पीछे खड़ी थी कैरोलिन, ट्रंप बोले, 'पकड़ने के लिए कुछ ढूंढ रहा हूं'

डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से कैरोलिन को लेकर जो बोल गए, उस पर सब लोग लगाने लगे ठहाके.

Trump and Karoline
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पीछे खडी प्रेस सचिव कैरोलिन (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 12, 2026 at 2:00 PM IST

वॉशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में आ जाते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. उन्होंने अपने प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट को लेकर कुछ ऐसा कहा, जिसको लेकर सोशल मीडिया में लोग खूब टीका-टिप्पणी कर रहे हैं.

दरअसल, ट्रंप अपने मुख्य निवास और प्रेसिडेंशिल रिट्रीट मार ए लागो से वाशिंगटन लौट रहे थे. इस दौरान अटलांटिक तट पार करते समय एयर फोर्स वन को तेज टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा. जब वह प्रेस को संबोधित कर रहे थे, तभी टर्बुलेंस हुआ. प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीट के हैंडल को पकड़ते हुए कहा, "मैं यहां कुछ पकड़े जा रहा हूं, क्योंकि यह मुश्किल होने वाला है. पकड़ने के लिए कुछ ढूंढ रहा हूं, लेकिन घबराओ नहीं, वह कैरोलिन नहीं होगी." कैरोलिन ट्रंप के ठीक पीछे खड़ी थी. ट्रंप की इन बातों को सुनकर वह भी हंसने लगीं.

रविवार को फ्लोरिडा में भी जब राष्ट्रपति का काफिला निकला तो एयरपोर्ट पर पहुंचने के दौरान उन्हें उबड़-खाबड़ रास्तों के सामना करना पड़ा. उन्हें कुछ संदिग्ध वस्तु भी दिखाई दिया. व्हाइट हाउस ने बताया कि यह चीज पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रंप के आने से पहले रूटीन सिक्योरिटी जांच के दौरान मिली थी, लेकिन इसके बारे में और अधिक जानकारी नहीं दी गई. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने रविवार को एक बयान में कहा, "आगे की जांच जरूरी थी, और राष्ट्रपति के काफिले का रास्ता उसी हिसाब से बदला गया."

Trump
एयरफोर्स वन पर मीडिया से बात करते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पीछे खड़ी कैरोलिन (AP)

जब पैकेज के बारे में पूछा गया, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता." ट्रंप शाम करीब 6:20 बजे फ्लोरिडा के पाम बीच में अपने मार-ए-लागो क्लब से एयरपोर्ट के लिए निकले, जिसमें लगभग 10 मिनट का समय लगता है, लेकिन उनका काफिला शहर से होते हुए लंबे, घुमावदार रास्ते से गया.

Trump
एयरफोर्स वन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पीछे खड़ी कैरोलिन (AP)

जैसे-जैसे काफिला आगे बढ़ा, मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस अधिकारियों ने एक चलती-फिरती सुरक्षा घेरा बनाया, और एक समय तो वे ट्रंप के साथ चल रही वैन से टकराने से बाल-बाल बचे. एयर फोर्स वन को एयरपोर्ट के आम जगह से अलग जगह पर खड़ा किया गया था, और एयरक्राफ्ट के पास की बाहरी लाइटें बंद कर दी गई थीं. अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता एंथनी गुग्लिएल्मी ने कहा कि दूसरा रास्ता सिर्फ सावधानी के तौर पर लिया गया था, और उन्होंने यह भी कहा कि "यह स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है."

Social Media Reaction
सोशल मीडिया पर रिएक्शन (X-Account)

इस घटना से पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप लेविट को लेकर हल्के-फुल्के बयान देते रहे हैे. कुछ महीने पहले ही उन्होंने लेविट को लेकर कहा था, "लेविट के पास मशीन गन की तरह चलने वाले होठ" हैं. ट्रंप ने कहा था कि उनके (कैरोलिन) होंठ तो 'मशीन गन' की तरह चलते हैं. उन्होंने कहा, "वह एक बेहतरीन इंसान हैं, कमाल की हैं, उनके होंठ इस तरह से हिलते हैं मानो कोई मशीनगन चल रहा हो, निश्चित तौर पर वह एक स्टार हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि इसके पहले वह किसी की भी प्रेस सचिव रही होंगी."

