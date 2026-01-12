ETV Bharat / international

पीछे खड़ी थी कैरोलिन, ट्रंप बोले, 'पकड़ने के लिए कुछ ढूंढ रहा हूं'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पीछे खडी प्रेस सचिव कैरोलिन ( AP )

वॉशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में आ जाते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. उन्होंने अपने प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट को लेकर कुछ ऐसा कहा, जिसको लेकर सोशल मीडिया में लोग खूब टीका-टिप्पणी कर रहे हैं. दरअसल, ट्रंप अपने मुख्य निवास और प्रेसिडेंशिल रिट्रीट मार ए लागो से वाशिंगटन लौट रहे थे. इस दौरान अटलांटिक तट पार करते समय एयर फोर्स वन को तेज टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा. जब वह प्रेस को संबोधित कर रहे थे, तभी टर्बुलेंस हुआ. प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीट के हैंडल को पकड़ते हुए कहा, "मैं यहां कुछ पकड़े जा रहा हूं, क्योंकि यह मुश्किल होने वाला है. पकड़ने के लिए कुछ ढूंढ रहा हूं, लेकिन घबराओ नहीं, वह कैरोलिन नहीं होगी." कैरोलिन ट्रंप के ठीक पीछे खड़ी थी. ट्रंप की इन बातों को सुनकर वह भी हंसने लगीं. रविवार को फ्लोरिडा में भी जब राष्ट्रपति का काफिला निकला तो एयरपोर्ट पर पहुंचने के दौरान उन्हें उबड़-खाबड़ रास्तों के सामना करना पड़ा. उन्हें कुछ संदिग्ध वस्तु भी दिखाई दिया. व्हाइट हाउस ने बताया कि यह चीज पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रंप के आने से पहले रूटीन सिक्योरिटी जांच के दौरान मिली थी, लेकिन इसके बारे में और अधिक जानकारी नहीं दी गई. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने रविवार को एक बयान में कहा, "आगे की जांच जरूरी थी, और राष्ट्रपति के काफिले का रास्ता उसी हिसाब से बदला गया."