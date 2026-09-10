अमेरिका में भी 'चुनावी रेवड़ी', ट्रंप बोले, 'चुनाव जीतने सभी को दूंगा पांच-पांच लाख रुपये'
अमेरिका में मिड टर्म चुनाव है और इसमें ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की स्थिति कमजोर बताई जा रही है.
Published : September 10, 2026 at 2:27 PM IST
वॉशिंगटन : जिस रेवड़ी कल्चर को लेकर भारत में दिन-रात राजनीतिक पार्टियों को कोसा जाता है, अब अमेरिका भी उसी राह पर चलता हुआ दिख रहा है. जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी ही घोषणा की है. ट्रंप ने बुधवार को वादा किया कि अगर मिड-टर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी का हाउस और सीनेट पर कब्जा बना रहता है, तो वे हर अमेरिकी वयस्क को पांच हजार डॉलर (लगभग पांच लाख रुपये) देंगे.
नवंबर में अपनी पार्टी की गिरती स्थिति को सुधारने के लिए ट्रंप का यह एक बड़ा दांव है. एक अनुमान के अनुसार इस वादे पर $1 ट्रिलियन (लगभग एक लाख करोड़ रु.) से ज्यादा खर्च हो सकता है और इसके लिए कांग्रेस (अमेरिकी संसद) की मंजूरी की जरूरत होगी. हालांकि, इससे अमेरिका के लगभग $1.8 ट्रिलियन के सालाना बजट घाटे और महंगाई को लेकर चिंताएं और बढ़ जाएंगी.
अमेरिकी शहर डलास में मिड-टर्म सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा, "अगर रिपब्लिकन जीतते हैं, तो आप भी हमारे साथ जीतेंगे और आपको $5,000 मिलेंगे. इसे 'ट्रंप डिविडेंड' कहा जाएगा." उन्होंने इन पेमेंट की तुलना किसी कंपनी द्वारा शेयरधारकों को दिए जाने वाले डिविडेंड से की और "आर्थिक रूप से हमारी जबरदस्त मजबूती और सफलता" का जिक्र किया.
ट्रंप की इस घोषणा को लेकर जैसे ही उनकी आलोचना होने लगी, एक घंटे के भीतर ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सफाई दे दी. उन्होंने कहा कि डिविडेंड पेमेंट अमीर लोगों को नहीं दिया जाएगा. वेंस ने सुझाव दिया कि इसके लिए पैसे अमेरिकी टैरिफ से होने वाली कमाई से दिए जा सकते हैं, हालांकि प्रस्तावित पेमेंट की रकम उस कमाई से कहीं अधिक है जो अमेरिका को संरक्षणवादी उपायों से मिली है.
व्हाइट हाउस ने जानकारी मांगने वाले मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया. इस पेमेंट के लिए कांग्रेस की मंजूरी या सहमति जरूरी होगी. यह रकम अमेरिकी टैरिफ से होने वाली कमाई से कहीं अधिक होगी, जबकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के टैरिफ प्रोग्राम के बड़े हिस्से को रद्द कर दिया था.
पिछले महीने देश का कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन (एक ट्रिलियन का मतलब एक लाख करोड़ रु) के पार पहुंच गया. ट्रंप अक्सर यह कहते रहे हैं कि आधुनिक दौर में, मिड-टर्म चुनावों के दौरान राष्ट्रपति की पार्टी लगभग हमेशा कांग्रेस में सीटें हारती है. इस ट्रेंड को बदलने के लिए उन्होंने कई अनोखे तरीके अपनाए हैं, जिनमें इस सप्ताह का कन्वेंशन भी शामिल है.
ट्रंप ने कहा, "हम इसे बदलने जा रहे हैं. इसके लिए कोई वजह नहीं है." वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक 'कमेटी फॉर ए रिस्पॉन्सिबल फ़ेडरल बजट' के सीनियर पॉलिसी डायरेक्टर मार्क गोल्डवेन ने कहा कि ट्रंप के पास कांग्रेस की मंजूरी के बिना अमेरिकियों को पैसे भेजने का कोई अधिकार नहीं है.
गोल्डवेन ने आगे कहा कि डिविडेंड (लाभांश) तब दिया जाता है जब कंपनियों के पास सरप्लस (अतिरिक्त पैसा) हो, लेकिन अमेरिका का सालाना घाटा $2 ट्रिलियन है और उस पर $40 ट्रिलियन का कर्ज है. उन्होंने कहा, "यह सोचना कि हमें वित्तीय सफलता मिली है, गलत और हास्यास्पद है. हमारे पास बांटने के लिए कोई सरप्लस नहीं है."
यह कदम अरबपति एलन मस्क की उन कोशिशों की याद दिलाता है जो उन्होंने पिछले साल विस्कॉन्सिन राज्य सुप्रीम कोर्ट के चुनाव में वोट खरीदने के लिए की थीं. तब उन्होंने एक उम्मीदवार को जिताने की कोशिश में वोटरों को लाखों डॉलर के चेक बांटे थे, लेकिन वह उम्मीदवार अंततः हार गया था.
ट्रंप ने पहले भी इस संभावना पर बात की है, लेकिन कभी इसे अपनी पार्टी की चुनावी किस्मत से नहीं जोड़ा. इस साल की शुरुआत में, उन्होंने $2,000 के डिविडेंड का प्रस्ताव रखा था और कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत है. पिछले साल, ट्रंप ने सेना के सदस्यों को $1,776 का चेक दिया था, जिसे उन्होंने "वॉरियर डिविडेंड" कहा था.
ओहायो के रिपब्लिकन सीनेटर बर्नी मोरेनो ने बुधवार देर रात X पर लिखा, "मैं एक बिल तैयार करवाऊंगा ताकि 3 नवंबर के चुनाव के तुरंत बाद 'ट्रंप डिविडेंड' पास हो सके. क्योंकि रिपब्लिकन (और अमेरिका) जीतेंगे!" न्यू मैक्सिको के वकील जॉन डे ने कहा कि ट्रंप का प्रस्ताव कानूनी होगा क्योंकि यह भुगतान हर किसी को मिलेगा, चाहे उन्होंने किसी को भी वोट दिया हो या वोट दिया ही न हो. डे ने कहा, "यह एक चुनावी वादा है. यह लोगों को किसी खास तरीके से वोट देने के लिए मनाने के मकसद से किया गया भुगतान नहीं है."
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