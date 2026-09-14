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आयरिश व्हिस्की पर 10 फीसदी टैरिफ हटा, ट्रंप बोले- सब लोग पीछे पड़े थे

दूनबेग (आयरलैंड): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि अमेरिका आयरिश व्हिस्की पर लगा 10 प्रतिशत टैरिफ हटा लेगा. उन्होंने आयरलैंड में आयरिश ओपन के समापन पर इस फैसले की घोषणा की. ट्रंप ने कहा कि कई लोगों ने उनसे टैरिफ पर फिर से विचार करने का आग्रह किया था, जिनमें आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन और कई गोल्फर शामिल थे.

ट्रंप के सामने यह मुद्दा उठाने वालों में आयरिश ओपन चैंपियन शेन लोरी भी शामिल थे. उनके इस ऐलान पर दर्शकों ने जोरदार सीटियां बजाईं और चीयर किया, हालांकि टैरिफ हटाने का समय तुरंत साफ नहीं हो पाया. ट्रॉफी देने के दौरान भीड़ को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि हर कोई मुझे ऐसा करने के लिए परेशान कर रहा था. उन्होंने कहा कि और मैंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ओर से, मैं आयरिश व्हिस्की पर टैरिफ हटा रहा हूं.

ट्रंप प्रशासन ने यूरोपियन यूनियन से आयात होने वाले ज्यादातर सामानों पर जो टैरिफ लगाया था, उसके दायरे में आयरिश व्हिस्की अब भी आती है. जुलाई में इसकी दर 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई थी. यह कदम ट्रंप की उस घोषणा के बाद उठाया गया है जिसमें उन्होंने अप्रैल में कहा था कि यूनाइटेड किंगडम से आने वाली व्हिस्की पर कुछ टैरिफ हटा दिए जाएंगे, जिनमें स्कॉच और नॉर्दर्न आयरलैंड में बनी स्पिरिट्स पर लगने वाले टैरिफ भी शामिल हैं.