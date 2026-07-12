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अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा- कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुला है होर्मुज स्ट्रेट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( File/ AP )

By ANI 5 Min Read

दुबई: पश्चिम एशिया में संघर्ष का नया दौर जारी है. अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के कारण ऊर्जा के प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट से नौवहन बाधित हो गया है. ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का कहना है कि अभी होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का गुजरना मुमकिन नहीं है. ईरान ने कहा है कि स्थिरता बहाल होने तक होर्मुज स्ट्रेट से नौवहन नहीं होगा. एक बयान में कहा गया, "जैसे ही स्थिरता और शांति बहाल होगी, सभी अनुरोधों को शेड्यूल के आधार पर रिव्यू किया जाएगा, और जरूरी परमिट जारी किए जाएंगे." इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुला है. NBC के मीट द प्रेस पर एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुला है, हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच हमले जारी हैं, जिससे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल शिपिंग रूट में से एक पर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. हमले से पहले ईरान ‘परफेक्ट’ डील के लिए मान गया था: ट्रंप

ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि ईरान शनिवार को एक जहाज को ड्रोन से टारगेट करने से पहले एक डील के लिए मान गया था. उन्होंने कहा कि ईरान “हमारे लिए एक परफेक्ट डील” के लिए मान गया था. उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया. ट्रंप ने आगे कहा, "एक घंटे के अंदर, उन्होंने एक जहाज पर ड्रोन लॉन्च किया. ट्रंप ने ईरान की लीडरशिप को 'बीमार' बताया और कहा कि अमेरिका ने कल रात उन पर ज़बरदस्त बमबारी की. इससे पहले, अमेरिकी सेना ने जोर देकर कहा था कि ईरान के इस दावे के बावजूद कि उसने लड़ाई के ताजा दौर में इसे 'अगली सूचना तक' होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, लेकिन जहाज होर्मुज से गुजर रहे हैं. यूएम सेंट्रल कमांड (CENTCOM), जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका सेनाओं की देखरेख करता है, ने एक्स पोस्ट में कहा, "ईरान स्ट्रेट को कंट्रोल नहीं करता है. ट्रैफिक चल रहा है." CENTCOM का कहना है कि "ईरानी हमले" के बावजूद, अमेरिकी सेना होर्मुज स्ट्रेट में नेविगेशन की आजादी सुनिश्चित करने के लिए "तैनात और तैयार" है. CENTCOM ने घोषणा की है कि होर्मुज स्ट्रेट "उन सभी जहाजों के लिए खुला है जो कानूनी तौर पर अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से गुजरना चाहते हैं".