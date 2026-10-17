डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल और गैस पर अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाया
हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने ऊर्जा कीमतों को कम करने के लिए रूस से डीजल खरीदने पर सहमति जताई है.
By PTI
Published : October 17, 2026 at 8:55 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिससे रूसी अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने वाले एक व्यापक नए प्रतिबंध पैकेज पर रोक लग गई है. उन्होंने कांग्रेस (अमेरिकी संसद) को बताया कि यह रोक राष्ट्रहित में है.
ट्रंप ने पिछले महीने इस कानून पर हस्ताक्षर किए थे. दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस कानून का उद्देश्य यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को बढ़ावा देने वाले वित्तीय संसाधनों के प्रवाह पर अधिक तेजी से नकेल कसना था.
यह कदम ट्रंप के उस चौंकाने वाले बयान के एक हफ्ते बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने वैश्विक ऊर्जा कीमतों को कम करने के प्रयास में रूस से डीजल खरीदने पर सहमति जताई है, भले ही इससे रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन को संभावित रूप से नुकसान हो सकता है.
ग्राहम की अचानक मौत के बाद प्रतिनिधि सभा और सीनेट में बड़े बहुमत के साथ हाल ही में पारित हुए विधेयक पर ट्रंप प्रशासन ज्यादातर चुप रहा है - यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सांसदों से इसे आगे बढ़ने का आग्रह किया था.
ट्रंप का यह नया कदम राष्ट्रपति द्वारा पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर की गई उस घोषणा के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक फोन कॉल पर उनकी एक सहमति बनी है, और इस बातचीत में रूस में प्लेग (plague) के एक संदिग्ध मामले पर चर्चा होने की उम्मीद थी.
इसके बजाय, ट्रंप ने घोषणा की कि रूस तुरंत 300,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा, उसके बाद नवंबर में अतिरिक्त 500,000 टन और 'उसके ठीक बाद' 1 मिलियन टन की आपूर्ति करेगा. उन्होंने लिखा कि रूस इसके बाद 'कम समय के भीतर' अतिरिक्त 3 मिलियन टन डीजल की डिलीवरी करेगा.
यह उपाय सीनेटर डार्लिन ग्राहम के अभियान का एक मुख्य हिस्सा बन गया था. वह दिवंगत सीनेटर की बहन हैं, जिन्हें उनके वर्तमान कार्यकाल के बचे हुए महीनों की सेवा के लिए नियुक्त किया गया है, और वे सीनेट में स्थायी रूप से उनकी जगह लेने के लिए चुनाव भी लड़ रही हैं.
इस हफ्ते की शुरुआत में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एनी एंड्रयूज़ के साथ एक डिबेट में डार्लिन ग्राहम ने कहा कि उन्हें इस कदम को पास कराने में मदद करने पर 'बहुत गर्व' है, लेकिन उन्होंने माना कि इसे लागू करना राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र है.
डार्लिन ग्राहम को ट्रंप का समर्थन हासिल है और उम्मीद है कि वह अगले हफ्ते साउथ कैरोलिना में ट्रंप के साथ प्रचार अभियान करेंगी.
ग्राहम ने रविवार को कोलंबिया में एक बहस के दौरान कहा, "यह राष्ट्रपति को ऐसे साधन देता है जिनका उपयोग वह चाहें तो आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से युद्ध को समाप्त करने के लिए कर सकते हैं. तो यह उन पर निर्भर करता है कि वह इसका उपयोग करना चाहते हैं या नहीं, या वह किसी और चीज का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका उद्देश्य गैस (पेट्रोल) की कीमतों को कम करना और आखिरकार युद्ध खत्म करना है. जब युद्ध खत्म होगा, तो गैस की कीमतें गिर जाएंगी."
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