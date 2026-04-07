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ट्रंप ने कहा, 'आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी', यूएन ने जताई चिंता

रविवार को ईस्टर के अवसर पर सोशल मीडिया पर एक आक्रामक पोस्ट में, उन्होंने मंगलवार रात तक ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों को नष्ट करने की धमकी दी और तेहरान से कहा, "जलडमरूमध्य खोलो, तुम पागल कमीनों, वरना तुम नरक में जाओगे." बाद में उन्होंने इसके लिए मंगलवार रात 8 बजे (पूर्वी समय) की समय सीमा तय की.

ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की सेना को "पूरी तरह नष्ट" कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जलडमरूमध्य से यातायात पर अभी भी ईरान का नियंत्रण है और उसे महत्वपूर्ण लाभ मिलता है.

अमेरिका और इजराइल के बीच फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल परिवहन पर अधिकांश रोक लगा दी है. इस रोक के कारण तेल आपूर्ति में ऐतिहासिक संकट आ गया, जिससे वैश्विक ऊर्जा कीमतें तेजी से बढ़ी हैं.

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने मीडिया को कि यह धमकी तब आई है, जब अमेरिकी सेना ने रात भर ईरान के मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल, खर्ग द्वीप पर सैन्य ठिकानों पर हमला किया.

ट्रंप ने मंगलवार सुबह ट्रुथ सोशल पर लिखा, "आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा, जिसे फिर कभी नहीं लौटाया जा सकेगा. मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा ही होगा." उन्होंने आगे लिखा, "हालांकि, अब जब हमारे यहां पूर्ण और व्यापक सत्ता परिवर्तन हो चुका है, जहां अलग, अधिक बुद्धिमान और कम कट्टरपंथी सोच वाले लोग सत्ता में हैं, तो शायद कुछ क्रांतिकारी और अद्भुत हो सकता है, कौन जानता है?" उन्होंने लिखा, "हमें आज रात पता चल जाएगा, जो विश्व के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है."

वॉशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ईरान के खिलाफ खुली धमकी दी है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान का नेतृत्व होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने से संबंधित कोई समझौता नहीं करता है, तो "आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा."

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा, "अब गेंद ईरानियों के पाले में है...युद्ध शुरू होने से पहले भी ईरानी वार्ताकार नहीं थे और अब तो वे निश्चित रूप से सबसे तेज वार्ताकार नहीं हैं. हम मानते हैं कि कभी-कभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाने में कुछ देरी हो जाती है, लेकिन हमें विश्वास है कि हमें सकारात्मक या नकारात्मक, दोनों ही तरह की प्रतिक्रिया मिल जाएगी. हमें आज रात 8 बजे तक ईरानियों से जवाब मिल जाएगा. मुझे उम्मीद है कि वे सही जवाब देंगे, क्योंकि हम वास्तव में एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां तेल और गैस का निर्बाध प्रवाह हो, जहां लोग अपने घरों को गर्म और ठंडा करने का खर्च उठा सकें, जहां लोग काम पर जाने के लिए परिवहन का खर्च उठा सकें."

इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस सोशल मीडिया पोस्ट पर “चिंता” जताई है, जिसमें उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य नहीं खोलने पर ईरान के बिजली संयंत्रों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे पर हमले की धमकी दी.

महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, “हां, हम उस सोशल मीडिया पोस्ट से चिंतित हैं, जिसमें समझौता नहीं करने पर ईरान के बिजली संयंत्रों, पुलों और अन्य ढांचे पर हमले की धमकी दी गई है.” दुजारिक ने कहा कि महासचिव अंतरराष्ट्रीय कानून के मुद्दों पर पहले भी स्पष्ट रुख रख चुके हैं और उन्होंने सभी पक्षों से एक बार फिर अपील की है कि वे संघर्ष के दौरान अपने दायित्वों का पालन करें. गुतारेस ने दोहराया कि नागरिक बुनियादी ढांचे, खासकर ऊर्जा से जुड़े ढांचे, पर हमला नहीं किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि भले ही कोई ढांचा सैन्य लक्ष्य माना जाए, फिर भी अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून ऐसे हमलों की अनुमति नहीं देता, जिससे नागरिकों को अत्यधिक नुकसान होने की आशंका हो. उन्होंने कहा, “महासचिव एक बार फिर दोहराते हैं कि इस संघर्ष को समाप्त करने का समय आ गया है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के अलावा कोई विकल्प नहीं है.” जब उनसे पूछा गया कि क्या ऐसे हमले युद्ध अपराध माने जा सकते हैं, तो दुजारिक ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा. उन्होंने कहा, “यह अपराध है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी, लेकिन नागरिक बुनियादी ढांचे पर कोई भी हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है.”

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