अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताह एशिया का दौरा करने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक ट्रंप दक्षिण कोरिया में चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होगी. इस खबर की पुष्टि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने की है.

उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की एक बैठक होगी. इसको लेकर लेविट ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति की एशिया यात्रा की पूरी डिटेल भी शेयर की. उन्होंने बताया कि आसियान और एपेक शिखर सम्मेलन के लिए मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं, जिसमें व्यापार वार्ता, शांति वार्ता और अमेरिका-चीन तनाव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. इससे पहले ट्रंप ने वाशिंगटन और बीजिंग के बीच व्यापार युद्ध के बढ़ने के बीच बैठक इस बैठक को रद्द करने की धमकी दी थी, लेकिन उन्होंने बुधवार को कहा कि अब उन्हें 'हर मुद्दे पर समझौते' होने की उम्मीद है.

बता दें, ट्रंप शुक्रवार को वाशिंगटन से रवाना होंगे और रविवार को दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) शिखर सम्मेलन के लिए मलेशिया पहुंचेंगे. वह मलेशिया के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे. मलेशियाई प्रधान मंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति वार्ता के अधिक सकारात्मक परिणाम देखने के लिए उत्सुक हैं. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति का अगला पड़ाव मंगलवार को टोक्यो होगा और वह बुधवार को जापान का प्रधानमंत्री साने ताकाइची से मिलेंगे.