अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात

ट्रंप ने इससे पहले इस मुलाकात को रद्द करने की धमकी दी थी, लेकिन अब उनके सुर बदल गए हैं.

TRUMP IN APEC SUMMIT 2025
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 24, 2025 at 7:21 AM IST

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताह एशिया का दौरा करने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक ट्रंप दक्षिण कोरिया में चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होगी. इस खबर की पुष्टि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने की है.

उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की एक बैठक होगी. इसको लेकर लेविट ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति की एशिया यात्रा की पूरी डिटेल भी शेयर की. उन्होंने बताया कि आसियान और एपेक शिखर सम्मेलन के लिए मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं, जिसमें व्यापार वार्ता, शांति वार्ता और अमेरिका-चीन तनाव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. इससे पहले ट्रंप ने वाशिंगटन और बीजिंग के बीच व्यापार युद्ध के बढ़ने के बीच बैठक इस बैठक को रद्द करने की धमकी दी थी, लेकिन उन्होंने बुधवार को कहा कि अब उन्हें 'हर मुद्दे पर समझौते' होने की उम्मीद है.

बता दें, ट्रंप शुक्रवार को वाशिंगटन से रवाना होंगे और रविवार को दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) शिखर सम्मेलन के लिए मलेशिया पहुंचेंगे. वह मलेशिया के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे. मलेशियाई प्रधान मंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति वार्ता के अधिक सकारात्मक परिणाम देखने के लिए उत्सुक हैं. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति का अगला पड़ाव मंगलवार को टोक्यो होगा और वह बुधवार को जापान का प्रधानमंत्री साने ताकाइची से मिलेंगे.

लेविट ने आगे बताया कि APEC शिखर सम्मेलन की यात्रा का चरमोत्कर्ष दक्षिण कोरिया होने की उम्मीद है. ट्रंप बुधवार को बाद में दक्षिणी बंदरगाह शहर बुसान भी जाएंगे. इसके बाद वे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से मिलेंगे, वहीं, अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यालय में लौटने के बाद पहली बार शी से मिलेंगे. उन्होंने बुधवार को कहा कि उन्हें शी जिनपिंग के साथ 'हर चीज' पर समझौता करने की उम्मीद है और यह भी उम्मीद जताई कि चीनी नेता रूस के व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए मनाने में 'बड़ा प्रभाव' डाल सकते हैं. दक्षिण कोरिया, जो अपना खुद का व्यापार समझौता चाहता है, कथित तौर पर ट्रंप की यात्रा के दौरान उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनघ्वा से सम्मानित करने पर भी विचार कर रहा है.

पढ़ें: ट्रंप की चीन से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की इच्छा, पर कायम रहेगा 155 फीसदी टैरिफ

APEC SUMMIT 2025
ट्रंप का एशिया दौरा
TRUMP ASIA TOUR
ट्रंप की शी जिनपिंग से मुलाकात
TRUMP IN APEC SUMMIT 2025

