़ावा देने वाले वित्तीय संसाधनों के प्रवाह पर अधिक तेजी से नकेल कसना था.

यह कदम ट्रंप के उस चौंकाने वाले बयान के एक हफ्ते बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने वैश्विक ऊर्जा कीमतों को कम करने के प्रयास में रूस से डीजल खरीदने पर सहमति जताई है, भले ही इससे रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन को संभावित रूप से नुकसान हो सकता है. ग्राहम की अचानक मौत के बाद प्रतिनिधि सभा और सीनेट में बड़े बहुमत के साथ हाल ही में पारित हुए विधेयक पर ट्रंप प्रशासन ज्यादातर चुप रहा है - यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सांसदों से इसे आगे बढ़ने का आग्रह किया था. ट्रंप का यह नया कदम राष्ट्रपति द्वारा पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर की गई उस घोषणा के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक फोन कॉल पर उनकी एक सहमति बनी है, और इस बातचीत में रूस में प्लेग (plague) के एक संदिग्ध मामले पर चर्चा होने की उम्मीद थी. इसके बजाय, ट्रंप ने घोषणा की कि रूस तुरंत 300,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा, उसके बाद नवंबर में अतिरिक्त 500,000 टन और 'उसके ठीक बाद' 1 मिलियन टन की आपूर्ति करेगा. उन्होंने लिखा कि रूस इसके बाद 'कम समय के भीतर' अतिरिक्त 3 मिलियन टन डीजल की डिलीवरी करेगा.