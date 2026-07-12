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अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा- कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुला है होर्मुज स्ट्रेट

ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान शनिवार को एक जहाज को ड्रोन से टारगेट करने से पहले एक डील के लिए मान गया था.

Iran denies passage through Strait of Hormuz even as US claims freedom of navigation
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (File/ AP)
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By ANI

Published : July 12, 2026 at 7:59 PM IST

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दुबई: पश्चिम एशिया में संघर्ष का नया दौर जारी है. अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के कारण ऊर्जा के प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट से नौवहन बाधित हो गया है. ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का कहना है कि अभी होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का गुजरना मुमकिन नहीं है. ईरान ने कहा है कि स्थिरता बहाल होने तक होर्मुज स्ट्रेट से नौवहन नहीं होगा. एक बयान में कहा गया, "जैसे ही स्थिरता और शांति बहाल होगी, सभी अनुरोधों को शेड्यूल के आधार पर रिव्यू किया जाएगा, और जरूरी परमिट जारी किए जाएंगे."

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुला है. NBC के मीट द प्रेस पर एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुला है, हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच हमले जारी हैं, जिससे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल शिपिंग रूट में से एक पर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

हमले से पहले ईरान ‘परफेक्ट’ डील के लिए मान गया था: ट्रंप
ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि ईरान शनिवार को एक जहाज को ड्रोन से टारगेट करने से पहले एक डील के लिए मान गया था. उन्होंने कहा कि ईरान “हमारे लिए एक परफेक्ट डील” के लिए मान गया था. उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया. ट्रंप ने आगे कहा, "एक घंटे के अंदर, उन्होंने एक जहाज पर ड्रोन लॉन्च किया.

ट्रंप ने ईरान की लीडरशिप को 'बीमार' बताया और कहा कि अमेरिका ने कल रात उन पर ज़बरदस्त बमबारी की.

इससे पहले, अमेरिकी सेना ने जोर देकर कहा था कि ईरान के इस दावे के बावजूद कि उसने लड़ाई के ताजा दौर में इसे 'अगली सूचना तक' होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, लेकिन जहाज होर्मुज से गुजर रहे हैं.

यूएम सेंट्रल कमांड (CENTCOM), जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका सेनाओं की देखरेख करता है, ने एक्स पोस्ट में कहा, "ईरान स्ट्रेट को कंट्रोल नहीं करता है. ट्रैफिक चल रहा है." CENTCOM का कहना है कि "ईरानी हमले" के बावजूद, अमेरिकी सेना होर्मुज स्ट्रेट में नेविगेशन की आजादी सुनिश्चित करने के लिए "तैनात और तैयार" है.

CENTCOM ने घोषणा की है कि होर्मुज स्ट्रेट "उन सभी जहाजों के लिए खुला है जो कानूनी तौर पर अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से गुजरना चाहते हैं".

वहीं, अमेरिका के हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने रविवार को जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, कतर और ओमान पर मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से हमले किए हैं.

इससे पहले अमेरिकी सेना ने ईरान में 140 से ज्यादा ठिकानों पर हमले करने का दावा किया था, जिसमें बंदर अब्बास, सिरिक, चाबहार, बंदर-ए-देर, जस्क और असलुयेह जैसे दक्षिणी बंदरगाह शहरों में धमाके होने की खबर थी.

ओमान में अमेरिकी एयरबेस पर हमला
युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार ईरान ने ओमान में एक अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला करने की पुष्टि की है. इससे पहले 40 दिनों के युद्ध के दौरान ओमानी तेल और एनर्जी फैसिलिटीज़ पर तीन हमले हुए, लेकिन उस समय ईरानी ने कहा था कि वे इन हमलों के पीछे नहीं थे – क्योंकि ओमान, US और ईरान के बीच बातचीत होस्ट कर रहा था.

लेकिन ईरान अब पुष्टि की है कि उसने ओमान में अमेरिकी नेवल बेस पर एयरक्राफ्ट कैरियर रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म को टारगेट किया है.

ईरान के हमले के बाद ओमान में यूएस दूतावास ने अमेरिकी नागरिकों को चेतावनी दी है कि अगर वे "हाल की गतिविधि की वजह से दुकम शहर और मुसंदम गवर्नरेट में हैं, तो वे वहीं रहें. एक बयान में कहा गया, "अगर आप दुकम या मुसंदम में हैं, तो जितना हो सके, अपने घर, होटल या किसी दूसरी जगह पर रहें और खिड़कियों से दूर रहें. हम मिडिल ईस्ट में हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं और आपको अपडेट देते रहेंगे ताकि आप अपनी सुरक्षा के बारे में फैसले ले सकें."

अमेरिकी दूतावास ने कहा कि जो लोग मिडिल ईस्ट छोड़ना चाहते हैं, उन्हें अमेरिकी सरकार से मदद मिल सकती है क्योंकि वह जाने के विकल्प के बारे में ताजा जानकारी देती है.

परमाणु हथियारों से ज्यादा जरूरी है होर्मुज
संघर्ष के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई के एक सलाहकार ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट "दर्जनों एटॉमिक बम" रखने से कहीं अधिक जरूरी है. ISNA न्यूज एजेंसी ने मोहसिन रेजाई के हवाले से कहा, “यह रणनीतिक मार्ग दर्जनों एटॉमिक बमों से ज्यादा जरूरी है, और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इसकी रक्षा करेगा."

यह भी पढ़ें- अमेरिकी हमले का ईरान ने दिया जवाब, 'बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमले'

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